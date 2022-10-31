Geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıtımı yapıldıktan sonra ülkemizde de lansmanla tanıtılan HUAWEI Mate 50 Pro, tarafsız bir kuruluş olarak lanse edilen ve birçok profesyonel kamera dışında akıllı telefonlarında kameralarını test eden dxomark tarafından test edildi. Leica iş birliği sonrasında kendi görüntüleme teknolojisini XMAGE ile HUAWEI, yapmak istediği şeyi başarmış gibi görünüyor.

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Dxomark testinden en yüksek skorların bir çoğunu toplayan HUAWEI Mate 50 Pro 149 puanla listenin en tepesine yerleşmiş durumda. Peki bu başarısını hangi testlerden geçerek kanıtladı? Bu videoda yapılan testlere yakından bakıyoruz.

Peki sizce HUAWEI Mate 50 Pro aldığı puanı hak ediyor mu? Gerçekten en iyisi mi? Yorumlara bekliyoruz.

Dxomark ayrıntılı testine göz atmak için buraya bakabilirsiniz: https://hwp.to/3zygDuq

Ayrıca inceleme videosu için; https://youtu.be/MIynCGI5x2A

Nasıl fotoğraf ve video çektiğine göz atmak için; https://youtu.be/o-fU1_IpkpU

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