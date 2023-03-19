Karanlık ve ürkütücü atmosferiyle tanınan Diablo serisinin yeni oyunu olan Diablo 4, heyecanla beklenen beta sürümüyle nihayet oyunculara sunuldu. Beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, oyuncular arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı.

Eğer Diablo 4’ü ön sipariş verdiyseniz, bu hafta sonu oyunun açık betasını oynayabilirsiniz. Yaklaşık 84 GB boyutundaki beta sürümü, yüksek çözünürlüklü kaplama paketi olmadan 42 GB boyutuna kadar düşüyor. Ancak, Blizzard’un duyurduğu gibi, 24-26 Mart tarihleri arasında 2. açık beta gerçekleşecek, böylece oyuncular oyunu daha fazla deneyimleme fırsatı bulacaklar.

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Diablo 4’ün beta sürümü, karakterlerini geliştiren oyuncular için özel ödüller de sunuyor. Blizzard, karakterlerini yeterince ilerleten oyunculara kırmızı battaniyeye sarılmış sevimli bir kurt yavrusu içeren sırt çantası gibi özel kozmetik ödüller sunuyor. Bu ödülleri kazanmak için oyuncuların karakterlerini 20. seviyeye yükseltmeleri gerekiyor.

Diablo 4’ün beta sürümüyle birlikte, oyunun hayranları heyecanla beklenen yeniliklerle karşılaşacaklar. Özellikle, oyunun önceki sürümlerinde eksikliği hissedilen açık dünya yapısı, Diablo 4’te daha da genişletilmiş bir şekilde sunulacak. Ayrıca, yeni karakter sınıfları ve geliştirilmiş grafikler de oyuna eklenen yenilikler arasında.

Diablo 4’ün beta sürümü, oyunculara oyunun heyecan verici dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Yeni özellikleri ve kozmetik ödülleriyle birlikte, Diablo hayranlarının beklentilerini karşılaması bekleniyor.

Diablo 4’ün açık betası için gerekli sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

İşlemci: Intel Core i5-2500L veya AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Boş disk alanı: 45 GB

Önerilen sistem gereksinimleri de şöyle:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 370

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X

Bellek: 16 GB RAM

Boş disk alanı: 45 GB