Drone Üreticisi DJI, Hasselblad’ın En Büyük Ortağı Oldu

Drone üreticisi olarak tanıdığımız DJI’ın, İsveçli kamera devi Hasselbad’ın çoğunluk hissesini satın aldığı ortaya çıktı.

DJI 2015 yılında Hasselblad’ın azınlık hissesini almıştı ve daha sonra DJI ile Hasselblad’ın iş birliğine ilişkin bir daha bir şeyin olmayacağı açıklanmıştı. İki firma dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticisine dünyanın önde gelen görüntüleme seçeneklerini sunmaya devam edileceğini bildirmiş.

Firmanın Hasselblad’ın çoğunluk hissesini satın alması aslında akla oldukça yatkın. Zaten drone sektöründe lider olan firma şimdi de Hasslblad’ın teknolojisi sayesinde markasını bir adım ileriye götürebilecek ve profesyonel fotoğrafçılara da hitap edecek.

1941 yılında kurulan Hasselblad fotoğraf meraklılarına hiç de yabancı olmayan marka. On yıllarda mükemmel kalitede makineler üreten firmanın cihazları bugün popüler olan bir çok fotoğrafın arkasında yer alıyor. Beatles’ın Abbey Road’da çekilen fotoğrafı, Steve Jobs’ın herkes tarafından bilinen siyah beyaz portre fotoğrafı Hasselblad ile çekildi. Bunlardan en önemlisi ise 1969 yılında 12 tane modifiye edilmiş Hasselblad kamera Apollo’nun aya inişini kaydetti.

Şirket dijital çağa ayak uydurmakta biraz zorlanıyor gibi gözüküyor. Firma 2003 yılından bu yana iki defa el değiştirdi. Ancak yıllardır mükemmel kameralar üretmekten geri kalmadı. Stüdyo çekimleri için bir numara olarak gösterilen H6D ve dünyanın ilk aynasız orta format sensörlü kamerası X1D Hasselblad üretimi.