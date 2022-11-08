MediaTek bugün yaptığı Çin lansmanında en güçlü mobil işlemci platformunu tanıttı. Yapılan lansmanda ise çok önemli gelişmeler bulunuyor. Yeni işlemciyle beraber 2. Nesil 4nm TSMC üretimine geçilirken işlemcinin performansı da bir önceki nesil olan Dimensity 9000+’a göre büyük geliştirmeler içeriyor.

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Dimensity 9200 işlemcisinin en dikkat çekici yanlarından birisi artık mobil işlemcilerde de Işın İzleme Teknolojisi’nin (Ray Tracing) olması. Bu sayede oyunlar hiç olmadığı kadar gerçekçi gözükecek. Ayrıca dünyanın ilk WiFi 7 alt yapısına hazır olan işlemcisi olduğunu da hatırlatalım. Bunlarla birlikte MiraVison teknolojisini de geliştiren MediaTek daha akıcı görüntülerin yanında HDR canlı yayın yapılmasına da destek veriyor. Bir önceki nesle göre hem Antutu, hem Geekbench testlerinde daha önde olan Dimensity 9200 Genshing Impact gibi ağır grafikli oyunlarda da enerji tasarrufu ve daha stabil FPS değerleri sunabiliyor. Kamera tarafında ise dünyanın ilk RGBW ISP’sini kullanıyor ve geleneksel RGB ISP’lere göre %30 daha fazla ışık ve %20 daha fazla detay sunabiliyor.

MediaTek Dimensity 9200 işlemcisini ilk başta vivo, sonrasında OPPO ve Xiaomi markaları amiral gemilerinde kullanmaya başlayacak. Bu işlemcinin global pazarlara çıkıp çıkmayacağı henüz belli değilken, vivo kanadında X90 serisi, OPPO tarafında Find X serisi ve Xiaomi’de ise yeni 13 serisinde bu işlemcinin kullanılması bekleniyor.

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