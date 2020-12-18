Drone
DJI, Amerika hükümetinin kara listesine alındı!
ABD hükümeti, geçtiğimiz yıl Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında şimdiye kadar önemli adımlara imza attı. Huawei’nin de aralarında yer aldığı pek çok Çin markasına ağır yaptırımlar uygulanırken, bu firmalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak DJI markasının da aralarında bulunduğu 60’tan fazla şirket, ülkenin ticaret ağındaki hareket alanını kısıtlayan varlık listesine alındı!
İlginizi çekebilir: POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
DJI ve pek çok Çinli şirket, ABD’nin yaptırım listesine girdi!
ABD başkanı Donald Trump, görevini önümüzdeki haftalarda seçilmiş yeni başkan Joe Biden’a devretmeye hazırlanıyor. Ancak Trump yönetimi, Çin’e karşı yürütülen katı tutumu sonuna kadar sürdürmek konusunda kararlı gözüküyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada “varlık listesi” adı verilen yaptırım listesine yeni şirketler eklendiğini duyurdu. Çin merkezli 60’tan fazla şirket ülkenin kara listesine girerken, bunların arasında popüler drone üreticisi DJI ve yonga üreticisi SMIC dikkat çekiyor.
Huawei’ye uygulanan yaptırımlar ile adını duyduğumuz varlık listesi, yasaklı firmaların ABD merkezli şirketler ile iş yapmasının önüne geçiyor. Ticaret için lisans alma zorunluluğu getiren kısıtlama, Amerika merkezli olmayan fakat ABD teknolojileri kullanan şirketlere kadar genişletilebiliyor. Dolayısıyla DJI’nin tedarik zincirinin bozulma riski ile karşı karşı kaldığını söylemek mümkün. Ayrıca DJI, Amerika pazarındaki lider drone üreticilerinden biri olarak görülüyor. Eğer yaptırımların genişleme durumu söz konusu olursa marka lider olduğu ABD pazarında satış yasağıyla da karşı karşıya kalabilir.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, Sincan bölgesindeki gözaltı kamplarının gözetlenmesi için DJI’nin Çin hükümetine insansız hava araçları sağladığı iddia ediliyor. Bu durumun yüksek teknoloji yoluyla insan hakları ihlaline zemin hazırladığı ifade edilirken, casusluk endişesi de rapor içeriğinde yer alıyor. Son olarak 20 Ocak’ta göreve gelecek Joe Biden’ın Çin şirketlerine yönelik daha ılımlı bir politika izlemek istediğini belirtelim.
Drone
DJI sinematik FPV drone modelinin fotoğraf sızıntıları ortaya çıktı!
DJI, sinematik FPV (Birinci kişi görüşü) özelliğine sahip drone modelinin fotoğraf sızıntıları ortaya çıktı. 4k/60 FPS video çekebilme yeteneğine sahip cihaz maksimum 150 km/s hıza ulaşabiliyor.
İlginizi çekebilir; DJI Pocket 2, yeni kamera sensörüyle tanıtıldı.
DJI sinematik FPV modeli sızdırıldı. Ne gibi özellikler sunuyor?
DJI , Twitter kaynaklı sızıntılara göre FPV yani birinci kişi görüşü olarak bildiğimiz, aynı zamanda sinematik özelliğe sahip drone modelini tanıtacak.
DJI tarafından FPV (First Person View) olarak adlandırılan birinci kişi görüşü veya sadece video pilotluğu olarak da bilinen birinci şahıs görünümü (FPV), radyo kontrollü bir aracı sürücü veya pilotun bakış açısından kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. En yaygın olarak, radyo kontrollü bir uçağı veya başka bir insansız hava aracına (İHA) pilotluk yapmak için kullanılır.
Sızıntılara geri dönecek olursak resimler gerçekse, DJI’ın yeni modeli DJI FPV olarak adlandırılacak ve üç kanatlı sahne, buzlu bir gölgelik ile bir kambur ve drone’nun önünde bir ısı senkronizasyonuna sahip olacak gibi görünüyor.
Ayrıca kutuda DJI markasının FPV gözlükleri ve geçen ay Weibo’da tespit edilen şık bir denetleyici yer alacağa benziyor.
DJI bu üründe diğer modellerinden farklı olarak, hava fotoğrafçılığı için tasarlanmış bir model sunmayacağa benziyor. Daha çok sinematik birinci kişi özelliği ile ön plana çıkan model, özellikle yüksek hızda rüya gibi sahneleri yakalamak için tasarlanmış. 150km/s hıza ulaşması beklenen modelin yüksek hızda nasıl sabitleme yapacağı merak konusu. Aynı zamanda 4K/60 FPS video yeteneğine sahip olması beklenen cihaz, çekeceği sinematik görüntüler ile gelecekteki birçok videonun kahramanı olacağa benziyor.
Drone
DJI Mavic Air 2 34 dakika uçuş süresi ile geliyor!
