Disney Plus, dünya genelinde hizmet veren en popüler online yayın platformlarından biridir. Türkiye’de de birkaç yıldır hizmet vermekte olan bu platform, içerik zenginliği ve kalitesiyle her yaş ve zevke uygun seçenekler sunuyor. Disney Plus’un en büyük avantajlarından biri, aile dostu içerikleriyle tüm aile bireylerinin keyifle izleyebileceği bir platform olmasıdır.

Disney‘in eşsiz dünyasına hayran olanlar için birçok seçenek sunuyor. Disney Plus, tüm aile için uygun içerikleriyle dikkat çekerken, çeşitli türlerde yapımlarıyla da her zevke hitap ediyor. Bu makalede, Disney Plus’taki en iyi filmler ve dizileri bakacağız.

No Exit (Çıkış Yok)- Film

Ailesi ile ilgili acil bir durum için yola çıkan Darby, kar fırtınası yüzünden yolda kalır. Bu durum üzerine Darby, bir grup erkekle birlikte otoyol dinlenme alanında sığınak bulmaya çalışır. Otoparktaki bir minibüste kaçırılmış bir kıza rastlayan Darby, onları kaçıranın kim olduğunu bulmaya çalışırken kendisini korkunç bir ölüm kalım meselesinin içinde bulur.

Venom (Venom: Zehirli Öfke- Film

Marvel’in en esrarengiz, karmaşık ve baş belası karakterinin evrim hikayesi olan “Venom”, Disney Plus’ta izleyicilerle buluşuyor. Filmde Eddie Brock (Tom Hardy), işi ve nişanlısı dahil her şeyini kaybettikten sonra yıkılmış bir adamdır. Hayatının en dip noktasındayken, uzaylı bir organizmaya bedeninde ev sahipliği yaparak olağanüstü süper güçlere sahip Venom’a dönüşür.

Star Wars (Yıldız Savaşları 4: Yeni Bir Umut)- Film



Disney Plus’ta izlenmesi gereken filmler listemizin başında, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kurgusal evrenlerinden birini anlatan Star Wars orijinal üçlemesi yer alıyor. Star Wars, tüm zamanların en çok konuşulan ve sevilen film serilerinden biri, bunun sebebi ise yaratılan kurgusal evrenin her yaştan ve her dönemden hayran kitlesi yakalayabilmesi.

Dünya çapında kültürel bir fenomen olan Star Wars’un konusu; Jedi ve Sith tarafları arasında geçen sonsuz savaş. İyinin kötüyü yenebileceğine dair umudun hiç kaybolmadığı evrende, yaratılan kahramanlar arasından favorilerinizi seçmekte zorlanıyorsunuz. Daha önce defalarca duymanıza rağmen izleme fırsatı bulamadıysanız efsane Star Wars evreniyle tanışacağınız üçlemenin keyfine Disney Plus’ta varmanızı tavsiye ederiz.

Bad Company (Gizli Ortak)- Film



Kevin, kendi camiasında tanınan, sevilen ve fazlasıyla umursanan bir CIA ajanıdır. Her daim tamamlamayı başardığı görevleri sayesinde kariyerinin en üst noktasındadır. Bir gün çok gizli bir göreve atanır ve görevi tamamlamaya yakınken öldürülür. Operasyonun sonlanmasını istemeyen CIA, Kevin’ın ikiz kardeşi olan Jake’i çağırır. Jake ise Kevin’ın aksine sokaklarda sürten bir serseridir. Onu eğitmek ise CIA’in görevidir. Jake bir ajan olmayı başarabilecek midir?

The Night House- Film



The Night House, kısa bir süre önce vefat eden kocası ile ilgli karanlık sırları ortaya çıkarmaya başlayan dul bir kadının hikayesini konu ediyor.

The Bear- Dizi



Disney Plus, 2022 yılının büyük ses getiren dizilerinden “The Bear”ı izleyicileriyle buluşturdu. Mutfaktan alevlerin ve bolca rekabetin yükseldiği dizi, Carmen “Carmy” Berzattı adlı genç ve yetenekli şefin kendisini bir anda aile işletmesi olan sandviç dükkanı The Original Beef of Chicagoland’de bulmasıyla yaşanılanları ele alıyor. Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı dizi, mutfak dünyasının en eğlenceli ve sert taraflarını anlatıyor.

Moon Knight- Dizi



Doug Moench ve Don Perlin tarafından yaratılıp ilk kez 1975’te Werewolf by Night’ta boy gösteren Marvel karakteri Marc Spector’ı merkezine alacak olan Moon Knight dizisi, Disney + ‘tan izlenebilir. Oscar Isaac’in çoklu kişilik bozukluğu yaşayarak Mısır ay tanrısının seçilmişi olarak hayatına devam eden eski bir ABD ordu mensubu ve paralı asker Marc Spector’a hayat verdiği dizi, 6 bölümden oluşuyor. Bu dizinin Marvel severlerin dikkatini çekeceğine hiç şüphe yok.

The Mandalorian- Dizi



2019 Kasım ayından beri Disney Plus’ta yayımlanan ve Star Wars tutkunlarına hitap eden dizinin kısa süre içinde birçok hayranı oldu. Dizideki olaylar Yıldız Savaşları evreninde geçiyor. Jedi’ın dönüşü döneminden beş yıl sonrasını konu alan dizi, Yeni Galaktik Cumhuriyet’in ulaşamayacağı bir Mandaloryalı ödül avcısını anlatıyor. Vahşi batı ve kovboyluk kültürüne dair izler gördüğümüz dizinin başrolünde seyir keyfini arttıran Pedro Pascal var.

Pascal’ın ileri savaş becerileri ve canlandırdığı karakterinin diğer özellikleriyle Clint Eastwood’a benzeyen bir ödül avcısı olduğunu söyleyebiliriz. Bebek Yoda ve ödül avcısının galaksideki maceralarını anlatan The Mandalorian, Disney Plus’ın en sevilen dizilerinden biri. Aksiyon sahnelerinin bol olduğu sürükleyici yapımın üçüncü sezonu geniş kitleler tarafından heyecanla bekleniyor. The Mandalorian, Disney Plus izleme listenizde mutlaka olmalı.

The Dropout- Dizi

Yeni orjinal dizi olan The Dropout’ta bir dönem yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes’un büyük yükselişini ve düşüşünü işleniyor. Başrolde ana karaktere ise Kate McKinnon hayat verecek.