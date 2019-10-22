Akıllı Telefonlar
Huawei Honor 20 Lite resmen tanıtıldı!
Huawei Honor 20 Lite modeli resmen tanıtıldı ve tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Telefonun arkasında üç kameraya yer verilmiş.
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Huawei Honor 20 Lite özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni alt-orta seviye akıllı telefonu Honor 20 Lite; 6.3 inç boyutunda, 20:9 formatında, Full HD+ çözünürlüğünde bir AMOLED ekranla geliyor. Telefonda ekran altından parmak izi okuma teknolojisi de bulunuyor. Damla çentikli cihazın ön kamerası ise 16 MP (f/2.0) çözünürlüğünde.
Telefonun arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Gücünü Huawei’nin alıştığımız orta seviye işlemcisi Kirin 710F‘ten alan cihaz 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla satışa çıkacak.
Fiyatı donanımına göre $200 ila $270 arasında değişen Honor 20 Lite‘ın 4,000 mAh‘lık büyükçe bataryası 20W hızlı şarj desteği de sunuyor.
Akıllı Telefonlar
Mi 9T, MIUI 11 güncellemesi dağıtılmaya başladı!
Mi 9T, ilk büyük android güncellemesini almaya başladı. Xiaomi’nin yaz aylarında piyasaya sürdüğü cihaz, böylece MIUI 11 ile Android 10’da yer alan geliştirmelere kavuşacak.
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Çinli Dev’in akıllısı, çıktığı tarihten itibaren, sunduğu fiyat/performans dengesini koruyan özellikleri ve tasarımıyla birlikte, piyasada ses getiren bir cihaz olmayı başardı. Hatırlarsanız eğer, geçtiğimiz ay, cihaza gelecek Android 10 güncellemesiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştuk.
Bugün itibariyle V11.02.0.PFJEUXM kod adlı sürümde, cihazı tam ekranda daha iyi kullanmanızı sağlayan yeni tasarım anlayışı, her zaman açık ekran geliştirmeleri, yeni doğa sesleri gibi yeni özellikleri cihazımızda görebiliyoruz.
Bunların dışında pil kullanımına yönelik yeni geliştirmeler, uygulama kasasındaki tasarım değişikliği gibi fonksiyonlar da dahil ediliyor. Daha kapsamlı incelemek isterseniz, aşağıda vermiş olduğum görsellerden, yükseltme detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Xiaomi, kullanıcılara yazılımlarını ulaştırırken, yazılımı önce beta sürecine almayı tercih ediyor. Böylece kullanıcılar, sürümde yer alan hataları test ederek sorunları pratik şekilde çözümlenmesini sağlıyorlar.
Yükseltmeyi yüklemek isterseniz eğer, telefonunuzda bulunana Ayarlar uygulamasından, Telefon hakkında sekmesinde yer alan Sistem güncellemeleri kısmına tıklayıp güncellemeyi kontrol etmeniz yeterli oluyor.
Firmanın, kademeli olarak yeni cihazlarına dağıtmayı planladığı yazılımı orta-üst seviyede ilk olarak Mi 9T’ye konumlandırdığını görüyoruz. Umarım yakın zamanda diğer akıllı telefonlarda da MIUI 11’in stabil versiyonunu deneyimleme şansları olur.
Akıllı Telefonlar
vivo iQOO Neo, Snapdragon 855’le TENAA’da görüntülendi!
vivo iQOO Neo, oyun serisi cihazlarına daha ucuz bir alternatif sunan Snapdragon 845 işlemcili yeni model bir telefon duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaza alternatif olarak 855 mimarisini kullanan bir üst versiyonu sızdırıldı.
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iQOO Neo, şirketin geçen hafta onayladığı gibi Pro serisinde sergilediği başarıyı Snapdragon 855 işlemciyle birlikte güncelleyerek daha performanslı bir model ortaya çıkaracak.
vivo’nun akıllısı TENAA’da görüntülenmesiyle birlikte, 24 Kasımda anons edilmesi eşliğinde çoğunluğa hitap etmeyi hedefliyor. Ekran ve kameralar iQOO Neo ile benzer özellikler sergiliyor. 6.38 inç boyutlarında diyognal ekran ve cihazın arka kısmında üçlü kamera modeli tercih ediliyor.
iQOO Neo orjinalinde 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat 44W değerlerine de ulaşabileceğini umut ediyoruz. Renk kısmında ise muhtemelen Siyah Karbon ve bir çeşit geçişli Mor renkle tanıtılacak. Fiyat kısmında ise orjinal cihazın fiyatının 250 euro Pro modelinin ise 400 euro olarak konumlandırması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 modelindeki parmak izi sorununu doğruladı
Samsung, Galaxy S10 serisinde erkan kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı. Şirket, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu.
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Günümüzde birçok akıllı telefonlarda olduğu gibi, Samsung telefonda da tüm hassas bilgiler yalnızca telefon sahibinin parmak iziyle açılabilmesini amaçlayan bir parmak izi sensörüyle korunuyor. Teknik bir sorun nedeniyle Samsung onaylı olmayan bir ekran koruyucusu kullanılan telefonlara herkesin giriş yapabileceği anlamına geliyor. Samsung da, Galaxy S10’un kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı.
Teknoloji devi, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu. Basında yer alan habere göre; güvenlik açığı ilk defa, cihazına internetten aldığı resmi olmayan bir ekran koruyucu taktığında eşinin de telefonunu açabildiğini gören Britanyalı bir kadın tarafından tespit edildi.
Samsung’un konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu konuyu araştırıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz.” Şirket ayrıca, özellikle banka uygulamalarına parmak izlerini tanımlayan kullanıcıların sorun çözülene kadar bu özelliği devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.
Samsung Galaxy S10’un parmak izi sensöründeki sorunun kaynağı henüz belli değil. Parmak izlerini tanımlamak için ultrasonik bir sensör kullanan akıllı telefon, plastik veya silikon ekran koruyucular tarafından deforme olmuş olabilir. Bu yüzden şirket, kullanıcıların lisanslı ekran koruyucuları tercih etmesini önerdi.