DJI Mavic Air iki yılın ardından güncellenerek Mavic Air 2 adıyla tanıtıldı. Kamera ve pil ömrü konusundaki iyileştirmeleri ile dikkat çekti.
İlginizi çekebilir: Meizu 17 serisi ön kayıtlara başladı!
DJI Mavic Air 2 Özellikleri
DJI Innovations Mavic Air modelinin geliştirilmiş hali olan Mavic Air 2’yi tanıttı. Önceki nesle kıyasla daha büyük ve daha ağır olan Mavic Air birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Bu yenilikler içerisinde 34 dakikaya çıkarılan pil ömrü ve kameradaki iyileştirmeleri dikkat çekti. Mavic Air 2018 yılında çıktığından bu yana ilk kez yenilendi. Ürünün sadece ikinci nesli olmasına rağmen tasarım anlamında büyük değişikliklere gidilmiş. Katlanabilir tasarımı sürdürülse dahi ürünün hacim ve ağırlığı selefine göre artmış durumda. Mavic Air 2 önceki nesle göre 12mm daha uzun ve 28mm daha geniş. Bunun yanı sıra 140 gram ağırlaşarak 570 gram ağırlık ile geliyor. Ayrıca katlanamayan kısmı yine önceki nesle göre daha büyük.
Kamera tarafında yapılan geliştirmeler ise oldukça ilgi çekici. Mavic Air 2 48MP fotoğraf ve 4K/60 fps video çekebilmekte. Tüm bu kamera özellikleri ile birlikte 34 dakikalık bir batarya ömrüne sahip ve 10 kilometreye kadar iletim mesafesine sahip. Spor modundaki maksimum uçuş hızı ise 19m/s.
Mavic Air 2 artık sahne tanıma ve gece çekimi modlarına sahip. Bunların yanı sıra şirket akıllı uçuş özelliğini de önemli ölçüde geliştirdiklerini söyledi. Akıllı uçuş özelliği dahilinde drone yoluna çıkan engellere göre yeni bir yolu bağımsız olarak planlayabilmekte. DJI Mavic Air 2 hala katlanabilir bir yapıya sahip ve uzaktan kumanda ile yönetilmekte. Şirket yeniliklerine uzaktan kumanda konusunda da devam ederek yeni bir tasarım tercih etmiş. Mavic Air 2’nin kumandası geleneksel kumandasına göre daha büyük ve akıllı telefonlar için kenetleme yapısında da değişikliğe gidilmiş. Tüm bu güncellemeler ile Mavic Air 2 799 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda ve drone sevenlerin ilgisini çekeceğe benziyor.
Drone
DJI Mavic Mini, yazılım güncellemesi aldı
Çin’in önde gelen drone üreticisi DJI, Mavic Mini modeli için yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme ile manuel olarak odaklama yapılabilecek; bunun yanı sıra çekimlerinizdeki beyaz dengesini manuel olarak kontrol edebileceksiniz. Güncellemede yer alan bir diğer sürpriz de 2.7 K ve 1080p çekimlere dahil olan ekstra FPS seçenekleri.
İlginizi çekebilir: DJI Mavic Air 2 fiyatı, lansmana kısa bir süre kala belli oldu
DJI Mavic Mini yazılım güncellemesi detayları neler
v01.00.0500 olarak adlandırılan yeni yazılım, DJI’ın büyük başarı yakalayan kompakt drone modeli Mavic Mini için kullanıcıların talepleri göz önüne alınarak yayınlandı. Cihazın en büyük eksiğinin manuel odaklama opsiyonu olduğu; adeta ağız birliği edilmişçesine bütün kullanıcılar tarafından dile getirildi. Kullanıcıların isteklerine kayıtsız kalmayan DJI bu opsiyonu da Mavic Mini kullanıcılarına sunarak iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Bu özellikle beraber cihazın profesyonel alanlardaki kullanımı da artacaktır.
Beyaz dengesinin manuel olarak ayarlanabilmesi ile ise, faklı ışık koşulları altında (örneğin bulutlu bir gün ya da açık ve güneşli bir gün) kullanıcının doğru ayarları yaparak istenilen görüntüyü yakalamasını kolaylaştıracak.
Yeni gelen FPS seçenekleri ise 1080p ve 2.7 K çözünürlükler için geçerli. 24 FPS seçeneğini de bu iki çözünürlük seviyesi için ekleyen DJI, kullanıcıların manzara pozlarında daha sinematik bir görüntü yakalayabilmesini amaçlıyor.
Güncellemeyi nasıl edinebilirim
DJI FLY uygulaması veya DJI Assistant 2 üzerinden yeni güncellemeyi edinebilirsiniz.
Belirtmeden geçmeyelim, Mavic Mini için gelen yeni güncelleme sadece bunlarla sınırlı değil. Bazı özel koşullarda daha stabil uçuş ve uzaktan kontrol sisteminde iyileştirmeler de mevcut.
Güncelleme ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 9 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 4 gün önce
-
Yazan: osilator, 4 gün önce
-
Yazan: osilator, 4 gün önce