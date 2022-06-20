Diablo Immortal, ilk iki haftasında Blizzard’a 24 milyon dolardan fazla kazandı. Appmagic‘in verilerine göre, ilk olarak Pocket Gamer tarafından yayınlanan ve mobil oyunun aynı dönemde 8,5 milyondan fazla indirildiğini gösteriyor.

Bunun, Diablo Immortal Blizzard‘ın mobil alanda, kart oyunu Hearthstone‘un mobil versiyonunun arkasında ikinci en yüksek kazananı olduğu bildirildi. Oyunun, kullanıcıların tüm gelirin %43’ünü, Güney Kore’nin ise %23’ünü sağladığı ABD’de en popüler olduğu yerler olarak paylaşıldı.

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Japonya, Almanya ve Kanada yüzde sekiz, yüzde altı ve yüzde üçünü oluşturuyor ve kalan yüzde 17’lik gelir diğer pazarlardan geliyor.

Güçlü gelir performansına rağmen, Diablo Immortal kullanıcılardan karışık bir tepki aldı. Bu haftanın başlarında, oyunun Metacritic kullanıcı puanı 0,2/10’a düştü bu web sitesi tarihindeki en düşük puan.

Metacritic kullanıcı puanlarının, kullanıcının bir puan göndermeden önce oyunu oynadığına dair kanıt gerektirmediği ve son Activision Blizzard tartışmaları gibi diğer faktörlerin etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Diablo Immortal, 2 Haziran’da iOS ve Android’de ve PC’de açık beta olarak piyasaya sürüldü, ancak mikro dönüşümlere yoğun odaklanması nedeniyle kısa sürede olumsuz bir resepsiyon gördü.