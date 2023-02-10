Dünya Bankası, ülkemizdeki 10 ili kapsayan, büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok ciddi hasarlara yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yardım ve toparlanma çabalarına yardımcı olmak üzere bugün 1.78 milyar dolarlık ek kaynak sağlayacaklarını açıkladı. Yaşanan sarsıntılarla alakalı çeşitli çalışmalara da başlayacağını belirten banka, bölgedeki önemli araştırmalara destek olacağını söyledi.

Dünya Bankası, Yardım İçin Hazır

6 Şubat tarihinde gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık sarsıntılardan hemen sonra dünyadan birçok önemli kişi ve kuruluş bölgedeki halka maddi ve manevi destek vereceğini açıkladı. Bugün itibariyle bu kuruluşlara ismini yazdıran Dünya Bankası, mevcut afetin sebep olduğu net zararı ve sonrasında başlanacak yeniden inşaat ve onarım planı için kapsamlı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Bu bağlamda yardım gönderilecek öncelikleri bölgeleri teyit eden kuruluş, yaptığı zarar araştırmasından ardından Türkiye’de aktif olarak çalışma yürüten çeşitli birimlere toplamda 1.78 milyar dolar bağışlamaya karar verdi.

Şirket adına bugün açıklamalarda bulunan Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass,

“Dünya Bankası Grubu adına, yıkıcı depremler sonucunda yaşadığınız büyük kayıplar için Türkiye ve Suriye halklarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Şu anda acil yardımlar sağlıyoruz ve sahadaki acil ve büyük ihtiyaçların hızlı bir değerlendirmesini hazırlıyoruz. Bu sayede, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecek ve biz de bu ihtiyaçları destekleyecek operasyonları da hazırlayacağız.”

cümleleriyle ülkemizde yaşanan felaketlerin açtığı yaraları sarmak için hazır olduklarını belirtti.

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Ayrıca, Facianın yaşandığı ilk günden beridir aktif olarak çalışmalar yürüten Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Projesi – Koşullu Acil Müdahale Bileşenleri (CERCs) birimlerine gönderilen 780 milyon dolarlık acil yardımın söz konusu banka tarafından olduğunu da söylemekte fayda var. Mevcut yardımın CERCs aracılığıyla belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı belirtildi.