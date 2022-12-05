CNBC’nin haberine göre Apple, Çin’e olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken iPad’lerinin bir kısmını Hindistan’da üretmeyi düşünüyor. Apple, Hintli yetkililerle iPad üretiminin bir kısmının Hindistan’a taşınması konusunu görüştü, ancak üretim uzmanlığı gibi aşılması gereken engeller olduğu belirtildi.

Henüz “somut planlar” oluşturulmadı, ancak görüşmeler devam ediyor ve Apple Çin dışındaki ülkelerde üretimi genişletmek için motive oluyor. CNBC’ye konuşan kaynaklar, Hindistan’da “yüksek vasıflı yeteneklerin ve son derece karmaşık cihazların yapımında uzmanlığa sahip bireylerin” eksik olduğu ve bunun Apple’ın çabalarını yavaşlatabileceği konusunda uyardı.

Üretimin bir kısmının Hindistan’a kaydırılması Apple’ın 2017’den beri planladığı bir şeydi. Şirket, iPhone SE gibi bazı eski iPhone modellerini ülkede üretmeye başladı ve iPhone üretimini yavaş yavaş artırdı. iPhone 14 modellerinin lansmanı, Apple’ın amiral gemisi iPhone’ların üretimi için Hindistan’ı ilk kez kullandığına işaret etti ve iPhone 14 modellerinin bazıları Hindistan’da montajı yapıldı.

Apple tedarikçisi Foxconn da Hindistan’a yatırım yapıyor ve Apple’ın 2025 yılına kadar iPhone’ların yaklaşık yüzde 25’ini Hindistan’da üretmeyi hedeflediği söyleniyor. Wistron ve Pegatron gibi diğer Apple tedarikçileri de uzun vadeli bir hedefin parçası olarak Apple’ın Çin dışındaki üretimini genişletmesine yardımcı olmak için Hindistan’a genişledi.

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Apple, 2022’de ABD ile Çin arasında artan gerilim ve ülkede devam eden COVID-19 kilitlenmeleri ile önemli bir sorun haline gelen Çin’e olan bağımlılığı nedeniyle eleştiriliyor. Şu anda Apple’ın iPhone 14 Pro modelleri, Foxconn üretim tesislerinde işçi ayaklanmaları ve protestolarla sonuçlanan kısıtlamalar nedeniyle yetersiz tedarik ediliyor.

Kasım ayında Apple, Foxconn tesisindeki sorunlar nedeniyle iPhone 14 Pro ve Pro Max sevkiyatlarının beklenenden daha düşük olacağını doğruladı. Foxconn, iPhone 14 Pro modellerinin yaklaşık yüzde 70’inin üretiminden sorumlu. Bunun sonucunda Apple’ın tatil gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanabilir ve sevkiyatların en erken Aralık sonuna kadar normale dönmesi beklenmiyor.

Apple uzun yıllardır Çin’deki varlığını azaltmak için çalışırken, Wall Street Journal hafta sonu Apple’ın üretimi Hindistan ve Vietnam gibi diğer ülkelere kaydırma planlarının hızlandığını söyledi. Apple, tedarikçilerine iPhone’ları diğer ülkelerde monte etmek için “daha aktif plan yapmalarını” söylüyor.