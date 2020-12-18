DJI, Amerika hükümetinin kara listesine alındı!

ABD hükümeti, geçtiğimiz yıl Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında şimdiye kadar önemli adımlara imza attı. Huawei’nin de aralarında yer aldığı pek çok Çin markasına ağır yaptırımlar uygulanırken, bu firmalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak DJI markasının da aralarında bulunduğu 60’tan fazla şirket, ülkenin ticaret ağındaki hareket alanını kısıtlayan varlık listesine alındı!

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DJI ve pek çok Çinli şirket, ABD’nin yaptırım listesine girdi!

ABD başkanı Donald Trump, görevini önümüzdeki haftalarda seçilmiş yeni başkan Joe Biden’a devretmeye hazırlanıyor. Ancak Trump yönetimi, Çin’e karşı yürütülen katı tutumu sonuna kadar sürdürmek konusunda kararlı gözüküyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada “varlık listesi” adı verilen yaptırım listesine yeni şirketler eklendiğini duyurdu. Çin merkezli 60’tan fazla şirket ülkenin kara listesine girerken, bunların arasında popüler drone üreticisi DJI ve yonga üreticisi SMIC dikkat çekiyor.

Huawei’ye uygulanan yaptırımlar ile adını duyduğumuz varlık listesi, yasaklı firmaların ABD merkezli şirketler ile iş yapmasının önüne geçiyor. Ticaret için lisans alma zorunluluğu getiren kısıtlama, Amerika merkezli olmayan fakat ABD teknolojileri kullanan şirketlere kadar genişletilebiliyor. Dolayısıyla DJI’nin tedarik zincirinin bozulma riski ile karşı karşı kaldığını söylemek mümkün. Ayrıca DJI, Amerika pazarındaki lider drone üreticilerinden biri olarak görülüyor. Eğer yaptırımların genişleme durumu söz konusu olursa marka lider olduğu ABD pazarında satış yasağıyla da karşı karşıya kalabilir.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, Sincan bölgesindeki gözaltı kamplarının gözetlenmesi için DJI’nin Çin hükümetine insansız hava araçları sağladığı iddia ediliyor. Bu durumun yüksek teknoloji yoluyla insan hakları ihlaline zemin hazırladığı ifade edilirken, casusluk endişesi de rapor içeriğinde yer alıyor. Son olarak 20 Ocak’ta göreve gelecek Joe Biden’ın Çin şirketlerine yönelik daha ılımlı bir politika izlemek istediğini belirtelim.