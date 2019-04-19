Dyson sağlıklı yaşam için üç yeni ürününü tanıttı!

Ev aletleri konusunda lider markalardan biri olan Dyson, evinizdeki yaşam kalitesini artıracak ve sağlıklı yaşam odaklı üç yeni ürününü tanıttı.

İlginizi Çekebilir; Boston Dynamics robotları bir kamyonu çekti!

Yapılan lansmanda en dikkat çekici ürün kuşkusuz Dyson V11 idi. Elektrikli süpürge dünyasının en dikkat çekici ürünlerinden Dyson V10’un yenilenmiş hali olan Dyson V11, zemini algılayan algoritması ve sunduğu akıllı ev teknolojisiyle yaşam alanlarını temiz tutarken, sağlıklı yaşamı evlere taşıyor. Dyson V11 kablosuz süpürge toz, alerjen ve bakterileri yok ederken 315 mühendis, 32.500’den fazla prototip ve on yıldan uzunsüren geliştirme çalışmalarının sonucunda tasarlandı.

Bir diğer dikkat çekici Dyson ürünü olan Pure Hot+Cool hava temizleyici ise kış aylarında hızlı ve eşit sıcaklıkta ısıtma, yaz aylarındaysa güçlü ve özel soğutma sağlıyor. Bunu Air Multiplier teknolojisine borçlu olan Pure Hot+Cool, odayı her zaman hedeflenen sıcaklıkta tutmayı başarıyor. Ayrıca evinizdeki alerjen ve zararlı maddeleri anında tespit eden cihaz, 0,1 mikron kadar küçük zararlı partikülleri bile %99,95 oranında hapsederek evinizi hem dilediğiniz sıcaklıkta hem de tertemiz bir havaya sahip olacak şekilde korumuş oluyor.

Yapılan lansmandaki son ürün olan Dyson Airwrap saç şekillendirici ise saçlarınızı aşırı ısıya karşı korurken, bukle, dalga ve düzleştirme etkisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Coanda etkisi adındaki bir aerodinamik yapıyı kullanan ve V9 dijital motoruna sahip olan Airwrap, bu sayede kadınların saçlarına zarar vermeden istedikleri şekilleri elde etmelerini ve ıslak saçta da uygulayabilmelerine olanak tanıyor.