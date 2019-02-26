Dünya’nin ilk 1 Terabayt kapasiteye sahip microSD kartı Mobil Dünya Kongresinde SanDisk tarafından tanıtıldı. 1 TB microSD kartı sizler için inceledik.

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1 TB MicroSD kart! Sandisk Extreme

SanDisk 1 TB neler sunuyor?

Artan depolama kapasitelerinin inanılmaz gelişmesine, bir yenisi daha ekleniyor. microSD kart üreticisi SanDisk dünyanın ilk 1 TB depolama kapasitesine sahip microSD kartını Mobil Dünya Kongresinde tanıttı. Geçtiğimiz günlerde çıkan Galaxy S10 modellerinin 1 TB hafıza kartı desteği sağlamasından sonra, Galaxy S10 alacakları sevindirecek bir haber de SanDisk’ten gelmiş oldu.

SanDisk 1 TB 100 MB/sn yazma hızı ve 160 MB/sn okuma hızını bizlere sunuyor. 1 TB depolama alanına sahip model Nisan ayında 449 dolardan piyasaya sürülecekken, bir diğer yeni tanıtılan 512 GB depolama alanına sahip model 199 dolardan satışa çıkacak. Ayrıca yılın ikinci çeyreğinde bu kartlarda indirimler olacağı da biliniyor.