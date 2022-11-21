DRM sayesinde korunan materyale belli sınırlamalar getirerek ve bu sınırlamalar sonucunda materyal yalnızca lisans hakkını ödeyen kullanıcılarla paylaşılacak ve ürünün kopyalanarak internet üzerinden dağıtılmasının önüne geçiyor.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) Nedir?

DRM (Dijital Hak Yönetimi) genel olarak, insanların dijital içeriği kopyalamasını, değiştirmesini, paylaşmasını veya dağıtmasını engelleyerek telif hakkıyla korunan içeriği korumak için tasarlanmış herhangi bir teknoloji olarak tanımlanabilir.

Genel olarak, çoğu DRM koruma sistemi, içeriği şifreleyerek ve şifreleme anahtarlarını kullanarak telif hakkıyla korunan içeriğe erişmek için bir sistem kurarak çalışır.

Şifreleme anahtarı, kullanıcının makinesinin Kimlik Numarasına bağlıdır. Anahtar yalnızca DRM korumalı dosyaya (e-Kitap, Müzik dosyası, vb.) dosyanın orijinal olarak yüklendiği bilgisayardan erişildiğinde çalışır.

Microsoft Office veya Norton Antivirus gibi yazılım programları söz konusu olduğunda, koruma anahtarı satıcılar tarafından yönetilen bulut sunucularında bulunur.

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Herhangi biri korumalı bir yazılım programı yüklediğinde, kullanıcının bilgisayarı bir doğrulama anahtarı ve programı yükleme izni için satıcının sunucusuyla iletişime geçer.

Yazılım programı bir bilgisayara ilk kez yüklendiğinde, sunucu programı yüklemek için kolayca izin verir.

Ancak, kullanıcı programı arkadaşının bilgisayarına yüklemeye çalıştığında, sunucu izin vermez ve kullanıcıdan satıcıyla iletişime geçmesini ister.

DRM Sıradan Paylaşımı Engeller

Dijital içeriğin sıradan paylaşımı, kişisel olarak tanıdığımız biriyle ilginç, bilgilendirici veya eğlenceli içeriği paylaşma eylemi olarak tanımlanabilir.

Bununla birlikte, DRM gündelik paylaşımı ciddi şekilde etkilemiştir, zira çoğu insan başkalarıyla içerik paylaşmak için DRM korumasını kaldıracak kadar ileri gitmeyecektir.

Çoğu kullanıcı tanınmış kişilerin tavsiyelerine güveneceğinden, DRM’nin yeni yazarlara ve sanatçılara maruz kalmayı sınırlayarak ve gündelik paylaşımın sağlayabileceği ücretsiz tanıtımı reddederek zarar verdiği söylenebilir.

DRM ve Kullanıcı Gizliliği

Dijital ürünlerde DRM korumasını uygulamak için gerçekten belirlenmiş veya standart bir yöntem yoktur. Bu nedenle, farklı şirketler DRM’yi uygulamak için farklı yöntemler ve farklı türde yazılım programları kullanmaktadır.

DRM karşıtları, DRM koruma programlarının telif hakkıyla korunan içeriği korumaktan çok daha fazlasını yapmak için kullanılabileceğine işaret etmektedir.

2005 yılında, Sony tarafından DRM koruması için kullanılan MediaMax yazılım programının, perde arkasında ve CD üzerinde herhangi bir gösterge veya feragatname sağlamadan kullanıcı faaliyetlerini izlediği tespit edilmiştir.

Sonuç

Korsanlığı önleme ve telif hakkıyla korunan içeriği koruma ihtiyacı olsa da, telif hakkını korumak için kullanılan teknoloji, mevcut haliyle DRM’ye (Dijital Haklar Yönetimi) karşı çıkanların meşru endişelerini gidermeye çalışmalıdır.

Yazarlar, Şarkıcılar, Sanatçılar ve yapımcılar, bir kitap veya müzik albümünün DRM koruması ile ve DRM koruması olmadan piyasaya sürülmesi durumunda potansiyel satışların karşılaştırmalı bir analizini yapmak için tasarlanmış bir simülasyon modeli ile gelirlerse büyük fayda sağlayacaktır.