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POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
POCO M3 ofisimize ulaştı. Sevgili takipçimiz Selim’in desteği ile Almanya’dan getirdiğimiz telefonun kutu açılışıyla karşınızdayız. POCO ailesinin giriş seviyede ve uygun fiyatıyla üstün performans sergilemesi beklenen telefonunun kutu içeriği ve ilk bakışı ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
Xiaomi’nin oyunculara yönelik markası POCO ailesinin en yeni üyesi ofisimize ulaştı. POCO M3 giriş seviyesi bir oyun telefonu olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde Ocak ayında satışa çıkması beklenen telefonu Almanya’dan getirerek kutu açılışını gerçekleştirdik. 48 MP arka kamera, Full HD+ ekran ve 6.000 mAh batarya sunan cihaz giriş seviyesinde bir hayli iddialı. Snapdragon 662 ile oyun konusunda da istediğinizi verebilecek olan telefon, 4 GB bellek ve 64 GB ile 128 GB depolama alanı sunuyor.
POCO sarısı, Cool Mavi ve Siyah renk seçenekleri barındıran telefonun mavi renkli versiyonunu bulabildik. Maalesef Almanya stoklarında sarı çok hızlı bir şekilde tükendi. Ancak mavi rengini de fazlasıyla sevdiğimizi belirtelim.
Telefonun özellikleri
- 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- 198 gram
- 6,53 inç FHD+ IPS LCD
- Snapdragon 662
- Adreno 610
- 4 GB bellek
- 64 GB / 128 GB depolama + MicroSD kart
- 48 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 8 MP ön kamera
- Stereo Hoparlör
- FM Radyo
- Çift SİM
- 6.000 mAh
- 18 Watt
Cuma Raporu
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Cuma Raporu #133 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:30 Moderna COVID-19 aşısı, FDA komitesinden onay aldı
07:19 Sağlık Bakanlığı Acil Kullanım Onayı verebilecek
12:56 CyberPunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı
18:48 HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı
26:23 YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
38:19 iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıktı
42:31 Oppo, üç dirsekli ve katlanabilir yeni telefonunu tanıttı
46:14 BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!
57:08 Epic Games’ten yılbaşına kadar her gün bedava oyun!
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Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Neredeyse tüm hayatımızı dijitale yönlendirdiğimiz pandemi sürecinde, diz üstü cihazlar birincil ihtiyaçlarımız haline geldi. Biz de süreçte ihtiyaçlarınıza yanıt verecek, hem de bütçenizi çok sarsmayacak birkaç fiyat performans cihazı seçtik ve tüm detayları videomuzda sizlerle paylaştık. Hangi cihazı neden tavsiye ediyoruz ve hangi donanım, sizin kullanım amaçlarınıza ne gibi katkılarda bulunuyor? Bütün bu soruları cevaplamaya çalıştığımız videomuzda, kafanızda bir satın alma fikri oluşturmayı da amaçladık. Online eğitim platformlarında kullanabileceğiniz, günlük düzeyde web gezintisi gerçekleştirebileceğiniz ve ofis işlerinizde içerik üretip tüketirken yardımcı olacak laptop önerilerinde bulunurken; önceliğimizin uygun fiyat, taşınabilirlik ve yeterli performans düzeylerini baz aldığımızı belirtelim. İyi seyirler.
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Önerebileceğimiz ilk cihaz: Dell Vostro 3501 Intel Core i3 1005G1
İlk olarak 10. Nesil Intel Core i3 işlemci desteği, 4 GB Ram ve 256 GB SSD desteğiyle sunduğumuz Dell Vostro 3501’in fredoos olduğunun altını çizelim. Beraberinde paylaşımsız Intel UHD Graphics ekran kartı desteği 15.6” inç ekran boyutu bulunan cihaz, 1,84 kg ağırlığında ve 20 mm inceliğiyle kullanıcıyı karşılıyor.
İkinci seçenek AMD cephesinden, HP 14s-fq0014nt Ryzen 3 3250U
AMD ailesinden uygun fiyatlı bir işlemciye sahip olmak isteyenler için, Ryzen 3 3200U modelinden daha iyi bir noktada olan, Ryzen 3 3250U barındıran HP laptop, uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız için uygun bütçelerde tercih edebileceğiniz güzel bir işlemci. Ayrıca cihazın bünyesinde bulunan 4 GB Ram ve 128 GB SSD de, asgari düzeydeki ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Bu laptopun, 14 inçlik bir ekrana sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca cihazda, Windows işletim sistemi de hazır olarak bulunuyor. Cihazda bulunan Bluetooth desteği de 4.2 olarak tercih edilmiş. Cihazın ağırlığı ise, 1.46 kg.
Fiyat bandını biraz daha yukarı taşıdığımızda iyi bir seçenek: HP 15-DA2074NT Intel Core i5 10210U
Bir diğer cihazımız HP 15-DA 2074NT ise işlemci kanadında performansı bir tık arttırıyor ve 10. Nesil İntel Core i5 işlemci desteği sunuyor. Depolama özelliklerinde 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunan cihaz, Nvidia GeForce MX110 ekran kartı, 1.85 kg ağırlığı 15.6” inç ekran boyutuyla kullanıcılara sağlıklı bir deneyim yaşatacaktır. Son olarak HP True Vision Kamera bulunan cihaz ile, düşük ışık seviyesinde dahi net bir kamera deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu özellik online toplantılarda aktif rol oynayan kullanıcılar için artı bir özellik sağlıyor.
Listemizin AMD’li yıldızı: Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 5 4500U
Ryzen 4000 serisini bünyesinde barındırdığını gördüğümüz Swift 3, AMD işlemci tercih etmek isteyenler için fiyat/performans dengesi yönünden en avantajlı cihazlardan biri konumunda. Kuvvetli işlemcisiyle öne çıkan Swift 3, 8 GB Ram ve 256 GB SSD barındırıyor. Ekran gövde oranıysa %82.73. Fakat cihazın FreeDos olarak sunulduğunu tekrardan hatırlatalım. USB Type-C üzerinden şarj edilebilen Swift 3, Wi-Fi 6 (802.11ax) desteğine de sahip. Bu sayede uzun vadede, kablosuz bağlantı anlamında size katkıda bulunacaktır. Kasada magnezyum bir yapı tercih edildiği için de, ağırlık anlamında büyük bir avantaj yakalanmış. Hatta Acer Swift 3, sizler için hazırladığımız listenin en hafif cihazı oldu.
Ortak favorimizse, Casper Nirvana X400 1035-8V00T-S Intel i5-1035G1 oldu
Fiyat bandımızın en yüksek noktasında bulunan Casper Nirvana X400, hem depolama alanında elinin bol oluşu, hem işlemcisi hem de hazırda bulunan Windows işletim sistemiyle, temel kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanı sıra; ufak oyun kaçamaklarına da izin verebilecek bir kapasiteye sahip. Sisteme çok yüklenmeyen temel oyunları oynayabileceğiniz bu cihaz, 6.500 TL fiyat etiketine sahip. 8 GB Ram ve 500 GB SSD ile sunulan Nirvana X400, metal bir kasa yapısına sahip ve ağırlık olarak da avantajlı bir noktada bulunuyor. Cihaz, 1.29 kg’lık ağırlığıyla, listemizin en hafif 2. cihazı konumunda.
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
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Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
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Yazan: Selim Sezgin, 10 saat önce
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