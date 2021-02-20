İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ uygulaması üzerinde çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ ismiyle bir doğrulama platformu kuracaklarını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platformun test aşamasında olduğunu belirtti.

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Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil “doğrulama platformu” hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.

Şu anda test aşamasında.

Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021

Alınan bilgiye göre İletişim Başkanlığı; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını “DOĞRU MU?” adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Ayrıca söz konusu uygulama, yakın zamanda iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri “DOĞRU MU?” platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Uygulamanın şu anda test aşamasında olduğunu söyleyen Altun; çok yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca platformun amacının; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek olacağı bildirildi.

Son olarak İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan uygulamanın hangi konularda çalışmalar yürüteceği henüz belli değil. Ancak işin siyasi tarafını bir kenara bırakıp gündelik haberler açısından konuşacak olursak bu tür bir uygulamanın oldukça işlevsel olabileceği söylenebilir.

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