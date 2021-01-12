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Intel en ince oyuncu dizüstü bilgisayarlarından birini yapıyor
2019 IFA platformunda 13 inçlik Ultrabook kasasına özel grafik kartı yerleştirdiği Razer Blade 13 cihazıyla Intel; taşınabilir bir oyuncu laptopu sunmuş ve kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Şimdi ise CES 2021 platformunda firma bunu daha da ileri götürüyor.
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Intel bu sene 11.nesil Tiger Lake-H35 işlemcilerini kullanıcılarla buluşturacak. Bu seri ise ince ve hafif oyuncu dizüstü bilgisayarları oluşturabilmek için sunulacak üç farklı işlemciden oluşuyor. Amaç ise seyahat edilebilecek boyutta, Intel’in bahsettiğine göre 18mm kalınlığında bir bilgisayar ile gelişmiş bir oyun deneyimi sağlayabilmek.
Firma, Tiger Lake H35 için bir çıkış tarihinin yanında işlemcilerle alakalı da fazla detaylı bilgi vermese de; muhtemelen yakın zamanda bu konuda yeni şeyler duyulacaktır. Ancak bu bilgisayarların çok da ucuz olmalarının beklenmemesi gerektiği sır olmasa gerek.
Tiger Lake H35 işlemcilerinin listesi:
- Intel Core i7-11375H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı | en fazla 5GHz | 35W en fazla TDP
- Intel Core i7-11370H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı| en fazla 4.8GHz | 35W en fazla TDP
- Intel Core i5-11300H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı | en fazla 4.4GHz | 35W en fazla TDP
Intel firmasının verdiği bilgiler dolayısıyla daha “normal” olan diğer laptop bilgisayarları için de geliştirmeler ve performans iyileştirmelerinin görüleceğini ve yakın zamanda bu cihazlar hakkında daha detaylı bilgilerin gelmesinin muhtemel olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
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Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!
Samsung Exynos 2100 resmi olarak tanıtıldı. Büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinde kendisine hayat bulacak olan Exynos 2100, Samsung’un yerleşik 5G modemini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Exynos’un tek özelliği 5G değil; aynı zamanda bu işlemci 5nm EUV üretim sürecinden geçmiş durumda.
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Samsung, 12 Ocak 2021’de sanal olarak düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2100’ü resmen tanıttı. Exynos 990’a kıyasla %30 daha hızlı olan Exynos 2100, bu artışını bünyesinde barındırdığı yüksek performanslı ARM Cortex-X1 çekirdeklerine borçlu. Cortex-X1 çekirdeğine ek olarak üç adet Cortex-A78, dört ade de Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olan Exynos 2100’ün GPU tarafındaysa Mali GPU-78 bulunuyor.
Samsung Exynos 2100, 5nm olması hasebiyle seleflerine nazaran iki kat daha performanslı
Exynos 2100’ün kardeşi olan Exynos 990, 7nm üretim sürecinden geçen bir yonga setiydi; fakat Samsung, Exynos 2100’de 5nm’ye geçti. 7 nanometreden 5 nanometre üretim sürecine yapılan geçiş sayesinde, Samsung’un Exynos 2100’le donatacağı akıllı telefonlar %10’a kadar daha yüksek performans sergileyecekler. Bununla birlikte de Exynos 2100’den gücünü alan telefonlar, rakiplerine kıyasla %20 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklar.
Önbellek kullanımında da oldukça verimli olan Exynos 2100, UFS 3.1 ve UFS 2.1 depolama desteğini bünyesinde bulunduruyor. Ek olarak LPDDR5 RAM bellek modüllerine de destek sunan Exynos 2100’de yerleşik olarak 5G modem de yer alıyor. GPU tarafında 14 çekirdekli Mali-G78 bulunan yeni Exynos işlemcinin, GPU performansında %40’lık bir artış yaşanacağını da belirtmiş olalım. Bu sayede Exynos 2100’ün yer aldığı telefonlar, özellikle oyun performansı konusunda kullanıcılarını son derece tatmin edecekler.
Exynos 2100 yonga setiyle tümleşik olan Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP), 200 MP’e kadar sensörlere sahip kameraları destekliyor. Üstelik tek yeteneği bu değil. Exynos 2100’deki ISP, aynı anda altı ayrı sensörü çalıştırabiliyor ve aynı anda dört sensörden gelen verileri işleyebiliyor. MCFP yongası sayesinde de çoklu kamera işlemlerinde daha kaliteli yakınlaştırma işlemi yapılabilmesini mümkün hale getiren Exynos 2100’de üç çekirdekli NPU da bulunuyor. Bu NPU sayesinde Exynos 2100 sahneyi ve yüzü analiz edip özel verileri işleyebilme konusunda epey bir iddialı.
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HP firmasının yeni USB-C monitörleri aranan kolaylığı sunuyor
Bilgisayar ve bilgisayar ürünleriyle ünlü HP firması yeni USB-C destekli monitörlerini CES 2021 platformunda duyurdu. Monitörler ev ve ofis kurulumlarını geliştirmek isteyenler için güzel bir seçenek sunabilme potansiyeline sahipler.
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Monitörlerden ilki E24u G24 FHD, diğeri ise E27u G4 QHD isimlerine sahip ve bilgisayarlara USB-C kablosuyla bağlanabiliyorlar. Dolayısıyla daha sade bir kurulum sağlayabiliyorlar. E24u Full HD (1920×1080) çözünürlükle ve 23.8inç diyagonal ekran ile geliyor. E27u ise Quad HD (2560×1440) çözünürlüğüne sahip ve diyagonal ekranının boyutu 27inç.
Monitörler aynı zamanda bağlı bir laptopu 65W’a kadar hızlı şarj edebiliyorlar ve çoklu giriş ile bağlanma imkanı da veriyorlar. İki monitör de HP Eye Ease teknolojisi ile geliyor, yani ekranlarda sürekli açık olacak düşük seviye mavi ışık filtresi mevcut. Bu da başta monitör başında uzun süreler harcayan kullanıcılar olmak üzere herkes için muhtemel göz hasarını azaltmak ve uyku kalitesini yükseltmek için önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer özelliklerine bakacak olursak, iki monitör de tek bir DisplayPort 1.2 çıkışı ile gelirken, bir de HDMI 1.4 girişi barındırıyor. DisplayPort 1.2 HDCP girişi ise farklı monitörlerle birleştirebilme imkanı sağlıyor. USB-A girişi de monitörlerde görebildiğimiz özelliklerden bir diğeri. Son olarak güç tuşuna basıldığı zaman monitör veya laptopun uyku moduna alınabildiğini de belirmemiz gerek.
HP E24u G4 ve HP E27u G4 USB-C monitörlerinin Şubat gibi sırasıyla 219 ve 339 Dolar fiyatlarıyla satışa sunulması bekleniyor.
HP firmasının CES 2021 platformunda sergilediği yeni ürünlerinin ufak bir parçası sayılabilecek bu monitörlerin yanında; şirketin yeni güçlü iş laptopları, kablosuz mouse ve laptop çantası gibi ürünleri de kullanıcılarıyla buluşturabilmek için hazırlandığını da not olarak düşelim.
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