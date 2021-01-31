Dodge, Hellcat V8 motorunun fişini çekmeye hazırlanıyor!

Dodge‘un son zamanlarda en çok dikkat çeken modelleri, belki de Hellcat motorlulardı. Fakat şirketin yaptığı açıklamaya göre 6.2 litrelik V8‘in vadesi dolmak üzere.

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CNBC‘ye konuşan Dodge CEO‘su Tim Kuniskis, “Süper şarjlı 6.2 litrelik V8’in günleri sayılı. Bunun sebebi talep eksikliği değil, uyum maliyetleri.” dedi. Kuniskis, şirketin son beş yılda 50 bin adetin üzerinde Hellcat motorlu model sattığını belirtti. Bu durumun planlanan sayının üzerinde olduğunu söyledi. Fakat 2021 Challenger SRT Hellcat‘in 59 bin $ civarı fiyatının da bu sayıda büyük etkisi var.

Kuniskis, Hellcat V8’in aşamalı da olsa eninde sonunda kaldırılacağı bir gerçek diyor. Fakat Hellcat adının halen daha performansla anılacağını söylüyor. Otomotiv endüstrisindeki genel akımın elektrik olduğunu ve şimdilerde elektrik, ekonomi maksatlı kullanılsa da ileride performansı yükselten bir yardımcı olarak kullanılacağını düşünüyor.

Kuniskis, 70’li yıllardaki emisyon kuralları, yüksek yakıt fiyatları, gelişen güvenlik standartları ve yükselen sigorta oranları kombinasyonu gibi bir tehlikenin, kaslı araçları ilk kez tehdit etmediğini söylüyor. Fakat bu tarihin tekerrür etmesi durumundan endişe de duyduğunu belirtiyor. Ama bu sefer, gelecekteki elektrikli modeller ile güçlü arabaların hayatını kurtaracağı için oldukça heyecan duyduğunu da söyledi.

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Kaynak: CNBC