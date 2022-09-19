40 dakikadan fazla Diablo IV oynanışı çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Son GTA 6 sızıntısının aksine, bu bir siber saldırı sonucu değil, bir kullanıcı tarafından kaydedilmiş özel bir yayın gibi görünüyor.

Oyun iki video içeriyor; ilk kısa klipte bazı anonim kişiler Skye adlı bir kullanıcı hakkında konuşuyor. Bu kişinin oyunu Discord üzerinden yayınladığı söyleniyor. Görüntülerin üzerinde Diablo IV’ün özel bir test sürümü olduğunu belirten bir filigran bulunuyor. Blizzard daha önce resmi oynanışa sahip birkaç fragman yayınlamıştı ve sızdırılan görüntülerin yaklaşan oyun hakkında çok fazla yeni bilgi içermediği görülüyor.

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VGC, diğerlerinin yanı sıra, bunların Friends and Family alfasından görüntüler olduğunu düşünüyor. Bu kapalı alfa testi sayesinde, Diablo IV oynanışı birkaç kez çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Blizzard’ın görüntüleri sızdıranın ya da filigran aracılığıyla oyun oynayan kişinin izini sürüp süremeyeceği belli değil. Genellikle bu tür erken erişim için tarafların bir anlaşma imzalaması gerekir. İlgili test programı nedeniyle birkaç kısa oyun klibi halihazırda internette yayınlandı.

Diablo IV halihazırda birden fazla kez ertelendi ve henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Ancak, oyunun PC, PlayStation 4 ve 5 ile Xbox One, Series X ve S için en geç Haziran 2023’te piyasaya sürüleceği açık. Sızan görüntülere dayanarak, oyunun ileri bir geliştirme aşamasında olduğu görülüyor.