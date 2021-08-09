Vatan Bilgisayar
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
DYNABOOK-C-50-H-126, 10 saate varan pil ömrü, şık tasarımı, ekranın neredeyse tamamına hakim
olmanız için ayarlanmış dar çerçeveleri ile ilk bakışta alıcısının dikkatini çekmeyi başarıyor.
Teknik özelliklere geçmeden önce tam bir fiyat/performans ürünü olan cihazımızın ekranına ve kasasına yakından bakalım.
Göz atmak isteyebilirsiniz: DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Stereo hoparlörlere sahip dizüstü bilgisayar, 15,6 için HD ekrana sahip. Kullanım deneyimizin ergonomik olması da düşünülmüş olacak ki, ergonomik klavye ve tam sayısal tuş takımı da bulunuyor.
İçindekiler
Bağlantı Noktaları;
- 2 Adet Normal USB Bağlantısı
- 1 Adet Type-C Bağlantısı
- HDMI Bağlantısı,
- 3,5 mm’lik Kulaklık Girişi
- Micro SD Kart Okuyucu
- RJ45 Bağlantısı
Donanım Özellikleri;
- Intel Core i3 1005G1 İşlemci
- Intel UHD Grafik Kartı
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
Sysmark Test Sonuçları;
- ÜRETKENLİK: 891 Puan
- YARATICILIK: 940 Puan
- TEPKİSELLİK: 1005 Puan
- Ortalama Sysmark Skoru: 944 Puan
PCMark Test Sonuçları;
- Essentials: 7187 Puan
- Üretkenlik: 5103 puan
- Dijital İçerik Üretme: 2298 puan
- Ortalama PCMark Skoru:4509 Puan
Özellikle çalışma stilinize uyum sağlayacak, uzun pil ömrü sayesinde sizi yarı yolda bırakmayacak Dynabook Satellite Pro’yu satın almak Vatan Bilgisayar mağazalarını ziyaret edebilir veya vatanbilgisayar.com’dan sipariş verebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Vatan Bilgisayar
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Tam ofis masanıza yakışacak, koyu mavi rengi, ergonomik klavyesi, tam sayısal tuş takımı ve Dynabook’un en büyük toucpadine sahip cihazımız yalnızca 1,76 kg ağırlığa sahip. 15,6 inç Full Hd ekrana sahip cihazımızda, görüntülü görüşmeleriniz için web kamerası ve stereo hoparlörler bulunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
İçindekiler
Bağlantı Noktaları;
- 2 adet USB bağlantısı,
- 3,5 mm’lik kulaklık girişi,
- Micro SD kart okuyucu,
- 1 adet Type-C bağlantısı,
- HDMI Bağlantısı
- RJ45 bağlantısı
Donanım Özellikleri;
- Intel Core i5 1035G1 İşlemci
- Intel UHD Grafik Kartı
- 256 GB SSD
- 8 GB RAM
Oyun Testleri;
- LOL’de Full HD çözünürlükte 65 FPS
- Fortnite’ta HD Çözünürlükte 63 FPS
Sysmark Test Sonuçları;
- ÜRETKENLİK: 987 Puan
- YARATICILIK: 1231 Puan
- TEPKİSELLİK: 951 Puan
- Ortalama Sysmark Skoru: 1050 Puan.
PCMark Test Sonuçları;
- Essentials: 6870 Puan,
- Üretkenlik: 4802 Puan
- Dijital İçerik Üretme: 2650 Puan
- Ortalama PCMark Skoru: 3182 Puan
Ofisinize yakışacak, ödevlerinizde en yakın arkadaşınız olacak bilgisayara Vatan Güvencesiyle sahip olmak için en yakın Vatan mağazasını ziyaret edebilir, veya vatanbilgisayar.com’dan tek tıkla sipariş verebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Vatan Bilgisayar
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
Acer A514-53-312S, 17,95 mm inceliğe sahip kumlanmış alüminyum kaplaması ile parmak izi bırakma sorununu çözüyor ve şık bir görüntü sunuyor.14 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü cihazımızın ağırlığı ise 1,7 kg.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus X515JF-BR006T, Vatan Bilgisayar’da
Acer A514-53-312S’in sahip olduğu olduğu Acer True Harmony Ses Teknolojisi kullanıcılara zenginleştirilmiş bir ses deneyimi de sunuyor.
İçindekiler
Donanım Özellikleri
Intel Core i3 1005G1 işlemciye sahip olan dizüstü cihazımız grafik gücünü ise Intel UHD grafik teknolojisinden alıyor.
Depolama ve bellek kanadında ise 8 GB RAM ve 256 GB SSD desteği sunuyor
Bağlantı Noktaları
Acer A514-53-312S’in bağlantı noktaları arasında;
- 3 adet Normal USB bağlantısı
- 1 adet de Type C girişi
- HDMI bağlantısı
- 3.5 mm’lik kulaklık girişi
- RJ45 bağlantısı
Sysmark Test Sonuçları
ÜRETKENLİK: 950 puan,
YARATICILIK: 1111 puan
TEPKİSELLİK: 1151 puan
Ortalama Sysmark Skoru: 1067 puan
Mobil performansta beklentilerinizi karşılayacak konumda olan Acer A514-53-312S’i Vatan Bilgisayar güvencesiyle satın almak için tıklayın!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
HONOR MagicBook X 15, Hafif ve Şık Tasarımıyla Türkiye’de
Makyajlı Ford Focus, Avrupa’daki sıcak hava testlerinde yakalandı
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.