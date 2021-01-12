Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
Dünyanın en zengin insanı listesi yeniden değişti. Elon Musk’ın zirvedeki yolculuğu kısa sürdü. Amazon CEO’su Jeff Bezos yine zirvede.
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2020 yılı sırada insanlar için oldukça zorlu bir süreç olsa bile, teknoloji devlerinin kurucuları süper zenginler için durum hiç de öyle olmadı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates gibi isimler bu süreçte servetlerine servet ekledi. Bu isimlerden özellikle Elon Musk, 2020 yılında inanılmaz bir gelir elde ederek servetini adeta yüzlerce katına çıkardı. Space X ve Tesla markalarının kurucusu olan iş adamı, şirketlerinin yıl içindeki korkunç yükselişiyle beraber geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin adamı unvanını eline aldı. Tek başına Tesla, %720 hisse değeri artışıyla Elon Musk’ın 24,6 milyar $ olan servetinde 150 milyar $ artışa sebep oldu. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, tacını çok uzun süre elinde tutamadı.
Dünyanın en zengin insanı yine Jeff Bezos oldu
Tesla hisselerindeki dalgalanmayla birden servetinde 14 Milyar dolarlık bir azalma yaşayan Elon Musk, Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde %8 düşüşle beraber 176,2 milyar dolara gerileyen iş adamı, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Forbes milyarderler listesi değişerek yeni sıralamayı açıkladı. Liste ise şu şekilde; 1. Jeff Bezos, 2. Elon Musk, 3. Bernard Altaut, 4. Bill Gates, 5. Mark Zuckerberg. Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederek Jeff Bezos’un servetinde 3,6 milyar dolarlık bir azalmaya sebep oldu.
Tesla’nın ilginç büyümesi
Araç üretim konusunda daima diğer otomotiv devlerinin gerisinde kalan Tesla, ilginç şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı sıralamasını değiştirecek kadar hızlı büyüyen şirketin, 2020 yılında yüzde 720 büyüme sağladı. Tesla’nın yıl içerisinde ürettiği araç sayısı ise sadece 500 bin. Bu sektördeki yıllık üretimin oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Bakalım zirve önümüzdeki yıl içerisinde hızlı değişimler yaşayacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı
Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…
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Huawei’den ekran altı kamera
Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.
Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.
LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.
Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.
Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.
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Genel
Sony Bravia Core yeni yayın servisi
İnternet üzerinden televizyon yayını yapan servislere yenisi ekleniyor. Sony Bravia Core, şirketin televizyonunu alan kullanıcılar için kullanılabilir.
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Gün geçmiyor ki, internet üzerinde Netflix’in büyük başarısından pay almak isteyen ve kullanıcıların gözdesi olmak isteyen yeni bir platform çıkmasın. Disney, HBO, Discovery derken bu platformlara bir yenisi daha eklendi. PlayStation gibi teknolojileriyle bilinen Japon teknoloji devi Sony, bu sektöre adım atan şirketlerden biri oldu. Sony Bravia Core isimli yayın servisi, şirketin yeni Sony Bravia XR TwV’leriyle beraber kullanılabilir durumda.
Sony Bravia Core
Eğer bu yıl içinde çıkışını yapan Sony Bravia XR televizyonlardan satın alırsanız, yüksek kaliteli yayın yapan yeni Bravia Core yayın platformuna özel bir erişime sahip olacaksınız. Şirket servis sisteminin, Sony’nin “Pure Stream” isimli teknolojisini kullandığını ve 80 Mbps’ye kadar kayıpsız içerik izlenebildiğini belirtti. Bu neredeyse günümüzde kullanılan ve yüksek kaliteli disk teknolojisi sunan Blu-ray teknolojisine denk geliyor. Kıyas yapmak gerekirse sektörün zirve ismi Netflix, 4K bir yayın için 25 Mbps’lik bir bağlantı öneriyor. Web sitesinde verile bilgiye göre Sony Bravia XR TV sahipleri, Sony Pictures’ın sahibi olduğu yapımlara 4K şekilde sınırsız bir erişime sahip.
Sony’nin eli güçlü
Herkesin girmeye çalıştığı stream servislerinde kullanıcıların en dikkat ettiği şey ise içerik. Tüketiciler seçim yaparken izlemek istedikleri içeriklerin o platformda olup olmadığına göre karar alıyor. Sony ise avantajlı. Şirket her ne kadar geliştirip satışa sunduğu teknolojileriyle bilinse bile, Japon şirket aynı zamanda içerik geliştirme işinde de bir süredir bulunuyor. Sony Pictures Entertainment Inc., film ve televizyon programlarının yapımcılığını, ticaretini ve dağıtımcılığını yapan Amerikan eğlence şirketi. Bu sayede sıfırdan başlayan rakiplerine göre avantajlı durumda olan Sony, bakalım elindeki gücü doğru kullanıp rakiplerinin önüne geçebilecek mi? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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