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Apple’dan iPadOS 15 Adımı: Bellek Kullanım Limiti Arttı !
Apple’ın bu yılın Nisan ayında yaptığı lansmanda tanıtılan M1 işlemcili iPad Pro modelleri büyük ilgi görmüştü. Yeni nesil MacBook modellerinde de kullanılan bu işlemci, iPad ekosistemi için çok büyük beklenti oluşmasına yol açtı. Teknoloji devinin 2020 yılında satışa çıkardığı A12Z işlemcili iPad Pro modelleri bile halihazırda tablet pazarının en güçlülerinden biri konumunda iken, 2021 yılında tanıtılan iPad Pro modellerine eklenen M1 işlemci ve artan bellek kapasitesi ile gözler iPadOS’in geleceğine çevrilmişti.
Kullanıcılar heyecanla iPadOS 15 güncellemesini beklerken ilk gelen beta sürümü ile bu heyecan biraz sönmüştü. Hatta birçok M1 işlemcili iPad Pro sahibi, iPadOS 15 beklentilerini karşılamadığı için cihazlarını satma kararı almıştı. Beklentilerini son beta sürümlerine saklayanlar ise büyük bir yenilik göremediğinde hayal kırıklığına uğradı. Apple bu konuda sessizliğini korurken iPadOS 15’in duyurulmasına 3 gün kala iPad kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.
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Uygulamaların Kullanabileceği Maksimum Bellek Miktarında Ciddi Artış !
Apple’ın resmi geliştirici sitesi olan Apple Developers’ta yayınlanan dokümana göre, iPadOS’te bir uygulamaya ayrılan maksimum bellek sınırlandırılıyor. Bu yöntem ile tek bir uygulamanın bütün sistem kaynaklarını kullanıp sistemin işleyişini etkilemesinin önüne geçmesi amaçlanıyor.
Şu an iPad modelleri için en son sürüm olan iPadOS 14’te ise bir uygulamanın kullanabileceği maksimum bellek, 5 GB ile sınırlandırılmış durumda. 2020 yılı şartlarında iPad serisinin en güçlüsü olan iPad Pro’ların maksimum bellek kapasitesi 6 GB iken bu sınırlandırma kabul edilebilirdi. Ancak 2021 yılında tanıtılan iPad Pro serisinin 128/ 256/ 512 GB depolamaya sahip modellerinde 8 GB bellek, 1 TB ve 2 TB depolamaya sahip modellerinde ise 16 GB bellek kullanılması bu durumu değiştirdi.
Apple’ın iPadOS 15 ile bu limiti arttıracağı kesinleşse de ne kadar artacağı ile ilgili bir bilgi verilmemişti. Bugün gelen haberlere bakılırsa bu limit 2 katından da fazlaya çıkarılmış gibi görünüyor. Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Artstudio Pro‘nun geliştiricilerinin Twitter üzerinden paylaştıkları habere göre 16 GB bellekli iPad Pro modellerinde bu limit, tam olarak 12 GB seviyesine çıkarılmış. 8 GB belleğe sahip iPad Pro modellerinde ise bu limit 6 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki 16GB belleğe sahip modeller için halen uygulamalara ayrılabilecek 4 GB daha ve 8 GB belleğe sahip modellerde ise 2 GB daha bellek bulunmakta. Yani aslında bu limit ilerleyen zamanlarda daha da yukarıya çekilebilir.
Bu Durum Kullanımı Nasıl Etkileyecek ?
Luma Fusion ve Adobe Photoshop gibi profesyonel fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarının yanında AutoCAD gibi çizim ve modelleme uygulamaları için bu durumun büyük bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira bu uygulamalar yüksek bellek kullanımına sahip uygulamalar olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında günlük kullanımda yaşanabilen, bellek azlığı yüzünden uygulamaların yeniden başlatılması sorununun da önüne geçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani çoklu uygulama deneyimi ve profesyonel uygulama kullanımının bir üst seviyeye çıkacağı kesin.
