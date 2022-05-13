Activision, Project Aurora kod adlı yeni mobil oyunuyla ilgili bazı detayları açıkladı. Açıklamada “Görevimiz, arkadaşları, aileleri ve dünya genelindeki insanları, oyuna yepyeni bir boyut katan yüksek kaliteli Battle Royale mücadelelerinin hızlı, hassas ve yüksek kaliteli ortamında yüksek çeşitliliğe sahip bir oyuncu tabanından oluşan küresel bir toplulukla bir araya getirmek” ifadelerine yer verildi.

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Project Aurora oyunu henüz geliştirme aşamasında ve Project Aurora Kapalı Alpha sürümünün ilk oynama testleri gerçekleştiriliyor. Activision, boyutu sınırlı bir sürüm olan Kapalı Alpha’da iyileştirme ayarları yapmayı, karşılaşmalarda stres testleri yapmayı, hataları tespit edip gidermeyi ve yeni özellikler kullanıma sunuldukça oyunun tüm unsurları hakkında geri bildirim elde etmeyi amaçlıyor. Activision, geliştirme süreci ilerledikçe gelişmeleri daha sık paylaşmayı planlıyor.

Project Aurora Kapalı Alpha sürümünü oynamak için kaydolma süreci nasıl ve herkese açık hale ne zaman gelecek?

Kapalı Alpha sürümü yalnızca doğrudan davet yoluyla sınırlı sayıda katılımcıya açık. Yine de, Activision Kapalı Alpha sürümü ve sonrasında çeşitli geliştirme aşamalarında daha fazla oyuncu ekleyecek. Activision, yeni oyununu dünyanın her yerindeki mobil oyun severlerin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyor, ancak henüz oyunun adı dahi resmi olarak duyurulmuş değil ve şimdilik bir çıkış tarihi netleşmedi. Activision, o zamana kadar tüm gelişmeleri paylaşacak ve çalışmalar tamamlandığında oyunun çıkış tarihini oyun tutkunlarıyla paylaşacak. Kapalı Alpha dönemi boyunca sağlanacak teknik destek sınırlı olsa da geri bildirim sağlanması için oyun içi kanalları olacak ve oyuncuları, bilinen sorunlar, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için düzenli olarak yamalar ve oyun içi güncellemeler yayınlayacak.

Project Aurora Kapalı Alpha sürümündeki içerikler kesin olmadığını ve değiştirilebileceğini de hatırlatalım. Activision, şu anda yalnızca oyunun büyük ölçekli Battle Royale oynanış mekaniklerini mobil cihazlarda test ediyor.

Activision tarafından yapılan açıklamada “Son gelişmeler için bizi sürekli takip edin” denirken, ayrıca Kapalı Alpha süreciyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Project Aurora Kapalı Alpha sürümünün amacı, aktif geliştirme aşamasında karşılaşmalara stres testi uygulayarak, performans ve gerçekçiliği artırarak ve hataları tespit edip gidererek oyunu optimize etmeyi ve iyileştirmeyi sürdürmek.

Kapalı Alpha oyunun içeriğinin küçük bir kesitini içeriyor. Project Aurora ile sunulacak heyecan verici içerikleri zaman içinde sizinle paylaşacağız. Kapalı Alpha sürümündeki tüm veriler ve ilerleme sıfırlanacak ve bu süreç boyunca silinebilecek ve sıfırlanacak. Oyun tamamlanıp dünya genelinde piyasaya sürdükten sonra gerçekleştirilecek tüm ilerlemeler kaydedilecek. “Dünya genelindeki oyuncular için en iyi deneyimi oluşturmak adına tüm gücümüzle çalışıyor ve bu yolculuğu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yüzden, son gelişmeler için bizi takip edin.”