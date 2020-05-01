Netflix
Designated Survivor, Türkiye ile ilgili bölümüne RTÜK engeli!
2018 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet yayınlarını denetlemeye başladığını biliyoruz. Şimdiye kadar ses getirecek bir sansür veya yasak görmediğimiz denetmelere Netflix üzerinde yayımlanan ‘Designated Survivor’ dizisi takılmış gibi görünüyor.
ABD’nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline’ın haberine göre Netflix, RTÜK’ün talebi üzerine ‘Designated Survivor’ dizisinin Türkiye’yi konu alan bölümünü platformundan kaldırdı. Dizinin 2. sezonunda yer alan 7. bölüm 3 yıl önce yayımlanmasına rağmen tekrar gündeme geldi.
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“Aile Bağları” adındaki bölüm, genel olarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler konu alıyor. Ayrıca Türkiye iç siyaseti ile ilgili konulara da değinen bölüm yayımlandığı dönemde de bazı kesimlerden olumsuz tepki almıştı. Variety ve Deadline’da yer alan haberlerde Netflix’in konu ile ilgili açıklaması, “Türkiye’deki yetkililerin talebi üzerine yerel kanunlarla uyum içinde olmak için bir bölüm platformdan kaldırıldı” şeklinde olmuş.
‘Designated Survivor’ dizisinin, Türkiye dışındaki ülkelerde tüm bölümleriyle hala izlenebilir durumda olduğunu belirtelim.
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Netflix, Coronavirus salgını sebebiyle yeni bir rekor kırdı
Netflix salı günü kapanış saatinden sonra, bu yılın ilk çeyrek kârını açıkladı. Açıklanan verilerde sadece üç aylık dönem içerisinde 15.7 milyon yeni global abone kazanan platform, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %23 değerinde bir artış yakalamış. Yatırımcılarına da bazı açıklamalarda bulunan firma, artışların Coronavirus pandemisi sebebiyle olduğunu ve yılın ilerleyen aylarında virüsle mücadelede başarı sağlanması halinde rakamların düşebileceğini söyledi.
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Analistlerin 7 milyon gibi bir artış beklediğini düşünürsek 15.7 milyonluk kullanıcı kazanımı, Netflix’in ciddi bir rekor kırdığını gösteriyor. Firmanın geçen yıl sonunda 166 milyon global aboneye ulaşması bekleniyordu fakat görülüyor ki artık bu beklenti 182 milyon düzeylerine kadar yükseldi. Yükselmelere rağmen firmanın 5.7 milyar dolarlık gelir beklentisinde bir fark görünmemesi de fazlasıyla dikkat çekti.
Bölgesel verilere baktığımızda, Asya-Pasifik pazarında firmanın geliri, yüzde 51.3 artışla 484 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldi. Verilerde sadece Asya-Pasifik bölgesinden, 2020’nin ilk 3 ayında 3.6 milyon yeni abone kazanıldı.
Netflix hisselerinin son günlerde değer kazandığını da düşünürsek, açıklanan verilere göre hisse kazanımları yüzde 4 oranında seyrediyor. Platform tüm bunlara ek olarak haziran ayında son bulacak 2. çeyrek için 7.5 milyon yeni abone hedeflediğini de belirtti. Coronavirus salgınının belirsiz gidişatı düşünüldüğünde Netflix’in bu sayıları yakalaması çok güç görünmüyor.
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Netflix Android uygulamasına izleme anında ekran kilidi özelliği geldi!
Akıllı telefonlarımızda, dizi,film ve video izlerken yanlışlıkla ekrana dokunmamız bizim için büyük bir sorun. Netflix’te bunun farkında olacak ki, bugün itibariyle özelliğin tüm platformlara gelmesinin ilk adımı olan Android uygulamasına özel güncellemesini yayınladı.
Birkaç gün önce Android uygulaması için yayınlanan güncelleme, yanlışlıkla ekrana dokunmaların sonunu getiriyor. Netflix’te bir yapım başlattıktan sonra aşağıda yer alan bölümler, altyazılar ve ses gibi kısımlara entegre edilen seçenek, dokunduğunuzda siz açana kadar ekranınıza yapın herhangi bir dokunuşu algılamıyor. Ayrıca butona dokunduğumuzda oynat, duraklat gibi arayüz öğeleri de tamamen kaldırılıyor ve yerini yalnıza bir kilit simgesine bırakıyor.
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Netflix bu özelliği de kullanıcıların isteğine bırakarak ayarlar menüsünden aktif veya deaktif konuma getirebilmemiz için olanak sağlamış. Ekran kilidi özelliği, çocukların bu arayüz öğesine dokunmaması için kusursuz bir yol değil fakat, yanlışlıkla dokunmaların önüne tamamen geçecektir.
Özellik şu an için yalnızca Android uygulaması için sunulmuş ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara ne zaman ekleneceği belirsiz. Son dönemde hisse ve kullanıcı artışlarıyla sık sık gündeme gelen Netflix’in daha ne gibi yenilikler planladığı ise merak konusu.
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Netflix, 10 adet özgün belgeselini ücretsiz olarak yayınladı!
Netflix, karantina süreci kapsamında evde kalan öğretmen ve öğrenciler için, 10 adet belgeselini sürece destek olmak amacıyla Youtube kanalında yayınladı. Firma Our Planet, Babies, Knock Down the House ve Chasing Coral gibi belgesel türü yapımlarını evden eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin isteği üzerine ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu.
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Şirket sadece bu süreç kapsamında değil, geçmişinde de öğretmenlerin çeşitli belgesel ve yapımlara erişmesine imkan sağlıyordu. Salgın nedeniyle işleri kolaylaştırmak ve ulaşılabilir olmak adına, firma bu belgeselleri Youtube sayfasında yayınladı. Bu şekilde öğretmenler, öğrencilerinin Netflix erişimine sahip olup olmadığını dert etmeden belgeselleri bir ders aracına dönüştürebilecek.
Belgeseller Youtube üzerinde ilk yayınlandığı saatlerde altyazı desteğine sahip değildi, fakat görüyoruz ki artık içerisinde Türkçe’nin de bulunduğu 14 farklı dille birlikte izleyebilmek mümkün. Belgesellerin odak noktaları ise doğa, yoksulluk, ırkçılık ve sistem adaletsizliği üzerine işleniyor.
Belgesellerin bulunduğu oynatma listesine buraya tıklayarak yada üst tarafta yer alan Youtube bağlantısından ulaşabilirsiniz.