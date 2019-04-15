Huawei P30 Pro AR ölçüm özelliği kazandı!

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin son amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P30 Pro gelen son güncelleme sayesinde AR ölçüm özelliği kazandı.

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AR ölçüm özelliği ne işe yarıyor?

İlk olarak Çin‘de satılan Huawei P30 Pro‘lara verilen bu güncellemeyle telefonun arkasındaki TOF kamerasının yardımıyla mesafe ölçümü yapılabiliyor. Bu teknoloji objeye çarpan ışığın geri dönüşü üzerinden mesafeyi ölçüyor. Bu fonksiyon telefonun özellikleri arasında yer almasına rağmen yazılımsal nedenlerle kullanılamıyordu. Huawei bu özelliği daha sonra güncellemeyle vereceğini açıklamıştı.

Şimdilik sadece Çinli kullanıcıların erişebildiği bu özelliğin dünyanın geri kalanındaki kullanıcılara ne zaman verileceği henüz belli değil. Samsung, Vivo, LG ve Sony gibi akıllı telefon üreticileri de üst seviye modellerinde TOF kamerasına yer veriyorlar.