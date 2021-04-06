Genel
E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!
E3 2021 etkinliği ile alakalı sonunda kesin karar verildi. Oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan etkinliğin bir dönem iptal olacağı iddia ediliyordu. Resmi açıklamanın bir türlü gelmediği etkinlik için nihai karar ortaya çıktı. Merakla beklenen etkinlik sanal ortamda takipçilerini karşılayacak. Ayrıca etkinliğin tarihinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Oyun dünyasında gözler yaz mevsiminde gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinde olacak.
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E3 2021 sanal etkinlik olarak gerçekleşecek!
Covid-19 salgınının etkileri hala sürmekte. Birçok ülkenin aşılama ile önünü görmeye başladığı şu günlerde neredeyse iki yıldır doğru dürüst etkinlik gerçekleşmemekte. Hemen hemen birçok etkinlik internet üzerinden hayranlarına deneyim sunarken, bazı etkinlikler de iptal olmak durumunda kalmıştı. Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli etkinliklerinden biri olan E3 de, bu durumdan oldukça etkilendi. Geçen sene iptal olan ve hayranlarını üzen etkinlik görünüşe göre geri dönüyor. E3 2021 adıyla tekrardan sahne alması planlanan etkinliğin durumu netleşti. Etkinlikten sorumlu şirket ESA, bu yıl oyun dünyasına geri döneceklerini resmen duyurdu. Ancak etkinlik fiziksel olarak gerçekleşemeyecek. Zira Coid-19’un etkileri ve birçok firmanın çalışanları ile seyahat etmek zorunda kalması, etkinliği sanal dünyaya girmek zorunda bıraktı. Firma etkinliğin tamamen sanal olarak gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Ayrıca firma sanal etkinlik ile daha fazla takipçiye ve hayrana ulaşmayı da hedefliyor.
E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx
— E3 (@E3) April 1, 2021
Şimdiden çalışmaların başladığı etkinlik için birçok firma yerini aldı. Oyun dünyasının güçlü isimlerinden Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., ve Koch Media, E3 2021 etkinliğinde yer alacak. Bununla birlikte ESA, ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artmasını bekliyor. Zira etkinlik için ESA ince eleyip sık dokuyor. İlk başlarda iptal olacağı iddia edilen etkinliğin, sonunda sanalda olsa gerçekleşecek olması, hayranlar tarafından sevinç ile karşılandı. İlk dedikodular, ESA’nın etkinliği bir şekilde fiziksel düzenlemek istediği yönündeydi. Hatta bazı kaynaklara göre E3 2021 de iptal olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ancak firma tamamen sanal etkinlik ile kendisini oyun dünyasına tekrar hatırlatacak.
E3 2021 ne zaman?
E3 2021 etkinliği her zamanki tarihi olan yaz mevsiminde gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olacak etkinlik 12-15 Haziran tarihinde oyun dünyasına giriş yapacak. Merakla beklenen ve bir nevi geri dönen etkinlik için daha öncesinde de basına özel bir tanıtım gerçekleştirilecek. Bu sayede E3 2021 öncesi bazı yapımlar, oyun basınını karşısına ilk kez çıkacak. Konuyla alakalı bir açıklama yapan ESA CEO‘su Stanley Pierre-Louis, yirmi yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Bununla birlikte gelişen modern çağda etkinliği bir nevi “evrimleştirmek” istediklerinin de altını çizdi. Daha fazla takipçiye ulaşmak isteyen firma, tamamen sanal olacak etkinlik ile bu amacına ulaşabilir. Stanley Pierre-Louis, etkinlik ile birlikte oyun dünyasına en iyisini sunmak istediklerini belirtti.
Basit bir duyuru etkinliğinden fazlası olan E3, oyun dünyasının en ikonik olaylarından da biri. Tarihte önemli bir yeri olan etkinliğin, oyun dünyasında gerçekten önemli bir yeri var. Birçok oyunun ilk kez gösterildiği ve internet yaygınlaşmadan önce ciddi bir haber kaynağı olan etkinlik, yeni evrim geçirerek kendini yeni nesle hazırlıyor. Daha fazla takipçiye, izleyiciye ve hayrana ulaşmak için yoğun çaba harcayan ESA, etkinliğin basit bir video gösterisi olmaması için yoğun çaba harcıyor. Firma etkinliği “olabildiğince interaktif” yapmak istiyor.
