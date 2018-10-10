Dropbox artık resimleriniz içinden metin tarayacak

Dropbox hizmeti artık metin tarama işlemi yapmaya başlayacak. Böylece belgeleriniz JPEG veya PNG gibi resim formatları olarak kaydedilse bile bu formatların içindeki yazıları tarayabileceksiniz.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy J8 Pil Testi (VİDEO)

Dropbox resimlerde metin tarayacak!

Gelen bu yeni özellikle birlikte PDF formatı, JPEG ve PNG formatındaki dokümanlarınız anlık olarak taranabilecek ve içerisinde bulunan metinler sizlere gösterilebilecek. Bu şekilde aradığınız metin hangi dosya içindeyse sizin karşınıza çıkacak. 20 milyardan fazla görüntü ve PDF dosyasının hizmetlerinde saklayan Dropbox, bu dosyaların %10 veya %20’sinin de fotoğraf olduğunu açıkladı. Şirketin daha önce çıkardığı metin tarama hizmeti ise sadece metin formatındaki dosyalarda kullanılıyordu.

Google’ın yeni tasarladığı bu özelliği kullanmak için Dropbox’ın Premium hesaplarından birine sahip olmanız gerekecek. Ayrıca bu metin tarama özelliği şuanda sadece İngilizce metinleri taramada çalıştığını da söyleyelim. Business Advanced ve Enterprise paketleri için sunulan özellik Professional aboneleri içinde yakın zamanda kullanıma sunulacak.