Özellikle 2021 model iPad Pro kullanan birçok kişinin beklediği bu limit artışıyla kullanıcıların umutları yeniden canlanmış durumda. Önümüzdeki sürümlerde bu artışla beraber MacOS uygulamalarının iPad’lere gelip gelmeyeceği veya AutoCAD gibi yüksek işlem gücü ve belleğe ihtiyaç duyan uygulamalarının kırpılmamış sürümlerinin iPad’lerde çalışıp çalışmayacağı ise henüz bilinmiyor.
iPad Pro Dışındaki Modellerde Durum Ne ?
Şimdilik sadece M1 işlemcili iPad Pro modelleri hakkında bilgi bulunsa da serinin diğer modelleri hakkında da büyük bir merak var. Zira bu hafta tanıtılan 9. Nesil iPad‘de kullanılan 3 GB belleğin iPadOS 15 ile nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor.
Her ne kadar iPadOS 15 hakkındaki görüşler, bu sürümün iPad’lerde sunulan donanımın nimetlerinden tam olarak yararlanamadığı yönünde olsa da Apple’ın bu durumu değiştirmeye çalıştığı açık. Diğer iPad modelleri ile ilgili haberleri de sitemizden takip etmeyi unutmayın.
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Genel
realme 30 Dakikada 5000 Adet Tablet Sattı!
BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.
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realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.
Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28
— Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021
realme Pad özellikleri neler?
10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
realme Book Türkiye’ye geliyor!
Ayrıca realme, ülkemizde realme Book modelini de yakında satışa sunacak. Kompakt sınıfta sunduğu özellikler ile dikkat çekmesi beklenen model 14 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduruyor. Intel Core 11.Nesil işlemcilerle gelecek olan modelin hangi varyasyonlara sahip olacağı ise belli değil. Intel ® Iris® Xᵉ grafik biriminin de eşlik edeceği modelde 256GB/512GB SSD seçenekleri de mevcut. 54Wh gücünde bir batarya sunacak olan model 65W’lık hızlı şarj aletiyle gelecek. Harman Kardon ses sistemiyle donatılan model ses konusunda da iddialı olacağa benziyor.
Ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı bilinmiyorken realme Book’un satışa başlamasıyla belki ileriki dönemde realme Pad’i de ülkemizde görebiliriz.
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Haber
Apple’a Dava: “M1 MacBook Modellerinde Yanıltıcı Pazarlama”
Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu firmanın kendi üretimi olan M1 yonga setiyle MacBook eksosisteminde büyük bir yeniliğe gitmişti. Yeni nesil MacBook modelleri, görsel olarak Intel işlemcili kardeşleriyle farklılık göstermese de işlem gücü alanında Apple çıtayı hayli yüksek tutmuştu. Intel işlemcili modellerden sonra performans konusunda büyük geliştirmeler sunan M1 MacBook serisi büyük ilgi çekmişti.
Bu MacBook modelleri bir süredir pazarda ve satışları iyi gidiyor. Ancak Kaliforniyalı teknoloji devi, son zamanlarda ortaya çıkan ekran sorunuyla sarsılmış durumda. Kullanıcıların bildirdiğine göre, ekranları kendiliğinden çatlamış veya siyah çizgiler oluşmuş. Servis merkezleri ise durumun kendiliğinden oluştuğu belirtilmesine rağmen çoğu kullanıcıdan onarım için ücret talep etmiş. 13 inç ekran boyutuna sahip modelleri kapsayan bu durum kullanıcıları bir hayli kızdırmış olacak ki Amerika Birleşik Devletleri’nde harekete geçen kullanıcılar, Apple’ı mahkemeye vermişti. Epic Games ile görülen davadan sonra şirketin en büyük davalarından biri de bu olacak gibi görünüyor.
