DM ne demek? | DM nasıl atılır?

DM yani direct message tüm sosyal medya kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı terimlerden biridir. Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında iki kullanıcı arasında sohbet edilmesini sağlayan ve diğer kullanıcılara kapalı olan DM oldukça fazla bir şekilde kullanılmaktadır. Birçok sosyal medya platformunda bulunan bu özellik Instagram’ı dm atma özelliğini getirmesiyle birlikte popülerlik kazanmaya başlamıştır.

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DM, İngilizce direct message kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Direct message, Türkçe’ded direkt mesaj anlamına gelir. Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden bir kişiye yalnızca o kişinin görebileceği şekilde özel bir kısa mesaj atmak anlamına gelir.

WhatsApp günümüzde bireylerin mesajlaşma ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir yere sahip olsa da tamamen yeterli gelmediği bilinmektedir. WhatsApp’ın yeterli gelmediği ya da kullanımının mümkün olmadığı zamanlarda Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki DM özelliği devreye girmektedir.

DM mesajları kullanıcılara özellikle söz konusu uygulamalar içerisinde hızlı bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlar. Bu nedenle genellikle kullanıcılar uygulama içerisinden bağlantılar paylaşmak için DM’i kullanırlar. Bunun yanı sıra DM üzerinden fotoğraf ve müzik paylaşımı yapılması da mümkündür.

DM Atmak Ne Demek DM Nasıl Atılır?

Twitter’da ya da Instagram’da bir kullanıcının bir diğer kullanıcıya özel mesaj yollamasına DM atmak denilir. Kullanıcıların bir başka kullanıcıya DM atabilmesi için o kullanıcıyla takipleşmesi zorunlu değildir. Kullanıcılar takip etmedikleri kullanıcılara da DM atabilirler. Mesajlaşmalar DM kutusunda görülebilir.

Kullanıcıların en çok DM attığı platformlar Twitter ve Instagram’dır. Facebook, Facebook Messenger adı altında daha gelişmiş bir mesajlaşma sistemi kullanmaktadır.

Instagram’da DM Ne Demek?

Instagram dünya üzerinde son derece aktif bir şekilde kullanılan ve çok fazla kullanıcısı olan bir sosyal medya platformudur. Bunun doğal bir sonucu olarak Instagram kullanıcılarına farklı özellikler sunmaya ve güncelliğini korumaya özen göstermektedir.

Instagram kullanıcıları uygulamadan çıkmalarına gereksinim kalmadan, Instagram hesabı olan ve Instagram DM kapama seçeneğini aktif etmemiş olan kullanıcılara DM üzerinden mesaj, bağlantı, görüntü ya da ses kaydı yollayabilirler. Kullanıcılar bunun yanı sıra telefondan ve bilgisayardan DM atma özelliğinden de yararlanabilirler.

Instagram kullanıcıların aldığı mesajları gelen kutusuna kaydeder. Kaydederken de kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve mesaj ön izlemesini gösterir. Kullanıcıya gelen tüm mesajlar aynı formatta olacak şekilde alt alta liste halinde sıralanır. Hangi kullanıcının mesajına bakılmak isteniliyorsa üzerine bir kere tıklanılması ya da dokunulması yeterlidir.

Instagram ana sayfasının sağ üst köşesinde oka benzer bir işaret bulunur. Yeni mesaj yazmak için bu işarete tıklandıktan sonra açılan sayfada yine sağ üst köşedeki kare ve kalem işaretine dokunulur. Ya da daha önceden mesaj geçmişi olan ve aşağıda listelenen kişilerden istenilenin üzerine tıklanarak konuşma sayfası açılır. Alt tarafta bulunan mesaj kutusuna istenilen yazılır ve Gönder butonuna tıklanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra Instagram DM atma işlemi tamamlanır. Bilgisayar üzerinden Instagram DM atma işlemleri de aynı şekilde gerçekleştirilir.

Instagram DM Silme Nasıl Yapılır?

Instagram DM silme son derece kolay ve iki farklı şekilde uygulanabilen bir işlemdir. DM silme işlemi; bir kullanıcıyla olan tüm konuşmanın silinmesi ya da sadece gönderilen bir mesajın silinmesi yoluyla yapılabilir.

Konuşma geçmişinin tamamen silinmesi için DM kutusuna girilir. Silinmek istenilen mesajın üzerine uzun basılır ve Sil seçeneği seçilir. Bu sayede ilgili kullanıcıyla olan mesajlaşma geçmişi tamamen silinir. Diğer alternatif ise DM kutusundan ilgili sohbete girilmesi ve istenilen mesaj kutucuğunun üzerine uzun basıp Gönderimi iptal et seçeneğine tıklanmasıdır. Bu yöntem karşı tarafın mesajını silmez. Yalnızca kullanıcı kendi mesajlarını silebilir. Bu işlem yapıldığında seçilen mesajın karşı tarafta da silinmesi sağlanır.

