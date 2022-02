GTA San Andreas Hileleri

Rockstar Games tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto: San Andreas oyunu GTA serisinin beşinci sürümü olarak oyun severler arasında özel bir öneme sahiptir. Aksiyon ve macera temaslı yapım ilk olarak PS 2 konsolu için yayınlanmış olup ardından PC ve XBOX cihazlarına gelmiştir. Son zamanlarda Android ve iOS platformlarında da satışa sunulan efsanevi oyun dünya genelinde çok geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Dünyanın En Çok Kullanılan Müzik Dinleme Platfromları Belli Oldu!

GTA serisinin en tartışmalı oyunlarından biri olan GTA San Andreas’ta oyuncuların hem Windows hem Mac cihazlarda kullanabilecekleri çok sayıda şifre vardır. Bu hileler oyuncuların zorlu görevleri son derece rahat bir şekilde geçmesini sağladığı gibi oyunun daha eğlenceli bir hale gelmesine de katkıda bulunmaktadır.

Grand Theft Auto: San Andreas Hile Kodları

MUNASEF: Adrenalin modu

XJVSNAJ: Sürekli gece yarısı

ALLCARSGOBOOM: Tüm arabaları yok et

ASNAEB: Aranma yıldızlarını sıfırlama

YSOHNUL: Saat daha hızlı bir şekilde akar

PPGWJHY: Daha hızlı oyun

BTCDBCB: Maksimum şişmanlık

OUIQDMW: Araç kullanırken nişan alma

BAGOWPG: Herkes sizden nefret eder

HESOYAM: Tam sağlık+zırh+250 bin Dolar

NCSGDAG: Tüm silah yeteneklerini maksimum yapar

OSRBLHH: İki yıldız aranıyor seviyesi

QWIOPKB: Kaslı vücut

WORSHIPME: Herkesin saygısını kazanma

IAVENJQ: Mega yumruk

AEDOWNV: Asla acıkmama

AEZAKMI: Asla polisler tarafından aranmama

OSBRLHH: Aranıyor seviyesini yükselt

BRINGITON: Altı yıldızlı aranıyor seviyesi

KVGYZQK: Minimum yağ ve kas

LİYOAAY: Ağır çekim oyun modu

BAGUVIX: Sınırsız sağlık

CVWKXAM: Sınırsız oksijen

GTA San Andreas Araç ve Eşya Hileleri

JCNRUAD: Tüm araçları patlatma

YECGAA: Jetpack ile uçma

CJPHONEHOME: Devasa zıplama

WHEELSONLYPLEASE: Görünmez araba

NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma becerisi

STICKLIKEGLUE: Mükemmel araba sürüşü

RZHSUEW: Golf arabası verir

ITSALLBULL: Dozer verir

ODUDE: Helikopter verir

JUMPJET: Haydra uçak verir

AGBDLCID: Monster verir

AKJJYGLC: ATV verir

PDNEJOH: Yarış arabası verir

JQNTDMH: Çiftlik sahibi

AIRPRTON: Tank verir

AQTBCODX: Romero verir

KRİJEBR: Stretch verir

AMOMHRER: Tanker verir

KGGGDKP: Gemi verir

LXGIWYL: Beyzbol sopası, 9 mm pompalı tüfek, roket atar, tüfek, muşta, Mikro SMG, sprey boya ve daha fazlası

THUGSARRMOURY: Beyzbol sopası, 9 m pompalı tüfek, roket atar, tüfek, muşta, Mikro SMG, sprey boya ve AK-47

PROFESSIONALSKIT: Bıçak, yangın söndürücü, av tüfeği ve daha fazlası

KJKSZPJ: Bıçak, yangın söndürücü ve daha fazlası

UZUMYMW: Elektrikli testere, SPAS 12, M4 karabina, susturuculu 9 mm, MP5, ısı güdümlü roket atar ve daha fazlası

GTA San Andreas Trafik ve Yaya Hileleri

YLTEICZ: Agresif sürücüler

SPEEDFREAK: Bütün arabalara nitro

ZEYIVG: Tüm ışıkları yeşil yapma

IOWDLAC: Tüm arabalar siyah

AFSNMSMW: Uçan tekneler

BSXSGGC: Dokunduğunuz araç patlar

RİPAZHA: Uçan arabalar

ASBHGRB: Elvis Presley modu

FOOOXFT: Herkeste silah

PRIEBJ: Eğlence evi teması

CIKGCGX: Plaj teması

BIFBUZZ: Her yerde çete üyeleri

NINJATOWN: Ninja teması

HAYALET KASABA: Sakin trafik

IOJUFZN: Herkes isyan ediyor

VKYPQCF: Taksiler için nitro

EVERYONEISPOOR: Trafikte ucuz arabalar

EVERYONEISRICH: Trafikte hızlı arabalar

FULLCLIP: Herkes için sınırsız cephane

Grand Theft Auto: San Andreas Hava Hileleri

CFVFGMJ: Sisli hava

OFVIAC: Turuncu gökyüzü

ALNSFMZO: Bulutlu hava

AUIFRVQS: Yağmurlu hava

CWJXUOC: Kum fırtınası

PLEASANTLYWARM: Güneşli hava

MGHXYRM: Fırtına

TOODAMNHOT: Çok güneşli hava

En Zorlu 10 Grand Theft Auto San Andreas Görevi

Grand Theft Auto dünyanın en sevilen oyun serilerinden biri olup birçok zorlu göreviyle oyun severlere keyif dolu anlar yaşatmaktadır. Oyuncular oyunu bitirdiklerinde kendilerini çok iyi hissetmesini sağlayan zorlu görevlerle GTA tarihine adını yazdıran San Andreas dünya genelinde çok popülerdir.

Wrong Side of the Tracks

Wrong Side of the Tracks oldukça basit görünmesine rağmen oyuncuların defalarca kez tekrarlayarak ne kadar zor olduğunu anladığı bir görevdir. Bu görevde oyuncuların Big Smoke ile motosikletle giderken seyir halindeki trende bulunan Vagos elemanlarını haklaması gerekir.

Stowaway

Film tadında bir görev olan Stowaway’de oyuncu motosikletle giderken kalkmaya hazırlanan uçağın açık rampasından atılan fıçılara çarpmaksızın uçağın içerisine girmeye çalışır. Daha sonra silah kullanmadan uçakta bulunan kişileri etkisiz hale getirip paraşütle atlaması gerekir.

Freefall

Oyuncu bu görevi GTA serisindeki en eski kanatlı dostlardan biri olan Dodo’yu kullanarak tamamlamaya çalışır. Radarını kontrol ederek gökyüzünde hızlı bir şekilde ilerleyen özel bir jeti yakalamaya çalışır. Daha sonra jeti ele geçirerek havalimanına iner.

You’ve Had Your Chips

Bu görevin temelinde yok edilmesi gereken birkaç kişi ile birkaç enjeksiyon kalıplama makinesi vardır.

Learning to Fly

Çeşitli hava araçlarıyla uçmayı ve paraşütle en doğru şekilde iniş yapmayı hedefleyen bu görevde çoğu oyuncu bu görevi pas geçmeye ya da görevin tamamlandığı save dosyalarıyla göreve devam etmeye çalışmaktadır.

Vertical Bird

Grand Theft Auto San Andreas’ın en zorlu görevlerinden biri olan sızma, Vertical Bird’ün de en önemli noktalarından biriydi. Oyuncu öncelikle askeri bir gemiye sızıp oradaki askerleri etkisiz hale getirir. Daha sonra savaş uçağı çalar ve gökyüzündeki diğer savaş uçaklarını yok eder. En son aşamada ise casus gemilerini haklar ve savaş uçağını hangara bırakır.

Toreno’s Last Flight

Bu görevde birçok farklı değişken olduğundan çoğu oyuncunun defalarca tekrar etmesi gereken görevlerden biridir. Oyuncu Torend’s Last Flight görevinde şehir merkezine kadar giderek Toreno’yu bulmaya ve bindiği helikopteri kendisiyle birlikte sonsuzluğa uğurlamaya çalışır. Ancak Toreno’nun adamları ve polisler bu görevi oldukça zorlaştırmaktadır.

End of the Line

Oyunun son görevi olan End of the Line çizgiselliği sayesinde pek çok oyuncu için oldukça keyiflidir. Hata kabul etmeyen bir görev olan End of the Line 30 dakikanın üzerinde süren bir görev olup hatalı bir görev sonucunda oyuncunun emekleri boşa gitmektedir.

Supply Lines

Oyunda Zero’nun oyunculara verdiği en zorlu görevlerden biri olan Supply Lines’ta kuryelerin teslimat yapmadan önce ortadan kaldırılması gerekir. Ancak bu standart yollarla değil bir RC uçakla yapılmalıdır. Görevin en zorlu kısmıysa RC uçağın kontrolünün yanı sıra benzin seviyesinin hızlı bir şekilde azalmasıdır.

N.O.E.

San Andreas üzerinden birkaç dakika süreyle uçmayı gerektiren görevlerden biridir. Ancak kimseye görünmemek ve radara takılmamak gerekir. Aksi halde uçak hemen vurulur ve oyuncunun görevin başına dönmesi gerekir.

GTA San Andreas Hakkında

Oyun GTA serisindeki diğer oyunlardan, eklenen karakter geliştirme özellikleriyle ayrılır. Saygınlık, kas ve çekicilik gibi belirgin özelliklerin yanı sıra karakterin görünüşünün değiştirilmesi de mümkündür. Oyuna Los Santos’ta az para ve düşük özelliklerle başlanır. Oyunda seviye ilerlendikçe yeni dükkanlar açılır ve yeni kıyafetler, yeni şehirler açılır. Karakterin kıyafeti, saçı, sakalı, dövmesi değiştirilebilir. Verilen görevlerin tamamlanmasıyla oyundaki yeni araba çeşitleri açılabilir. Los Santos’ta suç oranı oldukça yüksektir. Aynı zamanda Los Santos San Andreas eyaletinin bir şehri olma özelliğine sahiptir. 15 milyon civarı nüfusu olan bu şehirde Meksikalı nüfusu oldukça yoğundur. Şehirde; Groove Street Families, Ballas, Los Santos Vagos ve Varrios Loz Aztecas gibi çeteler vardır.