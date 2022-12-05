DJI’ın yeni Mini 3 drone’unu yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir Twitter kullanıcısı, DJI Mini 3 ile Fly More Bundle’ı New Jersey’deki mağazada 859,99 dolar fiyatla buldu.

DJI’ın Fly More kiti genellikle drone ve bir ekran kumandasının yanı sıra şarj için bir hub, bir kılıf ve gerektiğinde değiştirmek için ekstra bir pervane seti içerir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mini 3 Pro’nun önerilen perakende satış fiyatı yaklaşık 1.100 dolar, yani yeni varyantı 200 dolar daha ucuz.

Ayrıca bkz: Apple Bazı iPad’leri Hindistan’da Üretmeye Başlayabilir!

DJI Mini 3’ün halihazırda fiziksel mağazalarda görünmesiyle, resmi lansmanının pratik olarak yakın olduğunu düşünebiliriz. Kit sadece üç batarya ile birlikte geliyor gibi görünüyor. DJI’ın popüler paketlerinden biri olmadan sadece drone’un maliyetinin ne olacağını henüz bilinmiyor.

Daha ucuz, daha az özellik

Şu anda drone hakkında çok fazla resmi bilgi yok, ancak sızıntılar ve söylentiler Mini 3’ün ön engel sensörlerinden vazgeçebileceğini ve Pro versiyonundan 2 km daha kısa bir menzile sahip olarak 10 km’ye çıkabileceğini gösteriyor.

Son olarak DJI’ın, Mini 3 Pro ve Mini 2’de olduğu gibi drone’un ağırlığını 250 gramın altında tutması bekleniyor. Bu, kullanıcıların ekipmanı kullanmak için FAA (ABD Federal Havacılık İdaresi) kaydı alma konusunda endişelenmelerine gerek kalmaması için önemli bir sınırdır.

Kaynak: The Verge