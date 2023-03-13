Birçoğumuz akşam eve geldiğimizde günün stresini atmak için en sevdiğimiz yiyecek ve içecekleri hazırlıyor, ardından televizyon karşısına geçerek en sevdiğimiz filmleri izliyoruz. Eğer son zamanlarda yeni bir film bulamamaktan şikayetçiyseniz, Netflix platformunda yer alan en iyi filmleri derlediğimiz bu liste tam size göre!

R.I.P.D.

2013 yılında R.I.P.D., Rotten Tomatoes’ta aldığı %12’lik puanla tam manasıyla eleştirmenlerin saldırısına uğramıştı. Ancak yıllar içinde aksiyon/komedi türünde sadık bir hayran kitlesine sahip oldu ve hatta geçen yıl bir devam filmi (R.I.P.D. 2: Rise of the Damned) çekildi. Film, canavar ruhları avlayan iki polisi konu alıyor. Ryan Reynolds’un en iyi performanslarından birini sergilediği film kesinlikle izlemeye değer.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

2010’ların başında, genç yetişkin serisine dayanan hiçbir film serisi Açlık Oyunları kadar popüler değildi. 2012 ve 2015 yılları arasında Jennifer Lawrence’ın başrolünü oynadığı dört filmin sonuncusu da artık Netflix’te. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2‘de Katniss (Jennifer Lawrence) ve arkadaşları totaliter bir lideri durdurmak için bir araya geliyor. Oldukça heyecanlı olan film ülkemizde çok sevildi.

The Hangover

Seyirciyi gülmekten kıran ve herkesten tam not alan The Hangover serisinin ilk filmi eğer izlemek için keyifli bir film arıyorsanız tam da ihtiyacınız olan şey. Film, sarhoş bir parti gecesinden uyanan ve düğün günü arkadaşlarının kayıp olduğunu fark eden üç arkadaşın başından odaklanıyor. Akıl almaz olaylar yaşayan bu üç arkadaşın macerasının diğer bölümlerini de izlemeyi unutmayın!

In My Dreams

Romantik bir film olan In My Dreams de bu ay Netflix platformuna yeni eklenenler arasında. Bir çeşmeye attıkları dilek paralarının üst üste gelmesi sonucu, rüyalarında karşılaşmaya başlayan Natalie ve Nick, kısa zamanda birbirlerinden hoşlanırlar. Öyle ki, günlük yaşamdaki koşuşturmalarının sonunda uykuya dalacakları zamanı iple çekmeye başlarlar. Fakat efsaneye göre, bu rüyayı gerçeğe çevirmeleri ve gerçek yaşamda da bir araya gelebilmeleri için önlerinde sadece 7 günleri vardır.

Çok Uzak

Mutsuz bir kadın olan Zeynep’in hayatı, planladığı gibi gitmez. Artık bu duruma bir son verip, hayatına yeni bir yön vermek isteyen Zeynep, bu amaçla vefat eden annesinin yıllar önce satın aldığı Hırvatistan’daki eve gitmeye karar verir. Zeynep, burada biraz huzur bulup, rahatlamak istese de o bunu dilerken aynı evde yaşayan Josip’i hesaba katmaz. Bir dramı anlatan bu film sizi sonunda ağlatabilir.