E3 2022’nin tekrardan fiziksel olma ihtimali var!
Her ne kadar evrim geçirmek için yoğun çaba harcasa da, etkinliğin fiziksel katılım ile yarattığı etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Zira fiziksel etkinlikler oldukça güçlü ekonomik girdilere sahip oluyor. Bu nedenle ESA, Covid-19’un 2022’de bitmesi durumunda tekrardan fiziksel etkinlikler yapacaklarını duyurdu. Ayrıca E3 2021’in geri dönüşlerine göre sanal ortamda yeni geliştirmeler de 2022 yılında hayranları karşılayacak.
E3 2021 etkinliğine geri dönecek olursak, firma henüz bazı bilgileri açıklamadı. Zira etkinliğin tam olarak hangi platformda gerçekleşeceği belli olmadı. Bununla birlikte canlı yayınların ne zaman nasıl olacağı da belli değil. İlerleyen zamanlarda etkinliğin günlük programının paylaşılacağı iddia ediliyor. Ancak o güne kadar elimizde etkinlik için yeterli bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Bakalım efsanevi E3, Covid-19‘a rağmen tamamen sanal ortamda beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Mobil iletişim tarifelerine zam geldi!
Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında yine artışa gidildi. BTK’nın yayınladığı karara göre yeni azami tarifeler son 3 ayda yüzde 11.5 artırıldı.
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Teknoloji dünyasına yönelik bir zam haberi daha geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK); mobil iletişim hizmetlerinde uygulanan azami ücret tarifesinde yeni bir zam yaptı.
Ülkemizde hizmet veren en büyük üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, alınan kararlarla birlikte son bir yıl içinde tarifelere %17,4 oranında zam yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu, son bir yılda TÜFE’deki artışın %16,2 olduğunu açıklamıştı. Mobil haberleşme hizmetlerindeki ücretler, böylelikle son bir yıldaki TÜFE artışını geçmiş oldu.
Mobil iletişim 01 Nisan 2020
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseldi.
Söz konusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021’de mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 72.34 kuruştan, 73.78 kuruşa çıkmıştı. Böylece mobildeki arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik bir zam görmüş oldu.
1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şu şekilde:
- Yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye yükseldi.
- İsim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye yükseldi.
- Hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye yükseldi.
- Numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseldi.
- SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseldi.
- Açma/kapama ücreti 32.53 TL’den, 35.55 TL’ye yükseldi.
- Yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye yükseldi.
- Yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye yükseldi.
- Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye yükseldi.
- Bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseldi.
Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife; 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.
Mobil iletişim 01 Nisan 2021
Akıllı telefon fiyatları düşmeyecek
Ayrıca sektör temsilcileri, yerli üretimin orta ve üst segmentte fiyat değişikliği yaratmayacağını belirtiyor. Yerli üretim akıllı telefonların ilerleyen günlerde satışa çıkması beklenirken orta ve üst segment akıllı telefonların fiyatlarında bir değişikliğin olmayacağı açıklaması geldi.
Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki üretimlerinin piyasaya çıkmasıyla yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
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ASUS
ASUS, anakart ve RTX 30 serisi GPU’larını Resizable BAR için güncelledi
ASUS, 180’den fazla masaüstü anakartı için aygıt yazılımı güncellemelerinin yanı sıra NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi GPU’ları için BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Yeni güncellemeler uyumlu sistemlerde Resizable BAR teknolojisinin kullanımına olanak veriyor. Modern bilgisayarlarda sıkça kullanılan PCI Express® genişleme yuvasının bir özelliği olan Resizable BAR, işlemci ile grafik işlemcinin daha verimli iletişim kurmasını sağlayarak belirli oyunlarda performansı artırıyor.
