Destiny 2, genişleme paketiyle beraber Gamepass’e geliyor

Microsoft, en büyük kozlarından biri olan Gamepass‘in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında, büyük bir fan kitlesi bulunan Destiny 2 de Gamepass‘e geliyor, ayrıca oyunun yeni genişleme paketi Beyond Light da Gamepass üyelerine ücretsiz sunulacak.

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Microsoft, Bungie ile yaptığı anlaşma ile Destiny 2‘yi Gamepass‘e getiriyor. Xbox Store‘da 170,99 TL fiyatla satışa sunulan oyunun yeni genişleme paketi de ana oyun gibi Gamepass‘e gelecek ve oyuncuların ek bir ücret ödemesine gerek kalmayacak.

Destiny 2, 22 Eylül‘de çıkış yapacaktı ancak oyunun çıkışı pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların sonucu olarak 10 Kasım‘a ertelenmişti. Eylül ayında Gamepass‘e gelecek Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light da çıkış tarihinden itibaren Gamepass’te olacak.

Bungie ayrıca Destiny 2‘yi Xbox Series X için de optimize edecek ve oyun Microsoft‘un yeni nesil konsolunda 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynanabilecek. Oyun bu neslin güçlü oyun konsolu Xbox One X‘te 4K çözünürlükte ancak 30 FPS olarak çalışabiliyor.