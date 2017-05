Dubai Şeyhi Hamdan bin Muhammed bin Raşid el-Mektum şehrin yeni fontunu Twitter’dan paylaştığı bir video ile yeni fontu duyurdu. Latin ve Arap harflerini içeren font Microsoft Office 365 içerisinden kullanılabiliyor.

Şeyh el-Mektum kamu kuruluşlarına yeni fontun kullanılması emrini verdi. Şeyhin paylaştığı videoda “İfade limit ya da sınır tanımaz. İfade güç ve özgürlüktür. Bu, kim olduğunu tanımlar” ifadesi ile beraber #ExpressYou etiketi yer alıyor.

I am pleased to present #DubaiFont to the world, a new digital way to #ExpressYou pic.twitter.com/lQcfnBnl7O

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 30, 2017