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ASUS, kendi özel NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ürünlerinde bu heyecan verici özelliği kullanıma sunmak için iş ortaklarıyla birlikte bir çalışma yürütüyordu. Forza Horizon 4 gibi AAA sınıfı yapımlarda %12’den fazla performans artışı elde edildiğini gösteren testlerin ardından ASUS bu özelliği mümkün olduğunca fazla müşterisine ulaştırmayı hedefliyor. ASUS, uygun fiyatlı AMD® A520 ve Intel® H410 platformlarından üst seviye AMD TRX40 ve Intel X299 platformlarına kadar geniş bir ölçekte güncelleme yayınlayarak bu teknolojiyi tüm kullanıcılarına sunmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Resizable BAR desteğini tüm RTX 30 serisi GPU kullanıcılarına ulaştırmak isteyen ASUS; GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 modelleri için de BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Bugünden itibaren, bu ürünlere sahip olanlar kullanışlı destek sayfalarından ve birlikte gelen güncelleme aracından birkaç tıklamayla en son VBIOS sürümünü indirebilirler. ASUS GeForce RTX 3060 ekran kartı modelleri piyasaya çıktıklarında Resizable BAR desteği verdiklerinden bu özelliğin avantajlarından yararlanmak için VBIOS güncellemesine ihtiyaç duymuyor.
ASUS anakart yazılımını güncelleyip ayarlamayı son derece sade hale getiren bir arayüz sunuyor. Bu kullanımı kolay arayüz sayesinde, güncelleme kurulduktan sonra Resizable BAR ayarını kolayca yapmak mümkün. Müşteriler gerektiğinde ASUS İndirme Merkezi’ni ziyaret ederek anakartları ve ekran kartları için ihtiyaç duydukları güncellemeyi bulabilirler.
ASUS anakartların yazılımı üzerinden Resizable BAR özelliğini etkinleştirmek, ekran kartının VBIOS’unu güncellemek ve Resizable BAR işlevinin olup olmadığını doğrulamak için ASUS Edge Up sayfasındaki ayrıntılı kılavuza göz atabilirler. Ayrıca Resizable BAR için sistem gereksinimleri ve uyumlu donanımlar hakkında daha fazla bilgi için NVIDIA GeForce blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Genel
Pardus ETA, 100 Binin Üzerinde Etkileşimli Tahtada Kullanılacak
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü, MEB’e bağlı okullardaki 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından etkileşimli tahtalar için geliştirilen Pardus ETA işletim sistemi; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 28 bin Arçelik etkileşimli tahtada daha kullanıma sunuluyor.
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MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Arçelik ile 19 Mart 2021 tarihinde etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğrenci, öğretmen ile idarecilerin Pardus ETA yüklü etkileşimli tahtalardan faydalanmaları mümkün olacak. Fatih Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak 28.000 adet etkileşimli tahta daha Pardus ETA kullanılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Yazılım geliştirme ve Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında, aralarında Pardus ETA’nın de bulunduğu çeşitli yazılım geliştirmeleri yapılmaya devam ediliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği neticesinde geliştirilen Pardus ETA 19 sürümü, yeni temin edilen etkileşimli tahtalarla birlikte, ülke genelindeki 100 bin etkileşimli tahtada kullanılıyor olacak.
Pardus ETA ile sınıf içinde etkileşimli eğitim
Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP), TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek, Pardus İşletim Sistemi üzerine inşa edildi. ETAP, gönüllü MEB öğretmenlerinin geri bildirimleriyle iyileştirilmeye ve sınıf içi etkileşimi artırarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.
Pardus ETA üzerinde uygulamalar, Pardus Mağaza kullanılarak kolaylıkla kuruluyor. Pardus ETA, USB anahtar ile EBA’da parolasız oturum açmayı olanaklı kılıyor. Pardus ETA Panel üzerinden erişilen Ekran Karartma özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı veya tamamı karartılarak tüm dikkat istenilen bilgiye ya da öğretmen üzerine çekilebiliyor. Pardus ETA için geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etkileşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden en etkin şekilde faydalanabiliyor. Pardus ETA, aynı anda birden fazla tahtada çalışma olanağı sunarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.
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E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!
Mobil iletişim tarifelerine zam geldi!
EN İYİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ? | S21 Ultra, Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X2 | Kör Randevu #2
ASUS, anakart ve RTX 30 serisi GPU’larını Resizable BAR için güncelledi
Pardus ETA, 100 Binin Üzerinde Etkileşimli Tahtada Kullanılacak
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