Diyanet: “Bitcoin ve Ethereum Almak Dinen Uygun Değildir”

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişinin sorduğu “Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları almak caiz midir?” sorusuna dinen uygun değildir cevabı vermesi gündem oldu.

Son günlerde 10.000 Amerikan Doları’na yaklaşan değeri ile dünyanın en değerli para birimi olmaya devam eden Bitcoin ve yükselişteki Ethereum gibi sanal paralar popüleritesini fazlasıyla artırmış durumda. Ülkemizde de fazlasıyla kullanılmaya başlayan Bitcoin ve Ethereum için Diyanet İşleri Başkanlığı’na da konu hakkında soru sorulmuş. Bu soruya cevaben “dinen uygun değildir” cevabı tartışma konusu haline geldi.



Diyanet’ten gelen cevap tam olarak şu şekilde;

“Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt ya da metal nesnedir. Sanal para ise, arkasında herhangi bir merkezi bir finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari aışverişe imkan tanıyan ve her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir.

Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Sanal paralar, her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması, arkasında merkezi bir finansal kurumunun bulunmayışı ve devlet teminatı altında olmaması sebebi ile para olarak değerlendirilemez. Ayrıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları, daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir.”