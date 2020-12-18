POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!

Neredeyse tüm hayatımızı dijitale yönlendirdiğimiz pandemi sürecinde, diz üstü cihazlar birincil ihtiyaçlarımız haline geldi. Biz de süreçte ihtiyaçlarınıza yanıt verecek, hem de bütçenizi çok sarsmayacak birkaç fiyat performans cihazı seçtik ve tüm detayları videomuzda sizlerle paylaştık. Hangi cihazı neden tavsiye ediyoruz ve hangi donanım, sizin kullanım amaçlarınıza ne gibi katkılarda bulunuyor? Bütün bu soruları cevaplamaya çalıştığımız videomuzda, kafanızda bir satın alma fikri oluşturmayı da amaçladık. Online eğitim platformlarında kullanabileceğiniz, günlük düzeyde web gezintisi gerçekleştirebileceğiniz ve ofis işlerinizde içerik üretip tüketirken yardımcı olacak laptop önerilerinde bulunurken; önceliğimizin uygun fiyat, taşınabilirlik ve yeterli performans düzeylerini baz aldığımızı belirtelim. İyi seyirler.

Tavsiye ettiğimiz laptopları Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

reklam

Tavsiye ettiğimiz laptopları Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Laptop yerine iPad alınır mı?

Önerebileceğimiz ilk cihaz: Dell Vostro 3501 Intel Core i3 1005G1

İlk olarak 10. Nesil Intel Core i3 işlemci desteği, 4 GB Ram ve 256 GB SSD desteğiyle sunduğumuz Dell Vostro 3501’in fredoos olduğunun altını çizelim. Beraberinde paylaşımsız Intel UHD Graphics ekran kartı desteği 15.6” inç ekran boyutu bulunan cihaz, 1,84 kg ağırlığında ve 20 mm inceliğiyle kullanıcıyı karşılıyor.

İkinci seçenek AMD cephesinden, HP 14s-fq0014nt Ryzen 3 3250U

AMD ailesinden uygun fiyatlı bir işlemciye sahip olmak isteyenler için, Ryzen 3 3200U modelinden daha iyi bir noktada olan, Ryzen 3 3250U barındıran HP laptop, uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız için uygun bütçelerde tercih edebileceğiniz güzel bir işlemci. Ayrıca cihazın bünyesinde bulunan 4 GB Ram ve 128 GB SSD de, asgari düzeydeki ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Bu laptopun, 14 inçlik bir ekrana sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca cihazda, Windows işletim sistemi de hazır olarak bulunuyor. Cihazda bulunan Bluetooth desteği de 4.2 olarak tercih edilmiş. Cihazın ağırlığı ise, 1.46 kg.

Fiyat bandını biraz daha yukarı taşıdığımızda iyi bir seçenek: HP 15-DA2074NT Intel Core i5 10210U

Bir diğer cihazımız HP 15-DA 2074NT ise işlemci kanadında performansı bir tık arttırıyor ve 10. Nesil İntel Core i5 işlemci desteği sunuyor. Depolama özelliklerinde 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunan cihaz, Nvidia GeForce MX110 ekran kartı, 1.85 kg ağırlığı 15.6” inç ekran boyutuyla kullanıcılara sağlıklı bir deneyim yaşatacaktır. Son olarak HP True Vision Kamera bulunan cihaz ile, düşük ışık seviyesinde dahi net bir kamera deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu özellik online toplantılarda aktif rol oynayan kullanıcılar için artı bir özellik sağlıyor.

Listemizin AMD’li yıldızı: Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 5 4500U

Ryzen 4000 serisini bünyesinde barındırdığını gördüğümüz Swift 3, AMD işlemci tercih etmek isteyenler için fiyat/performans dengesi yönünden en avantajlı cihazlardan biri konumunda. Kuvvetli işlemcisiyle öne çıkan Swift 3, 8 GB Ram ve 256 GB SSD barındırıyor. Ekran gövde oranıysa %82.73. Fakat cihazın FreeDos olarak sunulduğunu tekrardan hatırlatalım. USB Type-C üzerinden şarj edilebilen Swift 3, Wi-Fi 6 (802.11ax) desteğine de sahip. Bu sayede uzun vadede, kablosuz bağlantı anlamında size katkıda bulunacaktır. Kasada magnezyum bir yapı tercih edildiği için de, ağırlık anlamında büyük bir avantaj yakalanmış. Hatta Acer Swift 3, sizler için hazırladığımız listenin en hafif cihazı oldu.

Ortak favorimizse, Casper Nirvana X400 1035-8V00T-S Intel i5-1035G1 oldu

Fiyat bandımızın en yüksek noktasında bulunan Casper Nirvana X400, hem depolama alanında elinin bol oluşu, hem işlemcisi hem de hazırda bulunan Windows işletim sistemiyle, temel kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanı sıra; ufak oyun kaçamaklarına da izin verebilecek bir kapasiteye sahip. Sisteme çok yüklenmeyen temel oyunları oynayabileceğiniz bu cihaz, 6.500 TL fiyat etiketine sahip. 8 GB Ram ve 500 GB SSD ile sunulan Nirvana X400, metal bir kasa yapısına sahip ve ağırlık olarak da avantajlı bir noktada bulunuyor. Cihaz, 1.29 kg’lık ağırlığıyla, listemizin en hafif 2. cihazı konumunda.