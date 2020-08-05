Detroit: Become Human satışları 5 milyon kopyayı aştı

Orta sınıfa çok fazla cihaz üretmeye başlayan Samsung, sızıntılara göre bu segmentteki cihazlarına bir de Galaxy A42 5G modelini ekleyecek. SamMobile tarafından yayınlanan sızıntılara göre, orta sınıfta yer alacağı kesin olan Galaxy A42 5G modeli, 2021 yılında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, cihazın pek çok yeniliği de bünyesinde barındırması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Samsung, ARM’dan hisse satın almak istiyor!

reklam

Samsung Galaxy A42 5G ile ilgili neler biliyoruz

Yayınlanan sızıntılara göre, Samsung Galaxy A42 5G modeli, büyük ihtimalle Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisi ile satışa sunulacak. Beklenen Ram kapasitesi ise 4 GB. Büyük bir bataryayla da desteklenmesi beklenen cihaz için öngörülen batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench listelerine göre ise, cihazın Android 10 ile sunulması bekleniyor. Bu cihazı öne çıkaracak olan işlemci tarafına tekrar göz atacak olursak Snapdragon 690, dahili 5G modülü, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.1 desteği gibi üst düzey kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir yonga barındırıyor. Hatta bu cihazda, 120 HZ’e varan ekran yenileme hızları görebilmemiz de mümkün. Fakat bu özelliğin Galaxy A42 5G ile sunulup sunulamayacağını söylemek için ise henüz erken. Fakat ilerleyen zamanlarda bu özellikle ilgili bilgiler de sızdırılacaktır diye tahmin ediyoruz. Son olarak, cihazda beklenen dahili depolama kapasitesi ise 128 GB.

Büyük ihtimalle siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunulacak olan cihaz, muhtemel olarak 2021 yılında raflardaki yerini alacak. Fakat Samsung’un bu cihaz için hedef aldığı pazarlar ise, sadece 5G teknolojisinin aktif olarak kullanılabildiği ülkeler olacak. Peki ya siz Galaxy A42 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!