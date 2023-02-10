Ülkemizde Warner Bros. Games, Nintendo ve Ubisoft gibi birçok oyun firmasının dağıtımcılığını üstlenen CD Media, Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelere destek olmak için 100 bin TL bağışta bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak gerçekleşen ve en az 10 şehrimizi etkileyen deprem felaketi, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda vatandaş, ünlü isim ve kuruluş, bölge halkına destek olabilmek adına Ahbap, AKUT ve AFAD gibi çeşitli kuruluşlar üzerinden bağışlarda bulunmaya devam ediyor. Ayrıca YouTube ve Twitch üzerinden pek çok yayıncı, kısa sürede topladıkları milyonlarca lira bağışla depremzedelere yardım eli uzatıyor.

Bizler de bu güzel ülkede faaliyet gösteren bir firma olarak @ahbap Derneği aracılığı etkilenen bölgelere destek için 100,000 TL nakdi yardımda bulunuyoruz. En büyük dileğimiz yaraların hızla sarılması, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınması… — Levent Ertoglu (@leventertoglu) February 9, 2023

Türkiye’nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan depremin 5. gününde enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaşamını yitirenlerin sayısı da ne yazık ki yükselmeye devam ediyor. Paylaşılan son resmi verilere göre 19 bin 388 kişi hayatını kaybetti, 77 bin 711 kişi yaralandı. Bölge halkının yaralarını daha hızlı sarabilmesinde bağışların çok büyük bir etkisi bulunuyor.

İçindekiler Bölge Halkı Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

Bölge Halkı Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

Zira depremzedelerin hala çadır, jeneratör, konaklama, gıda, kişisel temizlik ürünleri ve seyyar tuvalet gibi çok sayıda ihtiyacı var. Şu ana kadar farklı sektörlerden çok sayıda şirketin bağışta bulunduğunu gördük. Ayrıca Amazon Türkiye, Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret siteleri üzerinden bölgeye yardım ulaştırmak da mümkün.

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Son olarak, ülkemizde Nintendo, Ubisoft ve Warner Bros. Games gibi oyun firmalarının distribütörlüğü üstlenen CD Media da elini taşın altına koydu ve deprem için bağışta bulundu.

Firmanın ülke müdürü Levent Ertoğlu Twitter‘dan yaptığı açıklamada, etkilenen bölgelere Ahbap platformu aracılığıyla 100 bin TL nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı. CD Media Turkiye olarak yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirten Ertoğlu, şunları söyledi:

“Ateş elbette düştüğü yeri yakıyor ancak acılara biraz olsun merhem olabilmek için hepimizin elinden geleni yapması gerektiğine inanıyoruz. Bizler de bu güzel ülkede faaliyet gösteren bir firma olarak Ahbap Derneği aracılığıyla etkilenen bölgelere destek için 100,000 TL nakdi yardımda bulunuyoruz. En büyük dileğimiz yaraların hızla sarılması, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınması”