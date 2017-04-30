DJI Mayıs Ayında Düzenlenecek Etkinlikte Yeni Bir Drone Tanıtabilir

DJI, 24 Mayıs’ta New York City’de düzenlenecek bir etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı ve hemen yeni drone söylentileri yayıldı.

DJI’ın gönderdiği davetiyelerde büyük bir yenilik yer almıyor ancak “Anı Yakala” sloganı ön plana çıkıyor. Eğer söylentiler doğruysa şirketin günlük kullanıma yönelik çıkaracağı drone şimdiye kadar çıkardıklarının arasında en küçüğü olacak. Geçen sene çıkardığı Mavic Pro modeli çok beğenilmişti.

Bu ayın başında Çin merkezli forum sitelerinde Spark isimli bir modelin görselleri paylaşılmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde bu ismin marka tescilini yaptı ve iddiaları güçlendirdi. Paylaşılan görseldeki prototipin Mavic gibi katlanabilir kolları yer almıyor. Ancak bu son üretim safhasında kolay bir şekilde değiştirilebilecek bir şey.

Eğer DJI bu etkinlikte yeni bir drone duyurmazsa büyük bir ihtimalle Mavic’in fiyatında indirime gidebilir. Çünkü selfie drone adı verilen türdeki Hover Camera ve Dobby, Mavic’ten çok daha ucuz ve rekabetçi modeller.