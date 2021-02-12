Dizüstü bilgisayar stokları daha da azalabilir

Son zamanlarda bildiğiniz üzere insanlar evden çalışmaya veya öğrenim görmeye başladılar. Dolayısıyla da bilgisayar piyasasında önemli bir patlama görüyoruz. Yeni gelen bilgilere göre ise dizüstü bilgisayar satışlarında aşağı doğru bir ivme yaşayabiliriz.

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DigiTimes, bazı endüstri kaynaklarından aldığı bilgileri kullanıcılarla paylaştı. Söylentilere göre dizüstü bilgisayarlarda kullanılan özellikle de ekran gibi parçaların bulunma zorluğu; normalde daha sakin geçen yılın ilk çeyreğinde satışları etkilemiş durumda.

Bunun dışında yakın zamanda bilgisayar üreticilerinin taşıma ve talep karşılama alanlarında yaşadıkları zorlukları da duymuştuk. Sonuç olarak üreticilerin daha pahalı taşıma yöntemlerine başvurmasıyla da önümüzdeki resim daha da bulanıklaşıyor.

Söylediğimiz gibi yılın ilk çeyreğinde laptop satışları genellikle daha yavaş ilerler. Bunda özellikle de art arda gelen tatillerin etkisi vardır. Bu sene için konuşacak olursak eğer Digitimes daha önceden bununla alakalı da bir yorum yapmıştı. 2021 ilk çeyreğinde geçen senelerdeki gibi bir düşüş olmayabileceğini söyleyen Digitimes; yaşanan stok azlığından dolayı bu tahminini gözden geçirmiş durumda. Düşüşün boyutu hakkında ise yeni bir yorum yapmıyor.

Bununla birlikte Digitimes’ın konuştuğu kaynaklar, Çinli üreticilerin 2021 yılındaki Ay Takvimi Yeni Yılı tatilleri için daha normal bir randımanla çalışmayı planladıklarını, böylece parça eksikliğinin oluşturabileceği sorunları bir raddeye kadar çözmeyi düşündüklerini de bildiriyor.

Diğer taraftan laptop üreticileri aynı amaçla bu parçaları stoklamaya başladı bile. Dolayısıyla satışlardaki etkinin azaltılması da muhtemel. Ancak bunların çoğunlukla söylentilerden ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım.