Intel en ince oyuncu dizüstü bilgisayarlarından birini yapıyor

2019 IFA platformunda 13 inçlik Ultrabook kasasına özel grafik kartı yerleştirdiği Razer Blade 13 cihazıyla Intel; taşınabilir bir oyuncu laptopu sunmuş ve kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Şimdi ise CES 2021 platformunda firma bunu daha da ileri götürüyor.

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Intel bu sene 11.nesil Tiger Lake-H35 işlemcilerini kullanıcılarla buluşturacak. Bu seri ise ince ve hafif oyuncu dizüstü bilgisayarları oluşturabilmek için sunulacak üç farklı işlemciden oluşuyor. Amaç ise seyahat edilebilecek boyutta, Intel’in bahsettiğine göre 18mm kalınlığında bir bilgisayar ile gelişmiş bir oyun deneyimi sağlayabilmek.

Firma, Tiger Lake H35 için bir çıkış tarihinin yanında işlemcilerle alakalı da fazla detaylı bilgi vermese de; muhtemelen yakın zamanda bu konuda yeni şeyler duyulacaktır. Ancak bu bilgisayarların çok da ucuz olmalarının beklenmemesi gerektiği sır olmasa gerek.

Tiger Lake H35 işlemcilerinin listesi:

Intel Core i7-11375H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı | en fazla 5GHz | 35W en fazla TDP

4 çekirdek, 8 iş parçacığı | en fazla 5GHz | 35W en fazla TDP Intel Core i7-11370H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı| en fazla 4.8GHz | 35W en fazla TDP

4 çekirdek, 8 iş parçacığı| en fazla 4.8GHz | 35W en fazla TDP Intel Core i5-11300H: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı | en fazla 4.4GHz | 35W en fazla TDP

Intel firmasının verdiği bilgiler dolayısıyla daha “normal” olan diğer laptop bilgisayarları için de geliştirmeler ve performans iyileştirmelerinin görüleceğini ve yakın zamanda bu cihazlar hakkında daha detaylı bilgilerin gelmesinin muhtemel olduğunu da hatırlatmakta fayda var.