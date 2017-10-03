Destiny 2’nin Sunucuları Servis Dışı!

Dünyanın en popüler aksiyon oyunları arasında yer alan Destiny 2’nin Xbox One ve Sony PS4 sunucuları 3 Ekim’de çalışmayacak.

Bungie’nin geliştirdiği ve Blizzard’ın yayınladığı Destiny 2, dünyada gerek otoritelerden gerekse oyun tutkunlarından tam puan almayı başardı. Aksiyon türündeki yapım; PC, Xbox One ve Sony PS4 sürümleri ile taçlandırılmış durumda ve online olarak da oynanabiliyor.

Bununla birlikte Sony PS4 ve Microsoft Xbox One sahiplerinin, bir günlüğüne online oyun haklarından feragat etmesi bekleniyor. Gün içerisinde sunucuların bakımı yapılacak ve hotfix 1.0.3.1 yaması yayınlanacak. Söz konusu yama, oyunun bazı bölümlerindeki sürekli öldürülme ve yeniden doğamama döngüsünü kıracak.

Bungie, Destiny 2 oyuncularının keyifli bir deneyim yaşaması için sunucularında düzenli olarak kontrole gidiyor. Çoğu zaman kontrol ve bakım işlemleri çok kısa sürüyor lakin bugünkü işlemler biraz daha uzun süreceğe benziyor.