Dünyanın en uzun binasının sahip olan Dubai artık dünyanın kendi Microsoft fontuna sahip olan ilk şehri unvanına da sahip.

Dubai Şeyhi Hamdan bin Muhammed bin Raşid el-Mektum şehrin yeni fontunu Twitter’dan paylaştığı bir video ile yeni fontu duyurdu. Latin ve Arap harflerini içeren font Microsoft Office 365 içerisinden kullanılabiliyor.

Şeyh el-Mektum kamu kuruluşlarına yeni fontun kullanılması emrini verdi. Şeyhin paylaştığı videoda “İfade limit ya da sınır tanımaz. İfade güç ve özgürlüktür. Bu, kim olduğunu tanımlar” ifadesi ile beraber #ExpressYou etiketi yer alıyor.

I am pleased to present #DubaiFont to the world, a new digital way to #ExpressYou pic.twitter.com/lQcfnBnl7O — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 30, 2017

Bu ifade biraz ironik gibi çünkü Dubai’de ifade limit ya da sınır tanımıyor olabilir ancak bu Birleşik Arap Emirlikleri’nde böyle değil. Hükümet ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü kısıtlıyor. YouTube’da yer alan bir çizgi film bile ülkede 9 aylık hapis cezası alabilmenize yol açıyor.