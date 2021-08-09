DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da

Acer A514-53-312S, 17,95 mm inceliğe sahip kumlanmış alüminyum kaplaması ile parmak izi bırakma sorununu çözüyor ve şık bir görüntü sunuyor.14 inçlik Full HD ekrana sahip olan dizüstü cihazımızın ağırlığı ise 1,7 kg.

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Acer A514-53-312S’in sahip olduğu olduğu Acer True Harmony Ses Teknolojisi kullanıcılara zenginleştirilmiş bir ses deneyimi de sunuyor.

Donanım Özellikleri

Intel Core i3 1005G1 işlemciye sahip olan dizüstü cihazımız grafik gücünü ise Intel UHD grafik teknolojisinden alıyor.

Depolama ve bellek kanadında ise 8 GB RAM ve 256 GB SSD desteği sunuyor

Bağlantı Noktaları

Acer A514-53-312S’in bağlantı noktaları arasında;

3 adet Normal USB bağlantısı

1 adet de Type C girişi

HDMI bağlantısı

3.5 mm’lik kulaklık girişi

RJ45 bağlantısı

Sysmark Test Sonuçları

ÜRETKENLİK: 950 puan,

YARATICILIK: 1111 puan

TEPKİSELLİK: 1151 puan

Ortalama Sysmark Skoru: 1067 puan

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