DuckDuckGo’nun en son Chrome uzantısı, piyasaya sürülmesinden bu yana reklamverenlerin başına büyük bir bela oldu. DuckDuckGo, kullanıcıların gizliliğini dış kuruluşlardan ve izleyicilerden koruyan ücretsiz bir Chrome uzantısı sunuyor.

DuckDuckGo şimdi, Google’ın, kullanıcıların gizliliğini aynı anda koruduğunu iddia eden ve aynı zamanda reklamverenlerin işlerini düzgün bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, yakında çıkacak olan Privacy Sandbox teknolojisini eleştiren bir gönderi yayınladı. Google’ın Privacy Sandbox özelliği hala geliştirme aşamasında olmasına rağmen, ana amaçları DuckDuckGo dahil olmak üzere birçok gizlilik savunucusuna göre çelişmektedir. DuckDuckGo, Google’ın nihayetinde hala kullanıcıların IP’sini izlediği ve çevrimiçi etkinliklerini izlediği için Google’ın Sandbox özelliğinin işe yaramaz olduğunu söylüyor.

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Ek olarak DuckDuckGo, Google’ı FLEDGE (Gruplar Deneyi Üzerinden İlk Yerel Olarak Uygulanan Karar) özelliği nedeniyle de eleştirdi. FLEDGE, rahatsız edici reklamları yeniden hedeflemek için Google Chrome tarayıcısında otomatik olarak uygulanmaktadır ve geleneksel yeniden hedefleme yöntemleri yerine kullanılmaktadır. DuckDuckGo, bu özelliği kullanarak, tarayıcının aslında tüm işi reklamcılar için yaptığını söyleyerek özelliği çağırıyor. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, bir reklam, siz reklam görüntüleyen başka bir web sitesine ulaşana kadar aramanızı izliyor.

DuckDuckGo, kullanıcıları Google Chrome tarayıcısının bir parçası olan Privacy Sandbox özelliğini manuel olarak devre dışı bırakabilecekleri konusunda da bilgilendirdi. Kullanıcılar DuckDuckGo eklentisini kullanarak Google FLEDGE ve Google Topics’i de engelleyebileceğini söyledi.

Google, yeni Privacy Sandbox özelliği hakkında gizlilik savunucularının ve düzenleyicilerin görüşlerini dikkate aldıklarını açıkladı. Ancak, bazı savunuculara göre bu gerçek olduğunu kanıtlamaz. Google’ın Privacy Sandbox özelliği, İngiltere’nin rekabet gözlemcisi tarafından onaylandı. Bunun yanı sıra, Google’ın Privacy Sandbox web sitesinde üçüncü taraf çerezlerini aşamalı olarak kaldırmasının ne kadar uzun sürdüğü dikkate değer. Üç aylık bir süre içinde üçüncü taraf çerezlerinin tamamen kaldırılacağı tahmin ediliyor ancak bu, herkesin beklediğinden çok daha uzun sürüyor. Google’a göre, Privacy Sandbox özelliği 2023’ün sonunda yayınlanacak.