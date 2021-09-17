Apple’dan iPadOS 15 Adımı: Bellek Kullanım Limiti Arttı !

Apple’ın bu yılın Nisan ayında yaptığı lansmanda tanıtılan M1 işlemcili iPad Pro modelleri büyük ilgi görmüştü. Yeni nesil MacBook modellerinde de kullanılan bu işlemci, iPad ekosistemi için çok büyük beklenti oluşmasına yol açtı. Teknoloji devinin 2020 yılında satışa çıkardığı A12Z işlemcili iPad Pro modelleri bile halihazırda tablet pazarının en güçlülerinden biri konumunda iken, 2021 yılında tanıtılan iPad Pro modellerine eklenen M1 işlemci ve artan bellek kapasitesi ile gözler iPadOS’in geleceğine çevrilmişti.

Kullanıcılar heyecanla iPadOS 15 güncellemesini beklerken ilk gelen beta sürümü ile bu heyecan biraz sönmüştü. Hatta birçok M1 işlemcili iPad Pro sahibi, iPadOS 15 beklentilerini karşılamadığı için cihazlarını satma kararı almıştı. Beklentilerini son beta sürümlerine saklayanlar ise büyük bir yenilik göremediğinde hayal kırıklığına uğradı. Apple bu konuda sessizliğini korurken iPadOS 15’in duyurulmasına 3 gün kala iPad kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.

Uygulamaların Kullanabileceği Maksimum Bellek Miktarında Ciddi Artış !

Apple’ın resmi geliştirici sitesi olan Apple Developers’ta yayınlanan dokümana göre, iPadOS’te bir uygulamaya ayrılan maksimum bellek sınırlandırılıyor. Bu yöntem ile tek bir uygulamanın bütün sistem kaynaklarını kullanıp sistemin işleyişini etkilemesinin önüne geçmesi amaçlanıyor.

Şu an iPad modelleri için en son sürüm olan iPadOS 14’te ise bir uygulamanın kullanabileceği maksimum bellek, 5 GB ile sınırlandırılmış durumda. 2020 yılı şartlarında iPad serisinin en güçlüsü olan iPad Pro’ların maksimum bellek kapasitesi 6 GB iken bu sınırlandırma kabul edilebilirdi. Ancak 2021 yılında tanıtılan iPad Pro serisinin 128/ 256/ 512 GB depolamaya sahip modellerinde 8 GB bellek, 1 TB ve 2 TB depolamaya sahip modellerinde ise 16 GB bellek kullanılması bu durumu değiştirdi.

Apple’ın iPadOS 15 ile bu limiti arttıracağı kesinleşse de ne kadar artacağı ile ilgili bir bilgi verilmemişti. Bugün gelen haberlere bakılırsa bu limit 2 katından da fazlaya çıkarılmış gibi görünüyor. Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Artstudio Pro‘nun geliştiricilerinin Twitter üzerinden paylaştıkları habere göre 16 GB bellekli iPad Pro modellerinde bu limit, tam olarak 12 GB seviyesine çıkarılmış. 8 GB belleğe sahip iPad Pro modellerinde ise bu limit 6 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki 16GB belleğe sahip modeller için halen uygulamalara ayrılabilecek 4 GB daha ve 8 GB belleğe sahip modellerde ise 2 GB daha bellek bulunmakta. Yani aslında bu limit ilerleyen zamanlarda daha da yukarıya çekilebilir.

Bu Durum Kullanımı Nasıl Etkileyecek ?

Luma Fusion ve Adobe Photoshop gibi profesyonel fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarının yanında AutoCAD gibi çizim ve modelleme uygulamaları için bu durumun büyük bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira bu uygulamalar yüksek bellek kullanımına sahip uygulamalar olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında günlük kullanımda yaşanabilen, bellek azlığı yüzünden uygulamaların yeniden başlatılması sorununun da önüne geçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani çoklu uygulama deneyimi ve profesyonel uygulama kullanımının bir üst seviyeye çıkacağı kesin.

Özellikle 2021 model iPad Pro kullanan birçok kişinin beklediği bu limit artışıyla kullanıcıların umutları yeniden canlanmış durumda. Önümüzdeki sürümlerde bu artışla beraber MacOS uygulamalarının iPad’lere gelip gelmeyeceği veya AutoCAD gibi yüksek işlem gücü ve belleğe ihtiyaç duyan uygulamalarının kırpılmamış sürümlerinin iPad’lerde çalışıp çalışmayacağı ise henüz bilinmiyor.

iPad Pro Dışındaki Modellerde Durum Ne ?

Şimdilik sadece M1 işlemcili iPad Pro modelleri hakkında bilgi bulunsa da serinin diğer modelleri hakkında da büyük bir merak var. Zira bu hafta tanıtılan 9. Nesil iPad‘de kullanılan 3 GB belleğin iPadOS 15 ile nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor.

Her ne kadar iPadOS 15 hakkındaki görüşler, bu sürümün iPad’lerde sunulan donanımın nimetlerinden tam olarak yararlanamadığı yönünde olsa da Apple’ın bu durumu değiştirmeye çalıştığı açık. Diğer iPad modelleri ile ilgili haberleri de sitemizden takip etmeyi unutmayın.