Dijital Tır Türkiye turuna başladı

Ülkemizin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital TIR projesi İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçti. Söz konusu tır, 52 ili gezecek.

Göz atmak isteyebilirsiniz: UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!

reklam

İletişim Başkanlığı; Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı “Dijital TIR” projesini hayata geçirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış olan tır, 52 ili ziyaret edecek.

İlk durağı olan Edirne’de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital TIR’da salgın tedbirlerine dikkat ediliyor. Ziyaretçiler tek tek alınıyor ve girişte maske dağıtımı yapılıyor. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan “Dijital TIR”da ziyaretçileri; üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

“Dijital TIR”ın içinde harekete duyarlı ekran; 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları var. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran; ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Ayrıca bu alanda ziyaretçilere yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlıyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlıyor. Ayrıca ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuluyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi’nin hologram şovu gösteriliyor.

Son olarak Dijital TIR, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. “Dijital TIR” ile ilgili tüm güzergah ve detaylara “www.dijitaltir.org” sitesinden ulaşılabilirsiniz.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!