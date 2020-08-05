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Detroit: Become Human satışları 5 milyon kopyayı aştı
Geliştirici Quantic Dream, Detroit: Become Human için toplam satışların tüm platformlarda 5 milyon kopyayı aştığını açıkladı. Bu sayı, oyunun Steam üzerinde listelenmesinden bir ay sonra açıklandı.
Detroit: Become Human ilk olarak Mayıs 2018’te PlayStation 4 için piyasaya sürüldü, ardından 2019 yılında Epic Games Store ve 18 Haziran 2020’de Steam üzerinde listelendi. Steam versiyonunun da piyasaya sürülmesinin ardından firma, Twitch için izleyicilerin gerçek zamanlı olarak oyun içi kararlara etki edebilmesini sağlayan bir Twitch uzantısı olan Detroit: Community Play’i başlattı. Yaklaşık 500 Twıtcher bu uzantıyı kullandı ve uzantı üzerinde 1.5 milyondan fazla oy kaydedildi.
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Quantic Dream CEO’su ve eş başkanı Guillaume de Fondaumiere, bir basın açıklamasında “Detroit: Become Human’ı Steam üzerinde satışa sunmak bizim için keyifli bir deneyim oldu” sözleriyle sürecin ne kadar iyi ilerlediğini belirtti. Oyun özellikle Asya pazarında, diğer olarak adlandırılan Epic Store ve Steam üzerinde ciddi bir satış ivmesi yakaladı. Ayrıca tek oyunculu deneyimi Twitch uzantısıyla beraber, izleyiciler ve topluluk açısından da eğlenceli hale getiren firma, uzantının satışlara ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Orta sınıfa çok fazla cihaz üretmeye başlayan Samsung, sızıntılara göre bu segmentteki cihazlarına bir de Galaxy A42 5G modelini ekleyecek. SamMobile tarafından yayınlanan sızıntılara göre, orta sınıfta yer alacağı kesin olan Galaxy A42 5G modeli, 2021 yılında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, cihazın pek çok yeniliği de bünyesinde barındırması bekleniyor.
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Samsung Galaxy A42 5G ile ilgili neler biliyoruz
Yayınlanan sızıntılara göre, Samsung Galaxy A42 5G modeli, büyük ihtimalle Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisi ile satışa sunulacak. Beklenen Ram kapasitesi ise 4 GB. Büyük bir bataryayla da desteklenmesi beklenen cihaz için öngörülen batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench listelerine göre ise, cihazın Android 10 ile sunulması bekleniyor. Bu cihazı öne çıkaracak olan işlemci tarafına tekrar göz atacak olursak Snapdragon 690, dahili 5G modülü, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.1 desteği gibi üst düzey kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir yonga barındırıyor. Hatta bu cihazda, 120 HZ’e varan ekran yenileme hızları görebilmemiz de mümkün. Fakat bu özelliğin Galaxy A42 5G ile sunulup sunulamayacağını söylemek için ise henüz erken. Fakat ilerleyen zamanlarda bu özellikle ilgili bilgiler de sızdırılacaktır diye tahmin ediyoruz. Son olarak, cihazda beklenen dahili depolama kapasitesi ise 128 GB.
Büyük ihtimalle siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak olan cihaz, muhtemel olarak 2021 yılında raflardaki yerini alacak. Fakat Samsung’un bu cihaz için hedef aldığı pazarlar ise, sadece 5G teknolojisinin aktif olarak kullanılabildiği ülkeler olacak. Peki ya siz Galaxy A42 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, çift hücreli pil teknolojisi ile gelecek!
Digital Chat Station tarafından yayınlanan rapora göre, TUV Rheinland belgelerinde yeni bir Xiaomi akıllı telefonun pil değerleri ortaya çıktı. Belge, bu cihazın Mi serisine ait olduğunu belirtiyor. Yeni Xiaomi akıllı telefonun 2*2250 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kaynağa göre bu pil, yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus‘a ait olacak. Ayrıca cihazın bataryası çift hücreli pil teknolojisi kullanacak. Bu da 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunacağı anlamına geliyor.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus neden çift hücreli pil teknolojisi kullanacak?
Pilleri ikiye bölmenin temel sebebi ultra hızlı şarj teknolojisi kullanımından kaynaklanıyor. Aynı güç değerini iki farklı pile vererek şarj süresini kısaltmak hedefleniyor. Çeşitli kaynaklara göre Mi 10 Pro Plus, 120W değerinde hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca yeni model 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ve 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 865 ile geleceği tahmin edilse de bazı kaynaklara göre MediaTek Dimensity 1000+ kullanacak.
Mi 10 Pro Plus’un 11 Ağustos’ta gelmesi bekleniyor. Xiaomi, uzun bir aradan sonra halka açık bir konferans gerçekleştirecek. Hem şirketin 10.yılı kutlanacak hem de bazı yeni cihazlar tanıtılacak.
Mi 10 Pro Plus, daha önce şarj cihazıyla birlikte 3C sertifikasından geçmişti. Bu sertifikada ortaya çıkan bilgilere göre cihazın 120W değerinde hızlı şarjı bulunuyor. Bu şarj gücü bir Xiaomi telefonda görülen en yüksek değer olacak.
Haber
Samsung, ARM’dan hisse satın almak istiyor!
Mobil işlemciler için yonga tasarlayan ARM, şu sıralar satış görüşmelerinin merkezinde bulunuyor. Japon Softbank’ın elinden çıkarmak istediği şirkete kısa süre önce NVIDIA talip olmuştu. Samsung ise ARM’dan bir miktar hisse satın alarak şirkete ortak olmak istiyor!
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ARM’ın taliplileri artıyor: Samsung da hissedar olmak istiyor!
Bir sektör temsilcisinin aktardığı bilgiye göre, Samsung yönetimi ARM için mevcut fırsatları değerlendirme kararı aldı. ARM Holdings’ten yüzde 3 ile 5 arasında hisse almak isteyen marka, böylece yarı iletken üreticisinin yönetiminde söz sahibi olmak istiyor. Ayrıca kalan hisselerin de fason üretim yapan yarı iletken şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alınması planlanıyor.
Bilindiği üzere Samsung, ARM platformuna ait Cortex CPU ve Mali GPU çözümlerini kendi üretimi olan Exynos yonga setinde kullanıyor. ARM da üretilen yonga başına belirli bir miktar lisans ücreti kazanıyor. Samsung’un hissedarlık amacının da bu çözümleri kullanmak için ödediği lisans ücretini azaltmak olduğu ifade ediliyor. Bir firmanın, yonga tasarımı kütüphanelerini tamamen ücretsiz şekilde kullanması ise mevcut antitröst yasalarından ötürü mümkün değil.
Bazı raporlar, NVIDIA’nın ARM’ı satın almak üzere ileri düzeyde görüşmelere geçtiğini belirtiyor. Ancak şirketin tamamen tek bir kuruluşa satılması, sahip olduğu 41 milyar dolarlık piyasa değerinden ötürü pek de mümkün görünmüyor. Bunun yerine sektör büyüklerinden oluşan büyük bir konsorsiyum kurulması ve ARM’ın çoğunluk hissesinin bu şekilde el değiştirmesi daha olası görünüyor.