Oyun Konsolu
Destiny 2, genişleme paketiyle beraber Gamepass’e geliyor
Microsoft, en büyük kozlarından biri olan Gamepass‘in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında, büyük bir fan kitlesi bulunan Destiny 2 de Gamepass‘e geliyor, ayrıca oyunun yeni genişleme paketi Beyond Light da Gamepass üyelerine ücretsiz sunulacak.
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Microsoft, Bungie ile yaptığı anlaşma ile Destiny 2‘yi Gamepass‘e getiriyor. Xbox Store‘da 170,99 TL fiyatla satışa sunulan oyunun yeni genişleme paketi de ana oyun gibi Gamepass‘e gelecek ve oyuncuların ek bir ücret ödemesine gerek kalmayacak.
Destiny 2, 22 Eylül‘de çıkış yapacaktı ancak oyunun çıkışı pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların sonucu olarak 10 Kasım‘a ertelenmişti. Eylül ayında Gamepass‘e gelecek Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light da çıkış tarihinden itibaren Gamepass’te olacak.
Bungie ayrıca Destiny 2‘yi Xbox Series X için de optimize edecek ve oyun Microsoft‘un yeni nesil konsolunda 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynanabilecek. Oyun bu neslin güçlü oyun konsolu Xbox One X‘te 4K çözünürlükte ancak 30 FPS olarak çalışabiliyor.
Oyun Konsolu
Xbox Series X tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek!
Geriye uyumluluk konusu son neslin konsolları için önemli bir sorundu. Ancak yeni nesil için Microsoft önemli bir adım attı. Microsoft‘un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, Kinect oyunları dışındaki tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek.
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Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X‘in geriye uyumluluğu konusunda detayları netleştirdi. Xbox Series X, Kinect‘e özel yapılmış oyunlar dışındaki tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek. Series X, Kinect‘i donanım olarak da desteklemeyecek. Oyunların tamamının çalıştırılacağına dair net bir açıklama yok ancak oyunların istisnalar hariç hemen hemen hepsinin Xbox Series X‘te sorunsuz bir şekilde çalışacağı Phil Spencer tarafından ifade edildi. Ayrıca Series X, birçok Xbox 360 ve Xbox oyununu da çalıştıracak. Microsoft‘un önemli isimlerinden Phil Spencer yaptığı açıklamada geriye uyumluluğun detaylarını verdi ve Series X‘in gücüyle oyunların çok daha hızlı yükleneceğini ve daha iyi gözükeceğini de belirtti. Spencer ayrıca Halo Infinite‘in hem yeni nesil konsola hem de Xbox One‘a çıkacağını, eski nesil konsolu kullananları da düşüneceklerini belirtti. Microsoft‘un 23 Temmuz‘da yapacağı tanıtımda Halo Infinite ve birçok oyunu tanıtması bekleniyor.
Oyun Konsolu
Xbox One X üretimi sonlandırıldı
Microsoft, yeni nesil konsolun çıkışına da az kalmışken, Xbox One X üretiminin durdurulduğunu duyurdu. Xbox One X ile beraber Xbox One S‘in disk sürücüsüz sürümü Xbox One S All Digital Edition üretimi de durduruldu ancak Xbox One S üretimi devam edecek.
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Xbox Series X‘in çıkış tarihi yaklaşırken, Microsoft‘tan önemli bir karar geldi. Microsoft, The Verge‘e yaptığı açıklamada şuanki Xbox jenerasyonunun üretimde olan 3 modelinden 2‘sinin üretimini sonlandırdıklarını belirtti. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All Digital Edition üretimini durdurdu ve sadece Xbox One S üretimine devam etme kararı aldı. Microsoft temsilcisi, The Verge‘e yaptığı açıklamada yeni nesil konsolun çıkışı yaklaştığından bu sürecin doğal bir süreç olduğunu da belirtti. Bu kararla birlikte Haziran ayında piyasaya sürülen Xbox One X‘in Cyberpunk 2077 sürümü, Xbox‘ın bu jenerasyondaki son özel surumu oldu. Üretimine devam edilecek olan Xbox One S‘in de eğer beklendiği gibi yeni nesil Xbox‘ın daha ucuz versiyonu olan Lockhart kod adlı konsolun çıkması durumunda üretiminin durdurulmasının yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 son zamanlarda çıkan en ağır konsol olabilir!
PlayStation 5 çıkışına yakın yeni detaylar ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın en ağır oyun konsolu olması bekleniyor.
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PlayStation 5, yaklaşık beş kilodan fazla olabilir!
Oyun dünyasının önemli oyuncuları arasında görünen oyun konsolları gelişmeye devam ediyor. Rekabetin kuşkusuz en önemli markaları arasında yer alan Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın 2020 sonunda piyasaya çıkacak konsolu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Amazon Almanya, konsol hakkında açtığı sayfada ilginç bilgiler paylaştı. Tasarımı nedeniyle büyüklüğü oldukça tartışma konusu olan cihazın en ağır PlayStation olabileceği iddia ediliyor.
Sayfada yer alan bilgilere göre 4.78 kg olacağı iddia edilen konsolun, PlayStation 3 konsolundan bu yana ,ki kendisi 4.98 kg ağırlığa sahip, çıkan en ağır konsol olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte bir önceki nesil olan PS4 2.8 kg ağırlığa sahip iken PS4 Pro cihazı da 3.3 kg olarak bizleri karşılıyor. En büyük rakibi Xbox Series X konsolunun ise yaklaşık 4.5 kg olması bekleniyor. Öte yandan sitede yer alan bilgilere göre cihazın Digital Edition versiyonu normal versiyon ile aynı ağırlığa sahip. Henüz doğrulanmayan bu bilgiler ışığında yeni nesil konsolların büyüklükleri ve ağırlıkları önümüzdeki dönemlerde de oldukça konuşulacak gibi duruyor. Bakalım Sony cephesi herhangi bir bilgi verecek mi bekleyip göreceğiz.