Dünyanın ilk %100 biyodizelli jeneratörü Türkiye’de üretildi

Dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörü ülkemizde üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geliştirilen jeneratörün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret etti.

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Arken Jeneratör’ün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, fabrikadaki incelemenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada şirketin kendilerine bir müjde verdiğini belirtti. Bu müjde, Arken Jeneratör’ün dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörünü üretmiş olması.

Henüz prototip olarak üretilen jeneratör, çevreci kaygıları olan sektörlere satılmak üzere pazarlanacak. Bununla birlikte Bakan Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İTÜ mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak; “Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim.

Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma.” diye konuştu.

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Son olarak Tamamen Türk sermayeli şirket Arken Jeneratör’ün prototipini ürettiği biyodizel jeneratör; hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması prensibi ile çalışıyor. Ayrıca dünyanın ilk %100 biyodizel ile çalışır hale getirilen jeneratörün patentini de alan Arken Jeneratör, orta vadede prototipini ticarileştirmeyi planlıyor.

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