E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!

E3 2021 etkinliği ile alakalı sonunda kesin karar verildi. Oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan etkinliğin bir dönem iptal olacağı iddia ediliyordu. Resmi açıklamanın bir türlü gelmediği etkinlik için nihai karar ortaya çıktı. Merakla beklenen etkinlik sanal ortamda takipçilerini karşılayacak. Ayrıca etkinliğin tarihinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Oyun dünyasında gözler yaz mevsiminde gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinde olacak.

Covid-19 salgınının etkileri hala sürmekte. Birçok ülkenin aşılama ile önünü görmeye başladığı şu günlerde neredeyse iki yıldır doğru dürüst etkinlik gerçekleşmemekte. Hemen hemen birçok etkinlik internet üzerinden hayranlarına deneyim sunarken, bazı etkinlikler de iptal olmak durumunda kalmıştı. Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli etkinliklerinden biri olan E3 de, bu durumdan oldukça etkilendi. Geçen sene iptal olan ve hayranlarını üzen etkinlik görünüşe göre geri dönüyor. E3 2021 adıyla tekrardan sahne alması planlanan etkinliğin durumu netleşti. Etkinlikten sorumlu şirket ESA, bu yıl oyun dünyasına geri döneceklerini resmen duyurdu. Ancak etkinlik fiziksel olarak gerçekleşemeyecek. Zira Coid-19’un etkileri ve birçok firmanın çalışanları ile seyahat etmek zorunda kalması, etkinliği sanal dünyaya girmek zorunda bıraktı. Firma etkinliğin tamamen sanal olarak gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Ayrıca firma sanal etkinlik ile daha fazla takipçiye ve hayrana ulaşmayı da hedefliyor.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx

— E3 (@E3) April 1, 2021