Oyun dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden oyuncular için ücretsiz bilgisayar oyunları önemli bir yere sahip. Son yıllarda indirmesi ücretsiz ama ücretli eklenti paketler ile oyun zevkini artırmayı amaçlayan bilgisayar oyunlarının popülerliği bir hayli artmış durumda. Yeni maceraların kapılarını aralayıp bambaşka dünyaların hikayeleri ile zaman geçirmek isteyen oyun meraklılarındansanız, 2022’nin 10 ücretsiz oyununa göz atabilirsiniz.
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İçindekiler
Apex Legends
Battle Royal oyun kategorisinde Titanfall evreninde geçiyor olması ile gönüllere taht kuran ücretsiz bilgisayar oyunu Apex Legends fark yaratan temaları ile deneyimlemeye değer. Oyun atmosferi ile oyuncuları kendine çeken oyun en iyi ücretsiz PC oyunları arasında adından sıkça bahsettiriyor.
Apex Legends Sistem Gereksinimleri:
minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz
- Bellek: 6GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 (1 GB)
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- DirectX: 11
önerilen(60 FPS)
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Intel i5 3570K ya da eş değeri
- Bellek: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 (8 GB)
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- DirectX: 11
Counter-Strike: Global Offensive
Steam’de vitrindeki yerini asla kaybetmeyen bir başka ücretsiz PC oyunu da Counter-Strike: Global Offensice. CS:GO olarak dillere destan olan oyun birinci şahıs nişancı oyunları arasında en sevilen ve oynanan oyun olarak listelerde yer alıyor.
Counter-Strike: Global Offensive Sistem Gereksinimleri:
minimum
- İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP veya üzeri
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 ve üzeri
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 256 MB veya üzeri ekran kartı ve DirectX 9
- Depolama: 15 GB
önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
- İşlemci: Intel Pentium E5700 3 GHz / AMD Phenom 8750
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6670
- DirectX: DirectX 9
- Depolama: 15 GB
Dota 2
Çok oyunculu savaş arenası oyunları arasında zirveyi zorlayan ücretsiz bilgisayar oyunları içinde öne çıkanlardan biri Dota 2. MOBA olarak bilinen oyun türünün ilk üçünde daima yer alan Dota 2 2022 yılının en iyi 10 bedava oyun listesinde yerini alıyor.
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM.
- Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT / AMD Radeon. HD 3600
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c.
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı.
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 650 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 580
- VRAM: 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Fortnite
2017 yılında yayınlandığı ilk günden bu güne geniş kitlelerin ilgisini çeken Battle Royal kategorisinin bir başka gözdesi Fortnite ücretsiz bilgisayar oyunları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adıyla sunulan üç oyun modu ile Fortnite en iyi 10 bedava oyun kategorisinde yer alıyor.
minimum
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-3225
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon Vega 8
- Depolama: 20 GB boş alan
önerilen
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280
- Depolama: 20 GB boş alan
Halo Infinite
Birinci şahıs nişancı kategorisindeki oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren bir başka ücretsiz oyun Halo Infinite. 2022 yılında temalı etkinlikleri ile öne çıkan oyun piyasaya sürüldüğü günden bu yana kitlesini korumayı başaran oyunlardan biri.
Halo Infinite Sistem Gereksinimleri
minimum
- İşletim sistemi: Windows 10 RS3 x64
- CPU: AMD FX-8370 veya Intel Core i5-4440
- RAM: 8GB
- GPU: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Version 12
- Depolama: 50GB boş alan
önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10 19H2 x64
- CPU: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700K
- RAM: 16GB
- GPU: Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070
- DirectX: Version 12
- Depolama: 50GB boş alan
League of Legends
MOBA kategorisi ile özdeşen, uzun yıllardır listelerde adını ilk sıralara yazdıran League of Legends en iyi ücretsiz bilgisayar oyunları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. LoL olarak sıkça anılan en başarılı çok oyunculu savaş arenası oyunu olan League of Legends’ın dünya üzerinde oyuncu sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor.
League of Legends Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650
- Bellek : 2 GB
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570
- Depolama : 16 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek : 4 GB
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950
- Depolama : 16 GB boş alan
Lost Ark
Muadillerine göre fark yaratan oyun dünyası ve temaları ile devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarında öne çıkan Lost Ark ücretsiz sürümü ile oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ücretli sürümü ve eklenti paketleri ile oyun zevkini doruğa çıkaran Lost Ark ücretsiz pc oyunları kategorisine adını kazımaya hak kazanıyor.
Lost Ark Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 or AMD Ryzen 5
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Paladins
Takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Paladins son zamanlarda Overwatch 2 ile sıkça karşılaştırılması ile gündeme geliyor. 50 milyona yakın oyuncu kitlesi ile 2022 yılının en iyi 10 bedava pc oyun listesine adını yazdırıyor.
Paladins Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer
- İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
PubG Battleground
Tüm oyunculara eşit şartlar sunarak başlayan bir mücadele ile hayatta kalma macerası yaşatan PubG Battleground Unreal 4 oyun motoru ile 2022 yılında ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Ücretsiz oyunlar listesine giriş yapmasının ardından survival oyun kategorisinde adından en çok bahsettiren ücretsiz PC oyunları arasında yerini aldı.
PubG Battleground Sistem Gereksinimleri
minimum
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- Depolama: 33 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- Depolama : 33 GB boş alan
Valorant
Riot Games tarafından 2020 yılında yayınlanan Valorant, CS:GO ile en çok kıyaslanan oyun olarak biliniyor. Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunları arasında en çok tercih edilen oyunlardan biri olarak 2022 yılının en iyi ücretsiz 10 oyunu listesinde kendine yer buluyor.
Valorant Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-4150 veya AMD A8-7650K
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R5 240
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan olmalı
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 380
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor