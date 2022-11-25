MediaTek son birkaç haftadır yeni akıllı telefon yonga setlerini piyasaya sürüyor. Bu durumun bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Şirketin bir sonraki yeni canavarı MediaTek Dimensity 8200 olacak. Dev firma, MediaTek yeni yonga setinin 1 Aralık’ta duyurulacağını bir tanıtım posteri aracılığıyla resmen doğruladı. Poster, yonga setinin daha çok enerji verimliliğine odaklanacağını ima ediyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

MediaTek Dimensity 8200, 1 Aralık’ta Tanıtılacak

Şirket henüz bunu doğrulamamış olsa da iQOO, iQOO Neo 7 SE’nin 2 Aralık’ta Çin pazarında resmiyet kazanacak olan MediaTek Dimensity 8200 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olacağını açıkladı. İşlemcinin kendisine gelecek olursak, bazı sızıntılar yonga setinin dört Cortex-A78 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeği ile geleceğini iddia ediyor. A78 çekirdeği 3.1GHz’de, üç A78 çekirdeği ise 3.0GHz’de ve dört verimli A55 çekirdekleri de 2.0GHz’de çalışacak. Yeni ürün, Dimensity 8100’de de bulunan Mali-G610 MC6 GPU’ya sahip olacak.

Dimensity 8200’ü çalıştıran ilk cihaz olacak iQOO Neo 7 SE’nin 120Hz ekran çözünürlüğüne sahip 6,78 inç Full HD+ AMOLED ekran, 5.000mAh pil ve 120W hızlı şarj özelliğine ev sahipliği yapması bekleniyor. iQOO’nun yanı sıra Redmi’nin de yakında bu yeni yonga setiyle çalışan bir akıllı telefon piyasaya sürmesi muhtemel. Yeni işlemci hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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