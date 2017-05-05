Dubai, Kendi Fontu Olan İlk Şehir Olma Unvanına Erişti

Dubai, Kendi Fontu Olan İlk Şehir Olma Unvanına Erişti

5 Mayıs, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Dünyanın en uzun binasının sahip olan Dubai artık dünyanın kendi Microsoft fontuna sahip olan ilk şehri unvanına da sahip.

Dubai Şeyhi Hamdan bin Muhammed bin Raşid el-Mektum şehrin yeni fontunu Twitter’dan paylaştığı bir video ile yeni fontu duyurdu. Latin ve Arap harflerini içeren font Microsoft Office 365 içerisinden kullanılabiliyor.

Şeyh el-Mektum kamu kuruluşlarına yeni fontun kullanılması emrini verdi. Şeyhin paylaştığı videoda “İfade limit ya da sınır tanımaz. İfade güç ve özgürlüktür. Bu, kim olduğunu tanımlar” ifadesi ile beraber #ExpressYou etiketi yer alıyor.

Bu ifade biraz ironik gibi çünkü Dubai’de ifade limit ya da sınır tanımıyor olabilir ancak bu Birleşik Arap Emirlikleri’nde böyle değil. Hükümet ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü kısıtlıyor. YouTube’da yer alan bir çizgi film bile ülkede 9 aylık hapis cezası alabilmenize yol açıyor.

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