İçindekiler
Suçlamalar Ciddi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada büyük suçlamalar olduğu görülüyor. Apple bu davada kullanıcıları yanıltmakla ve sorunlu olduğu bilinen bir ürünün satışına devam etmekle suçlanıyor.
Dava dosyasında yer alan ifadelere göre Apple, ürünlerini piyasaya sürmeden önce yaptığı dayanıklılık testleriyle ilgili yanlış bilgi veriyor. Bu suçlamaya dayanak olarak ise MacBook Pro ve MacBook Air ekranlarındaki sorunun testler sırasında ortaya çıkmaması, çıksa dahi kullanıcılarla paylaşılmaması gösterilmiş. Buna ek olarak Apple’ın bu durumu bilmesine rağmen üretimi devam ettirdiği de dosyada yer alan bir başka ifade.
“Bu durum bilinmesine rağmen Apple bu konuda herhangi bir adım atmamıştır ve bu durumu kamudan saklayarak cihazlarını gelişmiş teknolojilere sahip ve dayanıklı olarak pazarlamaya devam etmiştir. Ancak, kamuya bu şekilde lanse edilen cihazların normal kullanımı bile cihazlarda büyük hasarlara yol açmış, hatta kullanılamaz hale getirmiştir.”
Bunların ciddi iddialar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dahası, Apple’ın açıklamaları da bu durumu destekler nitelikte. Zira dava dosyasına göre Apple “Cihazlarımızın güvenilirliğinden emin olmak için 13 inç MacBook Air modellerimizi, kulllanıcıların deneyimlerini yansıtacak şekilde kapsamlı bir dayanıklılık testine soktuk.“ ifadesini kullanmış durumda. Bu açıklamanın, Apple’ın cihazlarındaki sorunlara kayıtsız kaldığının göstergesi olduğu da dava dosyasına eklenen bir başka iddia konumunda.
Tüketici Hakkı İhlali İddiası
Kaliforniya eyaletindeki tüketici haklarının ihlali iddiası ise davanın diğer bir odak noktası. Bu iddia ise Apple’ın onarımlar için ücret talep etmesine dayandırılmış.
Suçlamalar Apple’ın garanti kapsamındaki cihazların onarımı için ücret talep etmesiyle desteklenmiş. Davada bahsi geçen iki müşteriden biri ekran onarımı için 480 Dolar ödediğini belirtirken, ikinci müşteri ise 615 Dolar ödemiş. Davada diğer müşterilerin de benzer ücretler ödediği belirtilirken, Apple’ın bu durumu kullanıcı hatası saydığı da ekleniyor.
MacBook’ların kasası ile ekran arasında biriken tozların bu duruma neden olabileceği bilinse de, durumun yaygınlığının bir üretim hatasını işaret ettiği söyleniyor.
Değişen Ekranlar Da Bu Durumdan Etkilenebilir
Davada parmak basılan bir nokta da değişen ekranların da aynı sorunu yaşama ihtimali. Ekran değişimi ücretli olsun ya da olmasın değişen ekranların da aynı sorundan etkilenme olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş. Davada Apple’ın müşterileri sonu olmayan bir ekran değişimi döngüsüne soktuğu ifade ediliyor.
Dava Nasıl Devam Edecek ?
Kullanıcıların Apple’dan isteği aslında tazminat değil. Asıl istenenin Apple’ın MacBook ekranlarının güvenilirliği hakkındaki “yanıltıcı pazarlama” uygulamasından vazgeçmesi ve durumu düzeltmeye çalışması olarak aktarılıyor.
Son zamanlarda Epic Games ile mahkemelik olan Apple’ın bu sefer nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Apple’ın beklentileri karşılamaması durumunda, bu davanın Apple’a yaklaşık 5 milyon dolara mâl olacağı da konuşulanlar arasında. Bu rakamın şirketin ödeyeceği cezalar eklenmeden hesaplandığını da belirtelim.
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