DJI’ın yeni Mini 3 drone’unu yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir Twitter kullanıcısı, DJI Mini 3 ile Fly More Bundle’ı New Jersey’deki mağazada 859,99 dolar fiyatla buldu.

DJI’ın Fly More kiti genellikle drone ve bir ekran kumandasının yanı sıra şarj için bir hub, bir kılıf ve gerektiğinde değiştirmek için ekstra bir pervane seti içerir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mini 3 Pro’nun önerilen perakende satış fiyatı yaklaşık 1.100 dolar, yani yeni varyantı 200 dolar daha ucuz.

Ayrıca bkz: Apple Bazı iPad’leri Hindistan’da Üretmeye Başlayabilir!

Best buy in NJ has them. @DealsDrone @OsitaLV @JasperEllens pic.twitter.com/qwgLgZqvA4

— Shane Scordamaglia (@ShaneScordamag1) December 3, 2022