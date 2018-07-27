Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Huawei’den gelebilir

Dünyanın ilk katlanabilir telefonu hangi markadan, ne zaman geleceği hakkında herkes büyük bir merak duyuyor.Samsung 2013 yılından bu yana kadar ilk katlanabilir akıllı telefonu üretmek için çalışıyor.Güney Kore menşeli şirket, çeşitli hataların üstesinden geldikten sonra bu cihazı, 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı.Piyasaya süreceği bu cihaz hakkındaki sızıntıları bu yazıda sizinle paylaşmıştık.Ancak gelen yeni bilgiler, Huawei’nin dünyanın ilk katlanabilir telefonunu Samsung’dan daha önce lanse ederek bu piyasaya önderlik etmek istiyor.Samsung geçtiğimiz günlerde kırılmaz esnek panelini duyurmuştu.

Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Huawei’den mi gelecek?

Yakın zamanda yayınlanan bir belge, Huawei’nin çıkarmak istediği katlanabilir akıllı telefonunun esnek OLED ekranı için Çin’li BOE Teknoloji Grubu ile ortaklık kurduğunu ortaya çıkardı.Gelen bu bilgiler, Huawei’nin ilk katlanabilir telefon serisinin, Samsung’u yenmek için az miktarda üretileceği yönünde.Huawei’nin planlarına aşina olan anonim bir kişi, şirketin ilk alıcılar için 20.000 ila 30.000 adet veya daha az ilk katlanabilir ekranlı Huawei telefonlar üretileceğini ve bu konuda Huawei’nin öncülük etmek istediğini söyledi.

Yuantai İnvestment Consulting analistlerinden Jeff Pu, Huawei’nin ilk katlanabilir telefonunun piyasaya “2019’un başlarında” çıkacağını söyledi.BOE, LCD panel üretiminde bir önemli bir yere sahip.Ancak, OLED panel üretimi söz konusu olduğunda piyasada henüz yeni bir firma.Katlanabilir telefon için Huawei, Samsung Display ve LG Display gibi piyasa liderleri yerine BOE Teknoloji Grubu ile anlaşma imzaladı.Jeff Pu, Huawei’nin, BOE OLED ekran teknolojisine tamamen hazır olmasa dahi, katlanabilir bir telefonu piyasaya sürmek için dünyada ilk olmak istediğini ekledi.

Şu an fiyatlandırma ve ürünün piyasaya sunulacağı pazarlar hakkında hiçbir bilgi yok.Bir başka kaynak ise Huawei’nin katlanabilir telefonlarının dayanıklılığının endişe verici olduğunu ve hala iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu iddia etti.İlk gelen söylentiler Samsung’un katlanabilir telefonunun Galaxy X olarak adlandırılabileceğini ortaya koymuştu ancak son gelen sızıntılar cihaz adının Galaxy F olabileceğini gösteriyor.Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunu 1,500 ila 2,000 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor.Görünüşe göre 2019 senesi bol katlanabilir akıllı telefonlar içerecek.Bu sebeple şirketler bu konuda öncü olmak için şimdiden çalışmalara başlamış.Huawei eğer başarırsa, bu hamlesiyle iyi bir PR çalışması yapabilir.