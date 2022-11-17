DXOMARK, bildiğiniz gibi sadece akıllı telefonlara değil, aynı zamanda kamera sensörlerine, lenslere ve hoparlörlere dahi test yaparak puan veren bağımsız bir kuruluş. Hatta son dönemde akıllı telefonlarda kamera yanı sıra ekran ve hoparlörlerine de test yapan firma, sektörün en önemli benchmark değerlerinden biri. Ancak birçok kişi için “güvenilmez” konumda.

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Markaların para karşılığı puan aldığını, doğru değerlendirme yapmadığını da düşünen kitle fazlasıyla mevcut. Biz de ekipten Ersin Akman ve Cem Kıvırcık ile DXOMARK ekibinden Görüntü Kalitesi Mühendisi Pierre-Yves Maitre’e sorularımızı yönelttik.

Not: Videodaki DXOMARK yetkilisi Pierre’in cevaplarının Türkçe versiyonlarını görmek için lütfen altyazı bölümünü açınız. Orada hem Türkçe hem İngilizce altyazı hallerini görebilirsiniz.

DXOMARK’a sorular

02:24: İlk sorumuz, Paris’te hava nasıl?

02:51 Görevin, Image Quality Expert (Görüntü Kalitesi Mühendisi) değil mi?

03:36 DXOMARK’ın tam olarak ne iş yapar?

05:21 DXOMARK’ın sadece Paris’te mi ofisi var?

05:50 Peki DXOMARK’ın gelir kaynağı nedir? DXOMARK’a ödeme yaparak yüksek puan almak mümkün mü?

09:26 Bazı telefonlar önceden DXOMARK’a ulaşıyor. Bu durumda da arada özel bir ilişkinin olduğu düşünülemez mi?

11:25 Bugüne kadar DXOMARK’a puanlama için ürün göndermeyen herhangi bir marka var mı?

12:42 Puanı açıklanan cihazlardan hangilerini DXOMARK kendi parası ile satın aldı?

15:21 DXOMARK uyguladığı test şablonunu değiştirecek mi?

19:39 Xiaomi 12S Ultra neden Xiaomi Mi 11 Ultra’dan düşük puan aldı?