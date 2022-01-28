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GTA San Andreas Hileleri
Rockstar Games tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto: San Andreas oyunu GTA serisinin beşinci sürümü olarak oyun severler arasında özel bir öneme sahiptir. Aksiyon ve macera temaslı yapım ilk olarak PS 2 konsolu için yayınlanmış olup ardından PC ve XBOX cihazlarına gelmiştir. Son zamanlarda Android ve iOS platformlarında da satışa sunulan efsanevi oyun dünya genelinde çok geniş bir kitleye hitap etmektedir.
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GTA serisinin en tartışmalı oyunlarından biri olan GTA San Andreas’ta oyuncuların hem Windows hem Mac cihazlarda kullanabilecekleri çok sayıda şifre vardır. Bu hileler oyuncuların zorlu görevleri son derece rahat bir şekilde geçmesini sağladığı gibi oyunun daha eğlenceli bir hale gelmesine de katkıda bulunmaktadır.
İçindekiler
Grand Theft Auto: San Andreas Hile Kodları
- MUNASEF: Adrenalin modu
- XJVSNAJ: Sürekli gece yarısı
- ALLCARSGOBOOM: Tüm arabaları yok et
- ASNAEB: Aranma yıldızlarını sıfırlama
- YSOHNUL: Saat daha hızlı bir şekilde akar
- PPGWJHY: Daha hızlı oyun
- BTCDBCB: Maksimum şişmanlık
- OUIQDMW: Araç kullanırken nişan alma
- BAGOWPG: Herkes sizden nefret eder
- HESOYAM: Tam sağlık+zırh+250 bin Dolar
- NCSGDAG: Tüm silah yeteneklerini maksimum yapar
- OSRBLHH: İki yıldız aranıyor seviyesi
- QWIOPKB: Kaslı vücut
- WORSHIPME: Herkesin saygısını kazanma
- IAVENJQ: Mega yumruk
- AEDOWNV: Asla acıkmama
- AEZAKMI: Asla polisler tarafından aranmama
- OSBRLHH: Aranıyor seviyesini yükselt
- BRINGITON: Altı yıldızlı aranıyor seviyesi
- KVGYZQK: Minimum yağ ve kas
- LİYOAAY: Ağır çekim oyun modu
- BAGUVIX: Sınırsız sağlık
- CVWKXAM: Sınırsız oksijen
GTA San Andreas Araç ve Eşya Hileleri
- JCNRUAD: Tüm araçları patlatma
- YECGAA: Jetpack ile uçma
- CJPHONEHOME: Devasa zıplama
- WHEELSONLYPLEASE: Görünmez araba
- NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma becerisi
- STICKLIKEGLUE: Mükemmel araba sürüşü
- RZHSUEW: Golf arabası verir
- ITSALLBULL: Dozer verir
- ODUDE: Helikopter verir
- JUMPJET: Haydra uçak verir
- AGBDLCID: Monster verir
- AKJJYGLC: ATV verir
- PDNEJOH: Yarış arabası verir
- JQNTDMH: Çiftlik sahibi
- AIRPRTON: Tank verir
- AQTBCODX: Romero verir
- KRİJEBR: Stretch verir
- AMOMHRER: Tanker verir
- KGGGDKP: Gemi verir
- LXGIWYL: Beyzbol sopası, 9 mm pompalı tüfek, roket atar, tüfek, muşta, Mikro SMG, sprey boya ve daha fazlası
- THUGSARRMOURY: Beyzbol sopası, 9 m pompalı tüfek, roket atar, tüfek, muşta, Mikro SMG, sprey boya ve AK-47
- PROFESSIONALSKIT: Bıçak, yangın söndürücü, av tüfeği ve daha fazlası
- KJKSZPJ: Bıçak, yangın söndürücü ve daha fazlası
- UZUMYMW: Elektrikli testere, SPAS 12, M4 karabina, susturuculu 9 mm, MP5, ısı güdümlü roket atar ve daha fazlası
GTA San Andreas Trafik ve Yaya Hileleri
- YLTEICZ: Agresif sürücüler
- SPEEDFREAK: Bütün arabalara nitro
- ZEYIVG: Tüm ışıkları yeşil yapma
- IOWDLAC: Tüm arabalar siyah
- AFSNMSMW: Uçan tekneler
- BSXSGGC: Dokunduğunuz araç patlar
- RİPAZHA: Uçan arabalar
- ASBHGRB: Elvis Presley modu
- FOOOXFT: Herkeste silah
- PRIEBJ: Eğlence evi teması
- CIKGCGX: Plaj teması
- BIFBUZZ: Her yerde çete üyeleri
- NINJATOWN: Ninja teması
- HAYALET KASABA: Sakin trafik
- IOJUFZN: Herkes isyan ediyor
- VKYPQCF: Taksiler için nitro
- EVERYONEISPOOR: Trafikte ucuz arabalar
- EVERYONEISRICH: Trafikte hızlı arabalar
- FULLCLIP: Herkes için sınırsız cephane
Grand Theft Auto: San Andreas Hava Hileleri
- CFVFGMJ: Sisli hava
- OFVIAC: Turuncu gökyüzü
- ALNSFMZO: Bulutlu hava
- AUIFRVQS: Yağmurlu hava
- CWJXUOC: Kum fırtınası
- PLEASANTLYWARM: Güneşli hava
- MGHXYRM: Fırtına
- TOODAMNHOT: Çok güneşli hava
En Zorlu 10 Grand Theft Auto San Andreas Görevi
Grand Theft Auto dünyanın en sevilen oyun serilerinden biri olup birçok zorlu göreviyle oyun severlere keyif dolu anlar yaşatmaktadır. Oyuncular oyunu bitirdiklerinde kendilerini çok iyi hissetmesini sağlayan zorlu görevlerle GTA tarihine adını yazdıran San Andreas dünya genelinde çok popülerdir.
