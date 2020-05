Designated Survivor, Türkiye ile ilgili bölümüne RTÜK engeli!

Netflix, karantina süreci kapsamında evde kalan öğretmen ve öğrenciler için, 10 adet belgeselini sürece destek olmak amacıyla Youtube kanalında yayınladı. Firma Our Planet, Babies, Knock Down the House ve Chasing Coral gibi belgesel türü yapımlarını evden eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin isteği üzerine ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu.

Şirket sadece bu süreç kapsamında değil, geçmişinde de öğretmenlerin çeşitli belgesel ve yapımlara erişmesine imkan sağlıyordu. Salgın nedeniyle işleri kolaylaştırmak ve ulaşılabilir olmak adına, firma bu belgeselleri Youtube sayfasında yayınladı. Bu şekilde öğretmenler, öğrencilerinin Netflix erişimine sahip olup olmadığını dert etmeden belgeselleri bir ders aracına dönüştürebilecek.

Belgeseller Youtube üzerinde ilk yayınlandığı saatlerde altyazı desteğine sahip değildi, fakat görüyoruz ki artık içerisinde Türkçe’nin de bulunduğu 14 farklı dille birlikte izleyebilmek mümkün. Belgesellerin odak noktaları ise doğa, yoksulluk, ırkçılık ve sistem adaletsizliği üzerine işleniyor.

Belgesellerin bulunduğu oynatma listesine buraya tıklayarak yada üst tarafta yer alan Youtube bağlantısından ulaşabilirsiniz.