Instagram’ın kullanıcılarının bilgisayarlarda kullanabilmesi için sunduğu uygulamayla Instagram DM kutusuna mobil uygulamadaki kadar rahat bir şekilde ulaşılabilmektedir. Mobil uygulamadan farkı ise masaüstü Instagram uygulamasında DM olarak ses kaydı ve GIF gönderilememesidir.

Instagram DM Nasıl Kapatılır?

Instagram her kullanıcının kendisine hitap edecek bir şeyler bulduğu ve geniş tarz çeşitliliği olan bir sosyal medya platformudur. Bu nedenle dünya genelinde çok sayıda kullanıcısı vardır. Bazı kullanıcılar rahatsız edilmek istemedikleri için ya da tamamen farklı nedenlerle Instagram DM hizmetinden yararlanmak istemezler. Instagram bu düşüncede olan kullanıcılarına DM kapatma özelliğini sunmaktadır.

Instagram DM kapatmak isteyen kullanıcılar öncelikle profil sayfalarına gelmeli ve sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine tıklamalıdır. Daha sonra açılan menünün en alt kısmındaki Ayarlar sekmesine giriş yapılır. Açılan sayfada Bildirimler seçilir. Direct Mesajları seçeneği üzerinden; mesaj isteklerinin, mesajların ve görüntülü sohbetin açık ya da kapalı olması tercih edilebilir.

Twitter DM Ne Demek?

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından biri Twitter’dır. Kullanıcılar belirlenmiş karakter sayısıyla sınırlı olmak üzere yazılar yazabilir, video ve fotoğraf paylaşımı yapabilirler. Twitter da tıpkı Instagram gibi kullanıcılarına DM yani özel mesaj hizmeti verir. Twitter’da DM atmak son derece kolay bir işlemdir. DM içeriğinde mesaj, bağlantı ya da GIF yer alabilir. DM atmak için DM atılmak istenilen kişinin profili açılır. Takip butonunun yanındaki mesaj simgeli kutucuğa tıklanır. Böylece mesaj gönderme sayfası açılır.

Bazı durumlarda kullanıcılar çeşitli nedenlerle bazı mesajları silmek isteyebilirler. Bunun için mesaj kutusuna gidilerek silinmek istenilen sohbetin üzerine uzun basılır ve Sohbeti Sil seçeneği tıklanır. Böylece kullanıcıyla olan sohbetin tümü silinir.

Kullanıcıyla olan yazışmadaki tek bir mesajın silinmesinin istenildiği durumlarda mesajın üzerine uzun basılır ve Kendin İçin Sil seçilir. Bu işlem sonucunda mesaj sizden silinirken karşı taraftan silinmeyeceğinden dolayı durmaya devam eder.

Instagram’da olduğu gibi Twitter’da da kullanıcılar DM kutularını kapatmak isteyebilirler. Bunun için Ayarlar ve Gizlilik sayfasına girilir. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine giriş yapılır. Açılan sayfadan Direkt Mesajlar bölümüne girilerek Mesaj İsteği Al seçeneği inaktive edilir.

DM Nasıl Okunur?

Kullanıcıların kendilerine gönderilen DM’leri okuyabilmeleri için kendilerine hangi sosyal medya platformu üzerinden mesaj gönderimi yapıldığını bilmeleri gerekir. Twitter üzerinden DM okumak için sol kısımdaki mesajlara girilir ve gelen mesajlar okunur. Instagram’dan DM gelmesi durumunda sağ üstteki uçak simgesine tıklanır ve DM’e erişilir. Böylece kullanıcı kendisine gelen DM’leri okuyabilir.

DM’den Yürümek Ne Demek?

DM’den yürümek, DM özelliği olan sosyal medya platformlarında hesabı olan bir kişiyle flörtleşme anlamında kullanılmaktadır. Normalde bir kişiye yürümek, kabaca ona asılma anlamında kullanılabilse de DM’den yürümek özel mesaj yoluyla birine asılmak amacıyla kullanılan bir kalıptır. Üstelik son zamanlarda son derece yaygın bir şekilde görülen DM’den yürüme yoluyla sosyal medya kullanıcıları aynı platformdan bir kişiyle konuşarak hislerini belli edebilmektedirler.