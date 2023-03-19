Oyun dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden oyuncular için ücretsiz bilgisayar oyunları önemli bir yere sahip. Son yıllarda indirmesi ücretsiz ama ücretli eklenti paketler ile oyun zevkini artırmayı amaçlayan bilgisayar oyunlarının popülerliği bir hayli artmış durumda. Yeni maceraların kapılarını aralayıp bambaşka dünyaların hikayeleri ile zaman geçirmek isteyen oyun meraklılarındansanız, 2022’nin 10 ücretsiz oyununa göz atabilirsiniz.

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Apex Legends

Battle Royal oyun kategorisinde Titanfall evreninde geçiyor olması ile gönüllere taht kuran ücretsiz bilgisayar oyunu Apex Legends fark yaratan temaları ile deneyimlemeye değer. Oyun atmosferi ile oyuncuları kendine çeken oyun en iyi ücretsiz PC oyunları arasında adından sıkça bahsettiriyor.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri:

minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz

Bellek: 6GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 (1 GB)

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

DirectX: 11

önerilen(60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel i5 3570K ya da eş değeri

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 (8 GB)

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

DirectX: 11

Counter-Strike: Global Offensive

Steam’de vitrindeki yerini asla kaybetmeyen bir başka ücretsiz PC oyunu da Counter-Strike: Global Offensice. CS:GO olarak dillere destan olan oyun birinci şahıs nişancı oyunları arasında en sevilen ve oynanan oyun olarak listelerde yer alıyor.

Counter-Strike: Global Offensive Sistem Gereksinimleri:

minimum

İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP veya üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 ve üzeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB veya üzeri ekran kartı ve DirectX 9

Depolama: 15 GB

önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Pentium E5700 3 GHz / AMD Phenom 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6670

DirectX: DirectX 9

Depolama: 15 GB

Dota 2

Çok oyunculu savaş arenası oyunları arasında zirveyi zorlayan ücretsiz bilgisayar oyunları içinde öne çıkanlardan biri Dota 2. MOBA olarak bilinen oyun türünün ilk üçünde daima yer alan Dota 2 2022 yılının en iyi 10 bedava oyun listesinde yerini alıyor.

Dota 2 Sistem Gereksinimleri

minimum

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100

Bellek: 4 GB RAM.

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT / AMD Radeon. HD 3600

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c.

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı.

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 650 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Fortnite

2017 yılında yayınlandığı ilk günden bu güne geniş kitlelerin ilgisini çeken Battle Royal kategorisinin bir başka gözdesi Fortnite ücretsiz bilgisayar oyunları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adıyla sunulan üç oyun modu ile Fortnite en iyi 10 bedava oyun kategorisinde yer alıyor.

Fortnite Sistem Gereksinimleri



minimum

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i3-3225

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon Vega 8

Depolama: 20 GB boş alan

önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280

Depolama: 20 GB boş alan

Halo Infinite

Birinci şahıs nişancı kategorisindeki oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren bir başka ücretsiz oyun Halo Infinite. 2022 yılında temalı etkinlikleri ile öne çıkan oyun piyasaya sürüldüğü günden bu yana kitlesini korumayı başaran oyunlardan biri.

Halo Infinite Sistem Gereksinimleri

minimum

İşletim sistemi : Windows 10 RS3 x64

: Windows 10 RS3 x64 CPU : AMD FX-8370 veya Intel Core i5-4440

: AMD FX-8370 veya Intel Core i5-4440 RAM : 8GB

: 8GB GPU : AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti DirectX : Version 12

: Version 12 Depolama: 50GB boş alan

önerilen

İşletim sistemi : Windows 10 19H2 x64

: Windows 10 19H2 x64 CPU : AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700K RAM : 16GB

: 16GB GPU : Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070

: Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070 DirectX : Version 12

: Version 12 Depolama: 50GB boş alan

League of Legends

MOBA kategorisi ile özdeşen, uzun yıllardır listelerde adını ilk sıralara yazdıran League of Legends en iyi ücretsiz bilgisayar oyunları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. LoL olarak sıkça anılan en başarılı çok oyunculu savaş arenası oyunu olan League of Legends’ın dünya üzerinde oyuncu sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

League of Legends Sistem Gereksinimleri

minimum



İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650

Bellek : 2 GB

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570

Depolama : 16 GB boş alan

önerilen



İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek : 4 GB

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950

Depolama : 16 GB boş alan

Lost Ark

Muadillerine göre fark yaratan oyun dünyası ve temaları ile devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarında öne çıkan Lost Ark ücretsiz sürümü ile oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ücretli sürümü ve eklenti paketleri ile oyun zevkini doruğa çıkaran Lost Ark ücretsiz pc oyunları kategorisine adını kazımaya hak kazanıyor.

Lost Ark Sistem Gereksinimleri

minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 or AMD Ryzen 5

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Paladins

Takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Paladins son zamanlarda Overwatch 2 ile sıkça karşılaştırılması ile gündeme geliyor. 50 milyona yakın oyuncu kitlesi ile 2022 yılının en iyi 10 bedava pc oyun listesine adını yazdırıyor.

Paladins Sistem Gereksinimleri

minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer

İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

önerilen



İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

PubG Battleground

Tüm oyunculara eşit şartlar sunarak başlayan bir mücadele ile hayatta kalma macerası yaşatan PubG Battleground Unreal 4 oyun motoru ile 2022 yılında ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Ücretsiz oyunlar listesine giriş yapmasının ardından survival oyun kategorisinde adından en çok bahsettiren ücretsiz PC oyunları arasında yerini aldı.

PubG Battleground Sistem Gereksinimleri

minimum

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

Depolama: 33 GB boş alan

önerilen



İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek : 16 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Depolama : 33 GB boş alan

Valorant

Riot Games tarafından 2020 yılında yayınlanan Valorant, CS:GO ile en çok kıyaslanan oyun olarak biliniyor. Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunları arasında en çok tercih edilen oyunlardan biri olarak 2022 yılının en iyi ücretsiz 10 oyunu listesinde kendine yer buluyor.

Valorant Sistem Gereksinimleri

minimum



İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : Intel Core i3-4150 veya AMD A8-7650K

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R5 240

Depolama : 30 GB kullanılabilir alan olmalı

önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 380

Depolama : 30 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor