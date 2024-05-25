A101 Ekstra harika teknoloji ürünleri ile karşımızda. Bu hafta A101, teknoloji severlere özel indirimlerle dolu bir kampanya sunuyor. Dizüstü bilgisayarlardan akıllı televizyonlara, akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara ve elektrikli mutfak aletlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler, A101 raflarında yerini alacak. 23 Mayıs’ta başlayan bu kampanyada, en dikkat çekici ürünlerden biri MacBook Pro dizüstü bilgisayar ve Galaxy S23 akıllı telefon oldu. İşte A101 Ekstra 23 Mayıs teknoloji ürünleri.

A101 Ekstra Teknoloji Atağı Yaptı: 23 Mayıs Kataloğunda İndirimli MacBook Pro ve Galaxy S23 Var!

A101, 23 Mayıs itibarıyla teknoloji tutkunlarına cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu tarihte, Apple’ın en yeni dizüstü bilgisayarı olan MacBook Pro, 14.2 inçlik ekranı, güçlü Apple M2 Pro işlemcisi, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi ile 69.399 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu model, performansı ve taşınabilirliği ile profesyoneller için ideal bir seçenek.

A101 Ekstra’da dikkat çeken bir diğer ürün ise Samsung cephesinden. Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile 27.999 TL‘den satışa sunuldu. Bu model, güçlü donanımı ve yüksek performansı ile özellikle oyun ve çoklu görev kullanımı için ideal.

Bunun yanı sıra, Xiaomi markasına ait iki farklı akıllı telefon modeli de dikkat çekiyor. Redmi Note 13 Pro, 6.67 inçlik AMOLED ekranı, MediaTek Helio G99 yonga seti, 200MP ana kamerası ve 67W hızlı şarj özellikleri ile 16.299 TL‘den satışa sunulacak. Bu model, büyük bataryası ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile fotoğraf ve video meraklıları için uygun bir tercih olabilir.

Daha üst seviye bir seçenek arayanlar için ise Redmi Note 13 Pro Plus modeli mevcut. Bu model, 6.67 inçlik AMOLED ekranı, MediaTek Dimensity 7200 yonga seti, 200MP ana kamerası ve 120W hızlı şarj özellikleri ile ön plana çıkıyor. 23.499 TL fiyat etiketi ile sunulacak olan bu cihaz, üstün performansı ve hızlı şarj kapasitesi ile dikkat çekiyor.

A101 teknoloji ürünleri gerçekten de dikkate değer. Bununla beraber katalogda mutfak araç gereçleri ve kablosuz kulaklık gibi cihazlar da bulunuyor.

A101’in sunduğu bu geniş yelpazedeki teknoloji ürünleri, her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler sunarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kampanya süresince indirimli fiyatlarla sunulan bu ürünleri kaçırmamak için, A101 mağazalarını ve online alışveriş platformlarını ziyaret etmeyi unutmayın.

İlginizi Çekebilir: Turkcell kampanya yaptı, sinema bileti hediye ediyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce A101 Ekstra 23 Mayıs ürünleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!