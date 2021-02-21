Genel
Dünyanın ilk %100 biyodizelli jeneratörü Türkiye’de üretildi
Dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörü ülkemizde üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geliştirilen jeneratörün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret etti.
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Arken Jeneratör’ün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, fabrikadaki incelemenin ardından açıklama yaptı.
Bakan Varank, yaptığı açıklamada şirketin kendilerine bir müjde verdiğini belirtti. Bu müjde, Arken Jeneratör’ün dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörünü üretmiş olması.
Henüz prototip olarak üretilen jeneratör, çevreci kaygıları olan sektörlere satılmak üzere pazarlanacak. Bununla birlikte Bakan Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İTÜ mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak; “Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim.
Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma.” diye konuştu.
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Son olarak Tamamen Türk sermayeli şirket Arken Jeneratör’ün prototipini ürettiği biyodizel jeneratör; hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması prensibi ile çalışıyor. Ayrıca dünyanın ilk %100 biyodizel ile çalışır hale getirilen jeneratörün patentini de alan Arken Jeneratör, orta vadede prototipini ticarileştirmeyi planlıyor.
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Genel
Huawei FreeBuds 4i modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 4i modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı fiyat / performans odaklı bir ürün olarak oldukça dikkat çekiyor.
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Huawei kulaklık tarafında oldukça dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kablosuz ve kulak içi formda tasarlanan Huawei FreeBuds 4i 10 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Tasarım tarafında Apple’ın AirPods Pro’suna benzeyen bu kulaklık uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Huawei FreeBuds 4i; beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan tamamen izole olmasını sağladığı aktarılan kulaklığın, yüksek ses kalitesi de sunduğu özellikle vurgulanıyor.
Kulaklığın bu yüksek ses kalitesini sunmasına ek olarak 3D biyonik tasarımı sayesinde kulağa tam oturuyor. Bu sayede kulağa binen yük azalıyor. Kulaklığın üst kısmında bulunan dokunmatik yüzeylere iki kez dokunulduğunda mobil cihazlar ile bağlantı kurmayı sağlayan kulaklık, yapay zeka desteğine de sahip. Ayrıca her iki taraftaki kulaklıklarda da ses ayarı, müzik değiştirme ve çağrı cevaplama gibi özellikler bulunmakta.
Aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 7 saat kullanım sunan kulaklık devre dışı bırakıldığı takdirde 10 saate kadar müzik dinlemeye olanak sağlıyor. Kulaklığın kutusu kullanıldığında ise kulaklık 22 saat kullanma sağlıyor. Kulaklığın yüzde 100 şarj olması için 60 dakika gerekiyor.
Huawei FreeBuds 4i; tere karşı dayanıklı olduğundan spor yaparken de kullanılabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kulaklık EMUI 11 cihazlarda ekstra özellikler getiriyor ve genel bağlantı için Bluetooth 5.2 kullanıyor.
8 Mart’tan itibaren ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek kulaklık 75 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Kulaklık çok geçmeden global pazarda da satışa çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangisini almalı serimizin bu haftaki konukları; Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy M51. Serimizde ufak bir konsept değişikliği yaparak Samsung Galaxy M51 yerine hangisini almalı diye sorduk.
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Özellikle orta segment telefonlar ülkemizde daha çok tercih ediliyor. 3500₺ seviyesinde bir çok model mevcut. Herkesin muzdarip olduğu bir konu var ki o da pil. Samsung Galaxy M51 bu sorunu ortadan kaldırıyor. Fakat bir çok takibi var. Bu rakiplerden en popülerleri Poco X3 NFC, Realme 7 Pro ve Oppo Reno 4. Hangi telefon, hangi konularda Galaxy M51’den iyi, sizler için bu modelleri karşılaştırdık. Cevabı videomuzda.
İyi seyirler.
Karşılaştırma linki: Samsung Galaxy M51 – Realme 7 Pro – Oppo Reno 4 – Poco X3 NFC (128 GB) Karşılaştırması
Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3, Galaxy M51 modellerinden birini Hepsiburada’dan satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak!
Vivo iQOO Neo 5 ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon kullanıcılarına 66W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak.
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Vivo iQOO Neo 5 kutusundan 66W’lık şarj aleti çıkacak!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler internete düşüyor. Yakın bir zamanda tanıtımı yapılacak olan akıllı telefon, sertifika almaya devam ediyor. Akıllı telefon son olarak 3C platformuna uğradı. Batarya konusundaki detayların netleştiği listeleme ile birlikte, cihazın şarj desteği de resmiyete kavuştu. Akıllı telefon 66W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başlarda ortaya atılan 88W‘lık hızlı şarj desteği iddiaları da taca çıktı. Ayrıca akıllı telefonun kutu içeriğinde 66W‘lık adaptöründe yer alacağı iddia ediliyor.
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Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Damla çentikli ekran tasarımı ile piyasaya çıkacak akıllı telefonda bir adet 16 MP‘lik ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamera 48 MP‘lik Sony IMX598 lensi ile bizleri karşılıyor. Akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi klasmanında alternatif oluşturmak isteyen cihaz bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Dünyanın ilk %100 biyodizelli jeneratörü Türkiye’de üretildi
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3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
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