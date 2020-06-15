Nissan X-Trail (Bazı pazarlarda Nissan Rogue olarak satılıyor), eski neslinde müşterilerini oldukça memnun eden bir araçtı. 2021 Nissan X-Trail ise hali hazırdaki iyi formülü bozmadan, iç mekanda dikkat çeken yenilikler sunarken, dış tasarımda daha dinamik dokunuşlarla karşımızda.

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Tasarım açısından 2021 Nissan X-Trail’in neye benzeyeceği ile ilgili ipuçlarını birkaç gün önceki haberimizde vermiştik. Beklendiği gibi ikiye ayrılmış yeni ön farlarla çevrili, “V-Motion” ızgarası göze çarpan ilk detaylar oluyor. Siyah renge boyalı A sütunları ise aracın tavanını “yüzüyor” gibi hissettiriyor.

Yeni X-Trail, eski nesline göre 0.25 cm daha kısa dingil mesafesine, 5.33 cm daha kısa tavana ve ön-arka tampon mesafesi ise 4.32 cm daha kısa. Bu da demek oluyor ki Qashqai’nin ağabeyi biraz daha kompakt ölçülere kavuşmuş. Kısalan dingil mesafesine rağmen eski nesline oranla, arka koltuklarda 1.54 cm daha fazla diz, 1.77 cm daha fazla baş mesafesi sunuyor.

Nissan’ın CMF-C/D mimarisinin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde yükselen yeni X-Trail, ailelerin ilgisini çektiği kadar bireysel kullanıcıların da dikkatini çekeceği düşünülüyor.

Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip, 8 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi standart olarak geliyor. Eğer kesenin ağzını biraz açıp, en donanımlı Platinum paketini alarak, 9 inç boyutundaki Navi-Link bilgi-eğlence sistemi, ProPilot Assist, Qi kablosuz şarj, Bose ses sistemi ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

ProPilot Assist‘ten bahsetmişken anlatmadan geçmeyelim. Uzun menzilli bir radar ve geniş görüş alanı kamerasına sahip bu sistem, şerit takip asistanı ile birlikte, yayaları da algılayan bir güvenlik sistemi. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş modu seçicisiyle birlikte çalışan yeni “Araç Kontrol Sistemi” ile aracın virajlardaki yeteneği de arttırılmış.

Nissan X-Trail haberin yazıldığı tarihte ülkemizde 1.3 DIG-T 160 beygirlik benzinli ünite ve DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla, 297 bin TL ile 330 bin TL arasında satılıyor. 2021 X-Trail ise muhtemelen bu motorla veya buna benzer küçük hacimdeki yeni bir motorla ülkemizde satışa çıkabilir. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.