Designated Survivor, Türkiye ile ilgili bölümüne RTÜK engeli!

Netflix salı günü kapanış saatinden sonra, bu yılın ilk çeyrek kârını açıkladı. Açıklanan verilerde sadece üç aylık dönem içerisinde 15.7 milyon yeni global abone kazanan platform, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %23 değerinde bir artış yakalamış. Yatırımcılarına da bazı açıklamalarda bulunan firma, artışların Coronavirus pandemisi sebebiyle olduğunu ve yılın ilerleyen aylarında virüsle mücadelede başarı sağlanması halinde rakamların düşebileceğini söyledi.

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Analistlerin 7 milyon gibi bir artış beklediğini düşünürsek 15.7 milyonluk kullanıcı kazanımı, Netflix’in ciddi bir rekor kırdığını gösteriyor. Firmanın geçen yıl sonunda 166 milyon global aboneye ulaşması bekleniyordu fakat görülüyor ki artık bu beklenti 182 milyon düzeylerine kadar yükseldi. Yükselmelere rağmen firmanın 5.7 milyar dolarlık gelir beklentisinde bir fark görünmemesi de fazlasıyla dikkat çekti.

Bölgesel verilere baktığımızda, Asya-Pasifik pazarında firmanın geliri, yüzde 51.3 artışla 484 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldi. Verilerde sadece Asya-Pasifik bölgesinden, 2020’nin ilk 3 ayında 3.6 milyon yeni abone kazanıldı.

Netflix hisselerinin son günlerde değer kazandığını da düşünürsek, açıklanan verilere göre hisse kazanımları yüzde 4 oranında seyrediyor. Platform tüm bunlara ek olarak haziran ayında son bulacak 2. çeyrek için 7.5 milyon yeni abone hedeflediğini de belirtti. Coronavirus salgınının belirsiz gidişatı düşünüldüğünde Netflix’in bu sayıları yakalaması çok güç görünmüyor.