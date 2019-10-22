Huawei Honor 20 Lite resmen tanıtıldı!

vivo iQOO Neo, oyun serisi cihazlarına daha ucuz bir alternatif sunan Snapdragon 845 işlemcili yeni model bir telefon duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaza alternatif olarak 855 mimarisini kullanan bir üst versiyonu sızdırıldı.

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iQOO Neo, şirketin geçen hafta onayladığı gibi Pro serisinde sergilediği başarıyı Snapdragon 855 işlemciyle birlikte güncelleyerek daha performanslı bir model ortaya çıkaracak.

vivo’nun akıllısı TENAA’da görüntülenmesiyle birlikte, 24 Kasımda anons edilmesi eşliğinde çoğunluğa hitap etmeyi hedefliyor. Ekran ve kameralar iQOO Neo ile benzer özellikler sergiliyor. 6.38 inç boyutlarında diyognal ekran ve cihazın arka kısmında üçlü kamera modeli tercih ediliyor.

iQOO Neo orjinalinde 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat 44W değerlerine de ulaşabileceğini umut ediyoruz. Renk kısmında ise muhtemelen Siyah Karbon ve bir çeşit geçişli Mor renkle tanıtılacak. Fiyat kısmında ise orjinal cihazın fiyatının 250 euro Pro modelinin ise 400 euro olarak konumlandırması bekleniyor.