Wrong Side of the Tracks
Wrong Side of the Tracks oldukça basit görünmesine rağmen oyuncuların defalarca kez tekrarlayarak ne kadar zor olduğunu anladığı bir görevdir. Bu görevde oyuncuların Big Smoke ile motosikletle giderken seyir halindeki trende bulunan Vagos elemanlarını haklaması gerekir.
Stowaway
Film tadında bir görev olan Stowaway’de oyuncu motosikletle giderken kalkmaya hazırlanan uçağın açık rampasından atılan fıçılara çarpmaksızın uçağın içerisine girmeye çalışır. Daha sonra silah kullanmadan uçakta bulunan kişileri etkisiz hale getirip paraşütle atlaması gerekir.
Freefall
Oyuncu bu görevi GTA serisindeki en eski kanatlı dostlardan biri olan Dodo’yu kullanarak tamamlamaya çalışır. Radarını kontrol ederek gökyüzünde hızlı bir şekilde ilerleyen özel bir jeti yakalamaya çalışır. Daha sonra jeti ele geçirerek havalimanına iner.
You’ve Had Your Chips
Bu görevin temelinde yok edilmesi gereken birkaç kişi ile birkaç enjeksiyon kalıplama makinesi vardır.
Learning to Fly
Çeşitli hava araçlarıyla uçmayı ve paraşütle en doğru şekilde iniş yapmayı hedefleyen bu görevde çoğu oyuncu bu görevi pas geçmeye ya da görevin tamamlandığı save dosyalarıyla göreve devam etmeye çalışmaktadır.
Vertical Bird
Grand Theft Auto San Andreas’ın en zorlu görevlerinden biri olan sızma, Vertical Bird’ün de en önemli noktalarından biriydi. Oyuncu öncelikle askeri bir gemiye sızıp oradaki askerleri etkisiz hale getirir. Daha sonra savaş uçağı çalar ve gökyüzündeki diğer savaş uçaklarını yok eder. En son aşamada ise casus gemilerini haklar ve savaş uçağını hangara bırakır.
Toreno’s Last Flight
Bu görevde birçok farklı değişken olduğundan çoğu oyuncunun defalarca tekrar etmesi gereken görevlerden biridir. Oyuncu Torend’s Last Flight görevinde şehir merkezine kadar giderek Toreno’yu bulmaya ve bindiği helikopteri kendisiyle birlikte sonsuzluğa uğurlamaya çalışır. Ancak Toreno’nun adamları ve polisler bu görevi oldukça zorlaştırmaktadır.
End of the Line
Oyunun son görevi olan End of the Line çizgiselliği sayesinde pek çok oyuncu için oldukça keyiflidir. Hata kabul etmeyen bir görev olan End of the Line 30 dakikanın üzerinde süren bir görev olup hatalı bir görev sonucunda oyuncunun emekleri boşa gitmektedir.
Supply Lines
Oyunda Zero’nun oyunculara verdiği en zorlu görevlerden biri olan Supply Lines’ta kuryelerin teslimat yapmadan önce ortadan kaldırılması gerekir. Ancak bu standart yollarla değil bir RC uçakla yapılmalıdır. Görevin en zorlu kısmıysa RC uçağın kontrolünün yanı sıra benzin seviyesinin hızlı bir şekilde azalmasıdır.
N.O.E.
San Andreas üzerinden birkaç dakika süreyle uçmayı gerektiren görevlerden biridir. Ancak kimseye görünmemek ve radara takılmamak gerekir. Aksi halde uçak hemen vurulur ve oyuncunun görevin başına dönmesi gerekir.
GTA San Andreas Hakkında
Oyun GTA serisindeki diğer oyunlardan, eklenen karakter geliştirme özellikleriyle ayrılır. Saygınlık, kas ve çekicilik gibi belirgin özelliklerin yanı sıra karakterin görünüşünün değiştirilmesi de mümkündür. Oyuna Los Santos’ta az para ve düşük özelliklerle başlanır. Oyunda seviye ilerlendikçe yeni dükkanlar açılır ve yeni kıyafetler, yeni şehirler açılır. Karakterin kıyafeti, saçı, sakalı, dövmesi değiştirilebilir. Verilen görevlerin tamamlanmasıyla oyundaki yeni araba çeşitleri açılabilir. Los Santos’ta suç oranı oldukça yüksektir. Aynı zamanda Los Santos San Andreas eyaletinin bir şehri olma özelliğine sahiptir. 15 milyon civarı nüfusu olan bu şehirde Meksikalı nüfusu oldukça yoğundur. Şehirde; Groove Street Families, Ballas, Los Santos Vagos ve Varrios Loz Aztecas gibi çeteler vardır.
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