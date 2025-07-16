EA Sports, efsanevi futbol oyunu serisinin en yeni halkası olan EA SPORTS FC 26 için beklenen duyuruyu yaptı ve oyun dünyasını adeta sarstı. Yayınlanan ilk fragmanla birlikte gelen yenilikler ve özellikle Türk oyuncuları heyecanlandıran Türkçe spiker desteği, gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuların geri bildirimlerinin dikkate alındığı ve oynanış dinamiklerinde önemli geliştirmeler yapıldığı vurgulanan EA SPORTS FC 26, şimdiden büyük bir merak konusu. Bugün itibarıyla ön siparişe açılan oyunun fiyatları ise beklentilerin bir hayli üzerinde.

EA SPORTS FC 26 için en dikkat çekici yenilik, hiç şüphesiz yıllardır beklenen Türkçe spiker desteğinin nihayet oyuna ekleniyor olması. Oyunun Steam ve Epic Games Store sayfalarında yer alan dil seçenekleri arasında Türkçe seslendirmenin de bulunması, bu büyük sürprizi doğrular nitelikte. Bu gelişme, Türkiye’deki futbol tutkunlarının maç atmosferini çok daha derinden hissetmesini sağlayacak ve EA SPORTS FC 26 deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Artık gol sevinçlerini ve kritik anları ana dilimizde dinleyebileceğiz.

EA SPORTS FC 26 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde tüm dünyada oyuncularla buluşacak. Ancak oyunu herkesten önce deneyimlemek isteyenler için de bir seçenek mevcut. Ultimate Sürüm’ü tercih eden oyuncular, tam 7 günlük erken erişim hakkına sahip olacak ve 19 Eylül 2025’ten itibaren yeşil sahalara adım atabilecekler. Bu erken erişim fırsatı, özellikle rekabetçi modlarda avantaj sağlamak isteyen oyuncular için büyük önem taşıyor. EA SPORTS FC 26, yeni sezonun başlangıcını bu tarihlerle müjdeliyor.

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

Yeni oyunun en çok tartışılan konularından biri ise Türkiye fiyatları oldu. EA SPORTS FC 26 için belirlenen ücretler, platformlara ve sürümlere göre farklılık gösteriyor. PC kanadında Steam üzerinde Standart Sürüm 69,99 Dolar, Ultimate Sürüm ise 99,99 Dolar olarak listelenirken, Epic Games Store‘da fiyatlar sırasıyla 2.599 TL ve 3.599 TL olarak belirlendi. Konsol tarafında ise PlayStation oyuncuları Standart Sürüm için 2.899 TL, Ultimate Sürüm için ise 3.999 TL ödemek durumunda kalacak. Bu fiyatlandırma, EA SPORTS FC 26 oyununa erişimin bu yıl daha maliyetli olacağını gösteriyor.

Hangi Platformlarda Oynanabilecek?

EA SPORTS FC 26, geniş bir platform yelpazesinde oyuncularla buluşacak. Oyun, PC (Steam, Epic Store), PlayStation ve Xbox konsollarının yanı sıra Nintendo Switch 1 ve Nintendo Switch 2 için de çıkış yapacak. Bu durum, EA Sports’un mümkün olan en geniş oyuncu kitlesine ulaşma hedefini ortaya koyuyor. Özellikle yeni nesil konsollar ve PC’lerde sunulacak olan gelişmiş grafikler ve oynanış mekanikleri, EA SPORTS FC 26 deneyimini zirveye taşıyacak.

EA SPORTS FC 26 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit

Windows 10/11 – 64-Bit İşlemci (Minimum): AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k İşlemci (Önerilen): AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 RAM (Minimum): 8 GB

8 GB RAM (Önerilen): 12 GB

12 GB Ekran Kartı (Minimum): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 Ekran Kartı (Önerilen): NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT Depolama: 100 GB

100 GB DirectX: Sürüm 12

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