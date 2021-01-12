Dünyanın en zengin insanı yine değişti

Dünyanın en zengin insanı listesi yeniden değişti. Elon Musk’ın zirvedeki yolculuğu kısa sürdü. Amazon CEO’su Jeff Bezos yine zirvede.

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2020 yılı sırada insanlar için oldukça zorlu bir süreç olsa bile, teknoloji devlerinin kurucuları süper zenginler için durum hiç de öyle olmadı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates gibi isimler bu süreçte servetlerine servet ekledi. Bu isimlerden özellikle Elon Musk, 2020 yılında inanılmaz bir gelir elde ederek servetini adeta yüzlerce katına çıkardı. Space X ve Tesla markalarının kurucusu olan iş adamı, şirketlerinin yıl içindeki korkunç yükselişiyle beraber geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin adamı unvanını eline aldı. Tek başına Tesla, %720 hisse değeri artışıyla Elon Musk’ın 24,6 milyar $ olan servetinde 150 milyar $ artışa sebep oldu. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, tacını çok uzun süre elinde tutamadı.

Dünyanın en zengin insanı yine Jeff Bezos oldu

Tesla hisselerindeki dalgalanmayla birden servetinde 14 Milyar dolarlık bir azalma yaşayan Elon Musk, Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde %8 düşüşle beraber 176,2 milyar dolara gerileyen iş adamı, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Forbes milyarderler listesi değişerek yeni sıralamayı açıkladı. Liste ise şu şekilde; 1. Jeff Bezos, 2. Elon Musk, 3. Bernard Altaut, 4. Bill Gates, 5. Mark Zuckerberg. Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederek Jeff Bezos’un servetinde 3,6 milyar dolarlık bir azalmaya sebep oldu.

Tesla’nın ilginç büyümesi

Araç üretim konusunda daima diğer otomotiv devlerinin gerisinde kalan Tesla, ilginç şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı sıralamasını değiştirecek kadar hızlı büyüyen şirketin, 2020 yılında yüzde 720 büyüme sağladı. Tesla’nın yıl içerisinde ürettiği araç sayısı ise sadece 500 bin. Bu sektördeki yıllık üretimin oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Bakalım zirve önümüzdeki yıl içerisinde hızlı değişimler yaşayacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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